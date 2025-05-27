Как избежать штрафов и переплат: 3 скрытых риска в договорах оказания услуг

Договор возмездного оказания услуг кажется простым, пока в нем не обнаружится пункт, который превращает соглашение в неприятный сюрприз. Например, один некорректный термин может переквалифицировать договор в трудовой, а это — доначисление взносов, штрафы и претензии ФНС. Какие три риска в таких договорах стоит искать в первую очередь, и как их обнаружить за 5 минут, рассказывают эксперты сервиса для быстрой проверки договоров Noroots.

Риск № 1. Договор услуг превращается в трудовой

Если в тексте мелькают термины вроде «работник», «испытательный срок» или «заработная плата», налоговая может признать отношения трудовыми. К каким последствиям это может привести:

Страховые взносы — компания обязана доплатить за весь период действия договора (до 30% от суммы выплат).

Штраф за неуплату страховых взносов — 20% от неуплаченной суммы страховых взносов (ст. 122 НК) + пени за каждый день просрочки (ст. 75 НК).

Репутационные потери — проверки ФНС могут участиться.

Как это находит Noroots. Сервис автоматически выделяет «трудовые» формулировки и подсказывает альтернативные варианты. Например, вместо «ежемесячная оплата» рекомендует указать «поэтапную оплату по акту» — это снижает риск переквалификации.

Риск № 2. Условия, которые превращают услуги в подряд

Разница между договором возмездного оказания услуг и подряда — в наличии материального результата. Если в документе прописано, что исполнитель «обязуется создать сайт», а не «разработать концепцию», то могут возникнуть риски. Например:

Некорректный учет расходов грозит доначислением налога на прибыль.

Споры с контрагентом — например, предъявление требований к качеству и устранению недостатков может быть затруднено из-за нематериального характера результата услуги.

Пример: компания заказала «юридическое сопровождение», но в договоре указала «подготовку исковых заявлений». Налоговая сочла это подрядом — пришлось доказывать правоту через суд.

Как это находит Noroots. С помощью плейбука он анализирует предмет договора. Если в описании услуг есть признаки подряда (например, «изготовление», «создание объекта»), сервис предупредит о риске и предложит скорректировать формулировки.

Риск № 3. Некорректные условия о результатах интеллектуальной деятельности (РИД)

Если исполнитель создает творческий продукт (например, дизайн или ПО), но в договоре нет четкого условия об отчуждении исключительных прав, компания не сможет распоряжаться таким продуктом. Последствия:

Судебные иски от исполнителя — даже через несколько лет.

Убытки — придется экстренно менять логотип/технологию или выплачивать компенсацию.

Пример: фирма заплатила за разработку CRM-системы, но не закрепила за собой исключительные права. Через год исполнитель потребовал 1,5 млн рублей за «незаконное» использование.

Как это находит Noroots. Сервис проверяет, упомянуты ли в договоре:

отчуждение исключительных прав к заказчику;

вознаграждение за отчуждение исключительных прав;

порядок и способы использования РИД (если исключительное право не отчуждается).

Почему стандартной проверки недостаточно

Даже опытный бухгалтер может не заметить скрытые риски:

Отсутствие сроков оказания услуг или порядок их оплаты могут привести к спорам.

Некорректные формулировки условий договора могут стать основанием для переквалификации договора (например: условие о ежемесячном оказании услуг физическим лицом без детализации объема таких услуг может стать доказательством трудовых отношений).

Решение: Плейбук от Noroots — готовый набор условий для договоров возмездного оказания услуг, составленный юристами сервиса. Он хранит информацию о слабых местах и, например, если в договоре нет условия о сроках, сервис предложит добавить график этапов, что снизит риск претензий от контрагента и ФНС.

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