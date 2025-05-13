Как разрешаются споры о выплате авторского вознаграждения: разбираем практику

Риски возникновения споров, связанных с выплатой авторского вознаграждения, всегда высокие. Работодатели часто «забывают» выплатить автору причитающуюся сумму, считая, что заработной платы будет вполне достаточно.

К слову, авторы и разработчики такую идею не поддерживают и одерживают победы в судебных разбирательствах. Но иногда на авторское вознаграждение могут претендовать псевдо-авторы, тогда суд отказывает в удовлетворении требований.

В статье я расскажем о случаях из практики, о том, что учитывает суд при рассмотрении дел, какие решения выносит и на чем они основаны.

Как избежать споров о выплате авторского вознаграждения

Авторское вознаграждение обязательно должно быть выплачено работодателем в соответствии с п. 2 ст. 1295 ГК с момента начала использования или передачи прав другому лицу, либо принятия решения о сохранении в тайне. Выплачивают его отдельно от заработной платы — это безопаснее, чем включать в состав. Судебная практика последних 5 лет подтверждает это.

Важно четко прописывать условия выплаты вознаграждения, включая размер, сроки и способы расчетов. Желательно, чтобы все это было не в трудовом договоре, а в отдельном документе — положении о служебных произведениях, с которым нужно ознакомить сотрудника и получить его подпись.

Работодателям в этом вопросе стоит быть особенно щепетильными. Неправильно оформленные документы и расчеты могут привести к претензиям со стороны автора, даже если вы выплатили ему положенное вознаграждение, но не отразили это в документах.

Иногда работодатели теряют права на разработку, потому что у них нет документов, которые бы подтвердили, что произведение создано в рамках трудовых обязанностей. Для этого нужны:

локальное положение о служебных произведениях;

трудовой договор;

должностная инструкция;

техзадание;

приказ о создании объекта;

отчет сотрудника о результатах;

акт приемки-передачи права;

соглашение или положение о выплате авторского вознаграждения.

Если все правильно оформить, заплатить автору, то риск споров минимален. Авторам тоже выгодно, когда отношения оформлены в рамках закона, чтобы получить, помимо заработной платы, дополнительное вознаграждение за передачу исключительных прав.

В суде корректно оформленные документы помогут добиться выплаты, если работодатель окажется недобросовестным.

Как действовать, если ваши права на авторское вознаграждение нарушили

Я рекомендую попытаться сначала решить вопрос мирным путем через переговоры и письменные претензии. Суд — это долго и дорого. Привлеките юристов, которые выступят третьей стороной и помогут в разрешении спора на досудебном этапе.

В случае неудачи при применении описанных мной методов обращайтесь в суд. В процессе автору главное доказать, что служебное произведение создано им. Так решение суда по делу №2-1479/2020 от 08.07.2020 года позволило автору взыскать более 2 000 000 рублей. Суть спора в том, что истец разработал ПО для ООО «Дальтехоборудование» по договору от 02.04.2018 года и теперь требовал:

2 200 000 рублей — вознаграждение;

280 435 рублей — проценты за просрочку;

20 602 рублей — госпошлина.

Свою позицию истец подтвердил тем, что ответчик принял работу по актам от 29.05.2018 года, но не оплатил.

Ответчик признал долг, но отказался платить проценты, ссылаясь на финансовые трудности из-за коронавируса, отсутствие реквизитов для оплаты.

А в суде было установлено, что:

По договору согласовано сторонами создание ПО для автоматизации документооборота в срок 2 месяца и стоимостью 2 200 000 рублей, которые должны быть выплачены в течение 10 дней после подписания актов. 29.05.2018 года подписаны акты приема-передачи ПО. Ответчик не оспаривал факт выполнения работ и использования ПО. 18.06.2018 года истец направил претензию, ответчик выдал гарантийное письмо с обязательством оплаты до 01.07.2018 года. Результат: деньги не перечислены.

Суд отклонил доводы ответчика. Коронавирус не влиял на обязательства 2018-2019 годов. Реквизиты указаны в договоре. Иск удовлетворен полностью. Ответчика обязали выплатить более 2 500 000 рублей.

А в этой истории суд взыскал с компании больше 2 000 000 рублей за неоплаченное ПО, но урезал неустойку в 5 раз, посчитав ее спекулятивной. Суть спора в том, что истец разработал ПО для ООО «Стройкомплект» по договору и требовал:

2 000 000 рублей — вознаграждение;

4 680 000 рублей — неустойка (0,5% в день за просрочку).

Ответчик принял работу по актам, но не оплатил. Им был признан долг 2 000 000 рублей, но он оспорил неустойку как завышенную.

В суде установлено, что просрочка была равна 469 дням в период с 20.09.2018 по 20.09.2019 года.

Иск удовлетворен частично. Ответчика обязали выплатить 2 872 340 рублей. Дополнительно взыскана госпошлина 22 561 рубль в бюджет.

Из этого следует, что при наличии доказательств, что работа принята и используется, взыскать причитающиеся деньги автору будет легко, но при этом суд будет проверять требования на соразмерность, он вправе их снизить.

Суд может не быть на стороне автора, если нет доказательств, что он внес творческий вклад. Например, в решении по делу №2-162/2023 от 28.07.2023 года суд отказал в удовлетворении требований якобы автора. Суть спора в том, что истец требовал с АО «Газпроектинжиниринг»:

2 060 406 рублей — авторское вознаграждение за программу ЭВМ; 5 000 000 рублей — компенсация за нарушение исключительных прав; 1 000 000 рублей — компенсация морального вреда; 257 500 рублей — судебные расходы.

На основании того, что он участвовал в разработке программы для ЭВМ «Программа проверки оборудования охранных систем» (40% творческого вклада) в рамках трудовой деятельности.

Ответчик подал встречный иск об исключении истца из числа авторов программы и взыскании 6 000 рублей госпошлины. Аргументировал это тем, что программа создана подрядчиком (АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко») по договору от 25.12.2018 года, а истец злоупотребил должностью, включив себя в соавторы.

Суд установил, что:

Программа разработана исполнителем АО «ФНПЦ «ПО «Старт» в рамках договора с ответчиком. Автор по документам подрядчика — сотрудник исполнителя. Истец — начальник испытательного центра АО «Газпроектинжиниринг». Его функции: контроль за испытаниями оборудования, подготовка документов для регистрации программы. Трудовой договор не предусматривал создание ПО. Доказательств творческого вклада (исходный код, концепция) не представлено. При регистрации программы истец указал себя как соавтора, но согласия сотрудника исполнителя и подрядчика не получил.

В итоге суд признал, что истец не доказал творческого участия в создании программы. Требования отклонены. По встречному иску тоже отказ, поскольку иск об исключении соавтора может заявить только лицо, считающее себя автором. АО «Газпроектинжиниринг» таким правом не обладает.

В этом деле у истца были весьма серьезные притязания — более 8 000 000 рублей, но в реальности только у ответчика были весомые аргументы.

Судебная практика в отношении споров о выплате авторского вознаграждения только в последние годы обрела более четкие границы, но все-таки требует индивидуальных стратегий.

Выводы