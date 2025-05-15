ИП на УСН применял льготную ставку, но во втором квартале переехал: нужно ли пересчитывать налог

Региональные власти вправе устанавливать льготные ставки налога на УСН. Как быть, если ИП применял пониженную льготную ставку, а затем переехал в другой регион? Разбираемся, нужно ли пересчитывать налог.

Если ИП на УСН в середине года переехал из одного региона в другой, и при этом ставки единого налога в этих местностях разные, то ему нужно на последний день налогового периода исчислить сумму налога исходя из ставки нового субъекта. При этом нужно учитывать ранее уплаченные суммы авансов.

Пересчитывать авансовые платежи, совершенные до переезда, не нужно. Платеж за первый квартал можно учесть при расчете налога в конце года.

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С 2025 года заработала другая норма по применению льготных ставок. Если с начала года — 1 января 2025 плательщик УСН зарегистрируется в другом субъекте с пониженной ставкой налога, порядок уплаты изменится. Налог нужно уплачивать по старой ставке в течение трех лет согласно абз. 2 п. 2 ст. 346.21 НК.

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