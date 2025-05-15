Организация на ОСНО вернула товар поставщику: как оформить операцию

Если возврат осуществляется в рамках того же договора (по браку, например), то покупатель должен оформить накладную на возврат товара. Можно использовать товарную накладную по форме ТОРГ-12, либо самостоятельно разработать форму накладной с учетом требований закона.

При возврате бракованного товара покупателю помимо документов, подтверждающих основание возврата, и накладной на возврат товара, нужно сделать документ о несоответствии товара по качеству. Если форма такого документа не закреплена в договоре, можно использовать ТОРГ-2, ТОРГ-3 или самостоятельно разработать такой акт.

Поставщик выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру по п. 10 ст. 172 НК или универсальный корректировочный документ. Если организация возвращает товар, по которому ранее приняла к вычету НДС, налог нужно восстановить. Основанием служит корректировочный счет-фактура продавца или первичные документы об уменьшении количества/стоимости отгруженных товаров.

Узнайте обо всех нюансах работы с НДС: исчислении, восстановлении и уплате налога на VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» в онлайн-режиме! Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня. Он будет интересен всем бухгалтерам: мы обсудим изменения по УСН и НДС, работу с маркетплейсами, ответы на налоговые требования и переход на аутсорс. Мы планируем построить диалог между спикерами и пользователями «Клерка», чтобы каждый участник конференции нашел точки для своего роста! Купить онлайн-билет

Корректировочный счет-фактуру, полученный при возврате товара, надо зарегистрировать в книге продаж. Если первичные документы об уменьшении стоимости отгруженных товаров поступили раньше, то их надо зарегистрировать в книге продаж согласно пп. 4 п. 3 ст. 170 НК.

В 1С для отражения операции возврата можно использовать документ «Возврат товаров поставщику», который создается на основании документа поступления товара, там же регистрируется корректировочный счет-фактура поставщика.

Если возврат товара договором не предусмотрен и это не брак (или другое несоответствие условиям поставки), то он оформляется как обычная продажа. Покупатель оформляет отгрузочную накладную и счет-фактуру на реализацию.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.