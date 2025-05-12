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Страховые взносы

Может ли ИП на УСН «Доходы» использовать дополнительные взносы для уменьшения налога в другом периоде

ИП на УСН без сотрудников могут уменьшить налог на 100% с помощью страховых взносов за себя. Разбираемся, можно ли использовать дополнительные взносы за 2023 год для уменьшения налога за 2024 год.
Может ли ИП на УСН «Доходы» использовать дополнительные взносы для уменьшения налога в другом периоде
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Ситуация: ИП на УСН уменьшил налог за 2024 год на фиксированные взносы за 2024 год и дополнительные за 2023 год. Правомерно ли это?

Согласно п. 3.1 ст. 346.21 НК ИП на УСН «Доходы» могут уменьшать налог и авансовые платежи на сумму страховых взносов, подлежащую уплате в данном налоговом периоде в соответствии со ст. 430 НК.

Взносы в размере 1% за 2023 год уплачиваются в 2024 году, поэтому их можно учесть в 2024 году. На дополнительные взносы за 2023 год ИП может уменьшить налог как за 2023, так и за 2024 год.

Такое же разъяснение дала ФНС в письме от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@. Это письмо обязательно для применения налоговыми органами.

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Взнос в размере 1% за 2023 год можно полностью учесть как в 2023 году, так и в 2024. Еще ИП вправе разделить взносы на два года. Главное — не учитывать одну и ту же сумму дважды.

Со взносами 1% за 2024 год такая же ситуация. Срок их уплаты — 1 июля 2025 года, но учесть их можно как для уменьшения налога в 2024, так и в 2025. Аналогичная позиция содержится в письме ФНС от 08.04.2024 № СД-4-3/4104@.

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