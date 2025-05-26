Как оформить возврат маркированного товара, когда документы подписаны по ЭДО

Разбираем, как оформить возврат товара от покупателя после того, как документы подписаны по ЭДО. Что будет с кодами маркировки?

Если организация уже подписала УПД, то есть подтвердила приемку товара в системе ЭДО, то товар уже числится в системе маркировки на балансе магазина.

В данном случае нужно создать УПД на перемещение товара и перехода прав собственности, то есть нужно оформить и отправить возвратный УПД или универсальный корректировочный документ.

Создать и отправить документ можно в программе ЭДО или в личном кабинете Честный ЗНАК.

Важно указать количество возвращаемого товара и его коды маркировки. После того, как поставщик примет возврат, он проверит товар и коды маркировки и подпишет направленный УПД, тем самым подтверждая приемку товара на баланс в Честный ЗНАК.

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Если нужно сделать частичный возврат и товар уже был принят, то есть подписан УПД на партию, то потребуется оформить возвратный УПД с перечнем возвращаемых маркированных товаров, указанием их количества и кодов маркировки.

В данном случае понадобится сканировать коды маркировки. После приемки возврата поставщик проверит данные и подтвердит возврат. После подписи возвратного УПД товар перейдет обратно к оптовой организации.

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