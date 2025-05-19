ООО получило субсидию, а потом стало участником «Сколково»: нужно ли облагать сумму НДС

Участники «Сколково» освобождаются от уплаты НДС по ст. 145.1 НК. Но как быть с суммой субсидии, полученной до этого статуса? Рассказываем, нужно ли облагать выплату НДС.

Ситуация: в феврале организация получила субсидию в целях предоставления скидки покупателем. Однако в мае 2025 года она стала участником «Сколково». Освобождается ли организация от уплаты НДС с оставшейся суммы субсидии?

Право на освобождение от уплаты НДС возникает с первого числа месяца, следующего за тем, в котором компания получила статус участника проекта. Об использовании льготы необходимо уведомить ФНС. О продлении освобождения нужно сообщать налоговой ежегодно. При этом предоставлять декларацию по НДС и включать субсидию в отчетность не требуется.

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Декларацию участники проекта «Сколково» предоставляют только в одном случае: при выставлении счетов-фактур с выделенной суммой НДС. При этом необходимо представлять налоговую декларацию и уплатить соответствующую сумму налога.

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