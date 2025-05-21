ИП получил от покупателей суммы с учетом НДС: включать ли налог в доходы на УСН

С 2025 года многие организации и ИП на УСН стали плательщиками НДС. При этом неясным остался вопрос: нужно ли включать суммы налога в доходы? Разбираемся вместе с разъяснением Минфина.

По п. 1 ст. 346.15 НК плательщики УСН учитывают доходы в порядке, предусмотренном п. 1 и п. 2 ст. 248 НК. П. 1 ст. 248 НК установлено, что к доходам в целях налогообложения относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав, а также внереализационные доходы.

Суммы налогов (которые оплачивает покупатель) исключаются при определении доходов. Такова позиция Минфина из письма от 24.10.2024 № 03-07-11/103781.

Научитесь работать с НДС на УСН: исчислять и уплачивать налог на курсе профпереподготовки «Упрощенная система налогообложения–2025: с нуля до профи». После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 72% за 8 900 рублей.

А значит, суммы НДС, полученные от покупателей, не учитываются в составе доходов при определении налоговой базы на УСН. Они не учитываются и при определении лимита по размеру доходов для работы на УСН, установленного п. 4 ст. 346.13 НК.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.