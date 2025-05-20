Тех, кто будет знать о счетах и вкладах граждан, станет еще больше: два новых законопроекта

Правило о тайне банковских счетов и вкладов закреплено на законодательном уровне — но там же предусмотрен и ряд исключений из него: когда банки обязаны предоставить информацию о счетах и вкладах своего клиента третьим лицам. И последние тенденции в законотворчестве показывают, что исключений этих скоро станет еще больше.

Итак, на сегодняшний день банки обязаны выдавать справки по счетам и вкладам физических лиц:

судам;

судебным приставам — для исполнения решений судов и иных исполнительных документов;

агентству по страхованию вкладов;

органам предварительного следствия в рамках расследования уголовных дел — при наличии соответствующего согласия со стороны руководителя следственного органа (ст. 26 закона о банках и банковской деятельности).

Однако в Госдуме сейчас рассматривается новый законопроект, направленный на борьбу с телефонными мошенниками: предполагается наделить следственные органы и органы дознания правом приостанавливать операции по счетам, если есть основания полагать, что они используются в преступной деятельности (№ 908825-8).

И в связи с этим появилась новая необходимость: обязать банки более оперативно передавать информацию следователям и дознавателям по уголовным делам.

Поэтому появился еще один законопроект, которым на банки возлагается обязанность предоставлять справки об операциях, счетах и вкладах граждан и организаций по запросу руководителя следственного органа, следователя (с согласия руководителя следственного органа) или дознавателя (с согласия прокурора по уголовным делам, находящимся в их производстве) (№ 908812-8).

Все эти лица дополняют уже существующий перечень лиц, которые имеют право получать информацию о банковских счетах и вкладах граждан — значит, в скором времени исключений из правила о банковской тайне станет еще больше.

Поскольку данные законопроекты разработаны и внесены на рассмотрение Правительством, высока вероятность, что они будут приняты в самое ближайшее время.