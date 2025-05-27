Как избежать штрафов и переплат: 3 скрытых риска в договорах оказания услуг

Риск № 1. Договор услуг превращается в трудовой
Если в тексте мелькают термины вроде «работник», «испытательный срок» или «заработная плата», налоговая может признать отношения трудовыми. К каким последствиям это может привести:
Страховые взносы — компания обязана доплатить за весь период действия договора (до 30% от суммы выплат).
Штраф за неуплату страховых взносов — 20% от неуплаченной суммы страховых взносов (ст. 122 НК) + пени за каждый день просрочки (ст. 75 НК).
Репутационные потери — проверки ФНС могут участиться.
Как это находит Noroots. Сервис автоматически выделяет «трудовые» формулировки и подсказывает альтернативные варианты. Например, вместо «ежемесячная оплата» рекомендует указать «поэтапную оплату по акту» — это снижает риск переквалификации.
Риск № 2. Условия, которые превращают услуги в подряд
Разница между договором возмездного оказания услуг и подряда — в наличии материального результата. Если в документе прописано, что исполнитель «обязуется создать сайт», а не «разработать концепцию», то могут возникнуть риски. Например:
Некорректный учет расходов грозит доначислением налога на прибыль.
Споры с контрагентом — например, предъявление требований к качеству и устранению недостатков может быть затруднено из-за нематериального характера результата услуги.
Пример: компания заказала «юридическое сопровождение», но в договоре указала «подготовку исковых заявлений». Налоговая сочла это подрядом — пришлось доказывать правоту через суд.
Как это находит Noroots. С помощью плейбука он анализирует предмет договора. Если в описании услуг есть признаки подряда (например, «изготовление», «создание объекта»), сервис предупредит о риске и предложит скорректировать формулировки.
Риск № 3. Некорректные условия о результатах интеллектуальной деятельности (РИД)
Если исполнитель создает творческий продукт (например, дизайн или ПО), но в договоре нет четкого условия об отчуждении исключительных прав, компания не сможет распоряжаться таким продуктом. Последствия:
Судебные иски от исполнителя — даже через несколько лет.
Убытки — придется экстренно менять логотип/технологию или выплачивать компенсацию.
Пример: фирма заплатила за разработку CRM-системы, но не закрепила за собой исключительные права. Через год исполнитель потребовал 1,5 млн рублей за «незаконное» использование.
Как это находит Noroots. Сервис проверяет, упомянуты ли в договоре:
отчуждение исключительных прав к заказчику;
вознаграждение за отчуждение исключительных прав;
порядок и способы использования РИД (если исключительное право не отчуждается).
Почему стандартной проверки недостаточно
Даже опытный бухгалтер может не заметить скрытые риски:
Отсутствие сроков оказания услуг или порядок их оплаты могут привести к спорам.
Некорректные формулировки условий договора могут стать основанием для переквалификации договора (например: условие о ежемесячном оказании услуг физическим лицом без детализации объема таких услуг может стать доказательством трудовых отношений).
Решение: Плейбук от Noroots — готовый набор условий для договоров возмездного оказания услуг, составленный юристами сервиса. Он хранит информацию о слабых местах и, например, если в договоре нет условия о сроках, сервис предложит добавить график этапов, что снизит риск претензий от контрагента и ФНС.
Проверяйте свои договоры возмездного оказания услуг и другие договоры с Noroots. Сервис сделает это за 5 минут, пока вы ходите за кофе, а еще избавит вас от рутины и защитит от скрытых рисков.
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