Налог на прибыль 2025: требования пояснений после подачи декларации. Вопросы и ответы

Традиционно после сдачи отчетности проходят камеральные проверки деклараций и бухгалтеры получают требования от ФНС. Собрали для вас ответы экспертов по налогу на прибыль.

Вопрос: организации пришло требование от ФНС о том, что удельный вес расходов составил более 97%, поэтому нужно предоставить пояснения по доходам и расходам — регистры доходов и расходов. Требование получено в рамках камеральной проверки по налогу на прибыль. Что нужно предоставлять?

Ответ: по п. 3 ст. 88 НК в ответ на требование пояснений организация обязана предоставить только их. Предоставлять документы по п. 6 ст. 88 НК нужно, только если были заявлены льготы.

Положения п. 3 и п. 4 ст. 88 НК не предусматривают обязанности налогоплательщика предоставлять конкретные документы по запросу налогового органа даже при проведении камеральной проверки.

Все запрошенные регистры можно предоставить по своему усмотрению в зависимости от того, как именно вы ведете учет по налогу на прибыль. При этом важно учитывать, что никаких лимитов по убыткам нет.

В 1С можно сделать оборотно-сальдовую ведомость по счетам учета расходов в разрезе статей по налоговому учету или в блоке «Отчеты» выбрать раздел «Регистры налогового учета».

Вопрос: организация получила требование от ИФНС по несоответствии между суммой прибыли до налогообложения (по данным декларации) и суммой прибыли по данным налоговой. Сумма по данным налоговой — бухгалтерская прибыль. Расхождение связано с тем, что часть расходов не уменьшает налоговую базу, а лизинговые платежи признаются только в налоговом учете. В результате налоговая прибыль получилась меньше бухгалтерской. Как ответить налоговой?

Ответ: можно ответить ИФНС, что разница между прибылью по бухотчетности и по декларации связана с отличиями правил признания расходов. В целях налога на прибыль лизинговые платежи были отражены в составе прочих расходов, связанных с реализацией на последнее число отчетного периода по пп. 10 п. 1 ст. 264, пп. 3 п. 7 ст. 272 НК.

При этом в бухгалтерском учете в соответствии с ФСБУ 25/2018 было сформировано право пользования активом, и в расходы эти платежи включаются через амортизацию. Можно также указать, что декларация не содержит ошибок, поэтому и уточнение не требуется.

Вопрос: организация подала пустую декларацию за 9 месяцев. С ноября она не платила авансы из-за финансовых сложностей. При расчете корректировки были выявлены суммы к уменьшению, однако в корректировке не были учтены авансы за полгода. Налоговая прислала требование о расчете авансовых платежей и представлении уточненной декларации.

Ответ: в данном случае стоит подать уточненную декларацию с правильным расчетом. НК не предусматривает в связи с наличием финансовых проблем у организации. Штраф за неуплату авансовых платежей по налогу на прибыль в НК не предусмотрен, только пени. Ответственности за неподачу уточненной декларации также нет.

Можно попробовать написать письмо в ФНС с указанием, что все обязательства по налогу на прибыль будут отражены в годовой декларации. Но ФНС все равно сможет составить акт о нарушении и доначислить ежемесячные авансы.

Вопрос: Была камералка по НДС по итогам 2024 года. Сейчас проходит проверка по налогу на прибыль, могут ли инспекторы возобновить камералку по НДС, если найдут расхождения в прибыли?

Ответ: НК не предусматривает возможность повторной проверки. Однако если компания сдаст уточненную декларацию за проверенный период, то по ней точно проведут камералку. А после нее могут назначить выездную.

Если будут выявлены расхождения в декларации по налогу на прибыль и они не совпадут с данными декларации по НДС, инспекция может запросить пояснения.

Вопрос: организация купила автомобиль, а затем его продала. Пришло требование от ФНС о представлении пояснений по Приложению 3 к листу 02 декларации, так как организация не отразила объект амортизируемого имущества.

Ответ: если организация не отражала автомобиль как амортизируемое имущество, а купила его и сразу продала, то он считается товаром. Об этом можно написать в пояснениях и добавить, что доходы и расходы от реализации автомобиля отражены в конкретных строках декларации.

Вопрос: в декларации по налогу на прибыль организация отразила прибыль и убытки прошлых лет, приравняв их к внереализационным. ФНС прислала требование о предоставлении корректировки.

Ответ: если у организации были ошибки прошлых лет, которые привели к занижению налога, то нужно было пересдать декларации за те периоды. В п. 1 ст. 81 НК сказано, что при обнаружении неполноты сведений или ошибок, которые приводят к занижению налога, нужно исправить декларацию и представить в ФНС уточненный документ.