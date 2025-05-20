Тех, кто будет знать о счетах и вкладах граждан, станет еще больше: два новых законопроекта

Итак, на сегодняшний день банки обязаны выдавать справки по счетам и вкладам физических лиц:
судам;
судебным приставам — для исполнения решений судов и иных исполнительных документов;
агентству по страхованию вкладов;
органам предварительного следствия в рамках расследования уголовных дел — при наличии соответствующего согласия со стороны руководителя следственного органа (ст. 26 закона о банках и банковской деятельности).
Однако в Госдуме сейчас рассматривается новый законопроект, направленный на борьбу с телефонными мошенниками: предполагается наделить следственные органы и органы дознания правом приостанавливать операции по счетам, если есть основания полагать, что они используются в преступной деятельности (№ 908825-8).
И в связи с этим появилась новая необходимость: обязать банки более оперативно передавать информацию следователям и дознавателям по уголовным делам.
Поэтому появился еще один законопроект, которым на банки возлагается обязанность предоставлять справки об операциях, счетах и вкладах граждан и организаций по запросу руководителя следственного органа, следователя (с согласия руководителя следственного органа) или дознавателя (с согласия прокурора по уголовным делам, находящимся в их производстве) (№ 908812-8).
Все эти лица дополняют уже существующий перечень лиц, которые имеют право получать информацию о банковских счетах и вкладах граждан — значит, в скором времени исключений из правила о банковской тайне станет еще больше.
Поскольку данные законопроекты разработаны и внесены на рассмотрение Правительством, высока вероятность, что они будут приняты в самое ближайшее время.
Комментарии2
юморной заголовок😀 "Тех, кто будет знать о счетах и вкладах граждан, станет еще больше" . Куда уж больше?? все базы где-то распространены. Так что одним следователем больше или меньше - не принципиально
Вот еще: Росфинмониторинг начнет мониторить СБП и «Мир» напрямую. Кроме банков данными будет делиться НСПК