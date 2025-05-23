Можно ли вернуть налог на УСН при возврате средств покупателю

По судебному решению бизнес могут обязать вернуть деньги покупателю. Но что делать, если с этой суммы уже был уплачен налог на УСН? Разбираемся, можно ли вернуть налог.

Ситуация: в 2023 году была оплата от покупателя, с которой ИП уплатил налог. В 2025 году по судебному решению будут делать возврат этой суммы, а в 2025 году деятельности у ИП не было, можно ли вернуть сумму налога?

После возврата средств по судебному решению ИП стоит подать уточненную декларацию за период, в котором был отражен этот доход. В этом документе нужно скорректировать доходы, уменьшив на суммы, полученные по суду (как в письме ФНС от 17.08.2011 № АС-4-3/13421 и в письме Минфина от 11.08.2011 № 03-03-06/1/476).

Научитесь работать на УСН: уплачивать единый налог, заполнять декларацию на курсе профпереподготовки «Упрощенная система налогообложения–2025: с нуля до профи». После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 72% за 8 900 рублей.

В книгу учета доходов и расходов стоит внести исправления. Если она ведется на бумаге, то для корректировки можно воспользоваться разъяснениями Минфина из письма от 15.12.2003 № 04-02-05/1/108:

вычеркните неверное значение показателя;

впишите правильное значение и дату внесения исправления;

сделанные записи заверьте подписью руководителя и печатью организации.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.