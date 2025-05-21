Можно ли сформировать один чек коррекции по всем неверным операциям

Если у организации образовалось множество неправильных чеков, то самым простым выходом будет сформировать один чек коррекции. Разбираемся, можно ли так сделать.

Сделать один чек коррекции на общую сумму не проведенных операций можно только в одном случае. ФНС описала такую ситуацию в письме от 20.12.2017 № ЕД-4-20/25867 — из-за массового сбоя пользователи не смогли пробить чеки по операциям с физлицами.

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Во всех остальных случаях нужно пробивать чек коррекции отдельно по каждой операции. Ошибочный документ можно исправить с помощью возвратного чека. Какой из документов использовать — зависит от вида ошибки и формата фискальных данных, который поддерживает конкретная касса.

Если ошибка была исправлена чеком коррекции, то направлять в ФНС заявление и подтверждающие документы не нужно. Инспекция сможет определить факт нарушения по сведениям из чека коррекции.

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