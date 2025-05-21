Можно ли сформировать один чек коррекции по всем неверным операциям

Сделать один чек коррекции на общую сумму не проведенных операций можно только в одном случае. ФНС описала такую ситуацию в письме от 20.12.2017 № ЕД-4-20/25867 — из-за массового сбоя пользователи не смогли пробить чеки по операциям с физлицами.
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Во всех остальных случаях нужно пробивать чек коррекции отдельно по каждой операции. Ошибочный документ можно исправить с помощью возвратного чека. Какой из документов использовать — зависит от вида ошибки и формата фискальных данных, который поддерживает конкретная касса.
Если ошибка была исправлена чеком коррекции, то направлять в ФНС заявление и подтверждающие документы не нужно. Инспекция сможет определить факт нарушения по сведениям из чека коррекции.
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