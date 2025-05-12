Кому Верховный суд разрешил не платить алименты и что для этого нужно

В статье разберем, можно ли не платить алименты по уважительной причине.

Сразу скажу — я считаю, что алименты платить надо, за исключением совсем патовых ситуаций. Ведь ребенку все равно надо есть, одеваться, лечиться. То есть без алиментов все равно один родитель несет все эти расходы. И обычно этот родитель — мама.

Но бывают особые случаи, когда алименты нечем платить по серьезным причинам, а не просто отец — бездельник. Вот наткнулась на интересное решение Верховного суда.

История из Саратова

После развода мужчина из Саратовской области стал платить алименты на дочь в размере одного МРОТ. Сначала платил исправно. Но спустя время тяжело заболел, получил инвалидность II группы и почти весь год провел в больнице. Работать он больше не мог, а пенсия составляла 10 800 рублей в месяц. Это оказалось даже меньше, чем сумма назначенных алиментов (15 279 рублей).

Тут еще отдельный прекрасный момент: человек по состоянию здоровья работать не может, но ему присвоили вторую рабочую группу с такой вот маленькой пенсией.

И вот несколько месяцев накопился долг по алиментам — более 450 тыс. рублей. Мужчина обратился в суд, чтобы его освободили от этой задолженности. Однако районный, апелляционный и кассационный суды ему отказали. Их логика: болезнь — это не повод нарушать закон.

Но Верховный суд с таким подходом не согласился. Он указал: если у человека есть уважительная причина, мешающая платить алименты, долг может быть частично или полностью списан. Это стало важным юридическим прецедентом.

Почему болезнь — не отмазка, а уважительная причина

Верховный суд разъяснил свою позицию так: если человек болен, не может работать и его доходы ниже суммы алиментов, то суд обязан это учитывать. Важно не просто сказать: «я болен», а подтвердить это документально — диагнозы, справки, выписки из больниц, информация о доходах.

Суд оценивает: человек действительно не может выполнять свои обязательства или хочет сэкономить на ребенке? Если первое, то долг по алиментам может быть снижен или даже полностью аннулирован.

А если просто денег не хватает

Бывает, что человек здоров, но все равно оказался в тяжелой финансовой ситуации. Например, потерял работу, содержит других иждивенцев, живет на минимальный доход.

Верховный суд напомнил: и это может считаться уважительной причиной, если есть подтверждения. Согласно ст. 114 Семейного кодекса, суд вправе частично или полностью освободить от алиментной задолженности при сложных жизненных обстоятельствах.

Суд в таких случаях оценивает все: есть ли у человека имущество, какой у него доход, есть ли другие члены семьи на иждивении (например, дети от нового брака или пожилые родители).

Нюансы

Важно понимать: само по себе отсутствие денег или болезнь не дают автоматического права не платить алименты. Чтобы долг списали или уменьшили, нужно обратиться в суд и предоставить документы, которые подтверждают слова должника. Без доказательств суд вряд ли примет вашу сторону.



При этом, на мой взгляд, обидно за ребенка, который этих денег не получает. Думаю, было бы логично доплачивать со стороны государства. Да, у нас есть пособия на детей на малоимущих, но даже со скромными доходами не все в критерии «пролезают».

Еще женщина с ребенком (или мужчина) может платить ипотеку или снимать квартиру. А это у нас не учитывают при определении малоимущих.