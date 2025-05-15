Как самому проверить правильность назначения пенсии: страховой стаж

Наверное, нет ни одного пенсионера, который бы сомневался в правильности размера назначенной ему пенсии. И сомнения усиливаются, когда сотрудники ФСР утверждают, что пенсия назначена в максимально возможных размерах. Единственное, что тогда остается пенсионеру, это самостоятельно проверить по каким значения была рассчитана пенсия.

Сегодня будем разбираться со стажем и особенностями его учета.

Общий трудовой стаж, приобретенный до 2002 года, непосредственно влияет на размер пенсии. По нему определяется стажевый коэффициент. Чем он выше, тем больше размер пенсии.

При наличии 20 лет общего стажа до 2002 года для женщин и 25 лет для мужчин устанавливается коэффициент в размере 0,55. Все периоды, которые включаются в такой стаж, перечислены в ст. 30 закона «О трудовых пенсиях». Прежде всего, это работа согласно трудовой книжке, служба в армии, получение пособия по безработице.

В зависимости от того, по какой формуле рассчитывается часть пенсии за период до 2002 года (по п. 3 или п. 4 ст. 30), будут учитываться также другие периоды: в частности, при расчете по п. 4 дополнительно включаются в стаж периоды учебы в училищах, техникумах, вузах.

СФР самостоятельно проверяет, по какому варианту выгоднее назначить пенсию гражданину.

После 2002 года в страховой стаж учитываются периоды работы, если в это время были отчисления на пенсионные страхование. Эти данные отображаются на лицевом счете каждого гражданина.

Без начислений страховых взносов в стаж учитываются и нестраховые периоды: уход за ребенком, служба в армии, уход за инвалидом 1 группы и т.д. Но для этого должны быть представлены соответствующие документы, подтверждающие данное основание.

Чтобы проверить весь ли трудовой стаж вам учтен, нужно обратиться письменно в СФР и:

запросить расшифровку общего трудового стажа , по которому рассчитана пенсия;

выяснить, по какому варианту рассчитали пенсию за стаж до 2002 года и почему. Насколько отличается размер пенсии по другому варианту;

задать вопрос, какие периоды были исключены из стажа и почему.

Наиболее распространенной причиной исключения периодов работы из стажа является неверно оформленные записи в трудовой книжке или отсутствие подтверждающих документов.

И если выяснится, что какие-либо периоды работы не учтены при назначении пенсии, то следует постараться решить эту проблему: либо предоставить необходимые документы, либо добиваться включения периодов работы в стаж через суд.