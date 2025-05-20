По какой стоимости в бухгалтерском учете отражать излишки товаров

При инвентаризации организации нередко находят излишки товаров, которые не были отражены в бухгалтерском учете. Рассказываем, по какой стоимости их учитывать.

В бухгалтерском учете с 1 апреля 2025 года инвентаризация проводится по правилам ФСБУ 28/2023. В соответствии с ним, излишки активов оцениваются:

по их справедливой стоимости (в порядке, предусмотренном МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»);

по их балансовой стоимости;

либо по балансовой стоимости аналогичных активов.

Исходя из очередности применяемых способов оценки, в приоритете остается оценка по справедливой стоимости. При этом нужно учитывать, какой товар обнаружен, есть ли аналогичные товары в учете, когда они были приобретены и несколько других факторов.

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Например, если в рамках инвентаризации обнаружена упаковка товаров, которые относительно недавно принимались к учету, они есть на балансе организации, целесообразно принять к учету обнаруженную упаковку по такой же стоимости, как и числящиеся в учете товары.

По п. 2 ст. 254 и п. 20 ст. 250 НК для целей налогообложения материальные ценности, обнаруженные при инвентаризации, приходуются по рыночной стоимости.

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