Может ли ИП на УСН «Доходы» использовать дополнительные взносы для уменьшения налога в другом периоде

ИП на УСН без сотрудников могут уменьшить налог на 100% с помощью страховых взносов за себя. Разбираемся, можно ли использовать дополнительные взносы за 2023 год для уменьшения налога за 2024 год.

Ситуация: ИП на УСН уменьшил налог за 2024 год на фиксированные взносы за 2024 год и дополнительные за 2023 год. Правомерно ли это?

Согласно п. 3.1 ст. 346.21 НК ИП на УСН «Доходы» могут уменьшать налог и авансовые платежи на сумму страховых взносов, подлежащую уплате в данном налоговом периоде в соответствии со ст. 430 НК.

Взносы в размере 1% за 2023 год уплачиваются в 2024 году, поэтому их можно учесть в 2024 году. На дополнительные взносы за 2023 год ИП может уменьшить налог как за 2023, так и за 2024 год.

Такое же разъяснение дала ФНС в письме от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@. Это письмо обязательно для применения налоговыми органами.

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Взнос в размере 1% за 2023 год можно полностью учесть как в 2023 году, так и в 2024. Еще ИП вправе разделить взносы на два года. Главное — не учитывать одну и ту же сумму дважды.

Со взносами 1% за 2024 год такая же ситуация. Срок их уплаты — 1 июля 2025 года, но учесть их можно как для уменьшения налога в 2024, так и в 2025. Аналогичная позиция содержится в письме ФНС от 08.04.2024 № СД-4-3/4104@.

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