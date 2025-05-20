Присмотр за безналичными операциями в России станет строже. Росфинмониторингу нужно больше данных о транзакциях по картам и через СБП — поэтому кроме банков данными придется делиться Национальной системе платежных карт (НСПК).

Росфинмониторинг вернулся к инициативе собирать данные о транзакциях не только от банков, но и от НСПК. Если год назад это была идея, то сейчас она превратилась в законопроект, который даст службе право запрашивать данные из Системы быстрых платежей и платежной системы «Мир».

Формат взаимодействия — сроки, объем, состав информации — будет определен в специальном соглашении между Росфинмониторингом и НСПК.

Сейчас получение данных требует формального запроса через банк, а новый механизм предполагает прямой канал между Росфинмониторингом и НСПК. Отслеживание подозрительных операций будет происходить практически в режиме реального времени.

Государство консолидирует контроль над всей цифровой платежной инфраструктурой, устраняя слепые зоны для мониторинга.

С новыми полномочиями Росфинмониторинг сможет быстрее и проще отслеживать схемы дробления, цепочки P2P и массовые переводы между частными лицами.

ЦБ не раз отмечал, что через СБП проходит значительная доля операций без согласия пользователей.

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