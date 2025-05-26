Ответы на частые вопросы при заполнении уведомления для Роскомнадзора: новый квест 2025 для бухгалтера

Собрали вопросы, которые вы задаете в соцсетях «Клерка», разумеется с ответами на них. До конца срока сдачи уведомления (пока не налетаете на штраф) всего несколько дней. С 30 мая без подачи уведомления в РКН работать с персональными данными нельзя!

У организации работники и контрагенты по всей стране, сотрудники на удаленке в других регионах, какой регион по обработке ПД выбрать?

Ответ: Рекомендуется выбрать все регионы. Стоит выбирать все субъекты и РФ и если вы работаете , например, только в своем регионе, а контрагенты у вас еще из Питера и Москвы. Кажется, что тут достаточно выбрать только отдельные регионы, но сегодня вы покупаете материалы у поставщика из СПб, а завтра найдете более выгодного в Вологде и вам придется вносить изменения в сведения в РКН. Или наймете работников в другом регионе, так как выиграете там тендер на работы. В общем учитывайте свою специфику, чтобы не пришлось каждый раз вносить изменения.

27 мая в 15.00, во вторник, проводим экстренный вебинар «Работа с персональными данными с 30 мая 2025 года: регистрация в Роскомнадзоре, cookie и новые штрафы», на котором также будем готовы ответить на ваши вопросы об уведомлениях, а бонусом отдаем 4 шаблона уведомлений в Роскомнадзор + 4 образца заполнения.

Организация работает с юрлицами, нет клиентов-физиков, в компании один директор, он же учредитель, зачем подавать сведения?

Ответ: Во-первых, по директору тоже есть личные данные — паспортные, СНИЛС и др., которые, скорее всего, есть в той же 1С, а кроме того, вы отчитываетесь за директора, считаете ему зарплату, используя для этого его личные данные. Во-вторых, даже при работе с юрлицами, вы можете получать персональные данные, например, если проверяете контрагента и просите его руководителя предоставить данные паспорта, или к вам приходит представитель компании с доверенностью, в которую тоже внесены личные сведения о нем. Так что подавать уведомление придется.

Не понимаю, какие именно действия с ПД мне выбрать при заполнении уведомления?

Ответ: У большинства организаций, ИП и самозанятых стандартный минимум — сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача, уничтожение данных. Такие действия вы точно совершаете, например, с личными данными работников. Другие действия уже проистекают из специфики работы.

Что указывать в разделе «Использование шифровальных (криптографических) средств»?

Ответ: Если используете электронные подписи, то нужно указать тут данные о них. В уведомлении требуется указать класс СКЗИ.

Скрин при заполнении уведомления на сайте РКН

Подсказка редакции: Чаще всего для работы с электронными подписями используется Крипто ПРО. Нажмите кнопку «Пуск» на компьютере и найдите там программку Крипто ПРО CSP. А в ней увидите и данные о СКЗИ. Тут в версии продукта как раз указан класс ( в самом конце)— в нашем случае КС1, его и нужно указать в уведомлении.

В уведомлении нужно указывать контактные данные ответственного лица, эту информацию видит только РКН?

Ответ: Нет, как утверждают бухгалтеры, личные данные из уведомления общедоступны, например, номер телефона, указанный в уведомлении, может засветиться в поисковике. Редакция эту информацию проверила, действительно, по ИНН мы нашли знакомую компанию и в представленных ей сведениях прекрасно виден не только ее юрадрес, но и электронная почта, и телефон руководителя. Так что лучше указывать все же корпоративные контакты, а не личный номер директора.

Не могу подписать уведомление на сайте РКН, не видит электронную подпись, что делать?

Ответ: С такими проблемами бухгалтеры тоже столкнулись. Во-первых, сохраните ссылку на черновик, чтобы не перезаполнять уведомление заново. В самом конце формы есть кнопка «Cохранить черновик». Во-вторых, попробуйте открыть форму в другом браузере. Кто-то пишет, что получается подписать в Яндекс браузере, а вот в Chrome сделать это не вышло. Проверьте, работают ли у вас плагины для работы с электронными подписями и что вы точно вставили в компьютер нужный ключ.

Подсказка от редакции: Наш главред тоже пользуется электронными подписями и они иногда просто «подвисают», по неведомой причине ноутбук перестает их видеть. Лечится просто — достал носитель и снова вставил в разъем.

Как быстро РКН обрабатывает данные о регистрации компании в реестре операторов персданных?

Ответ: Бухгалтеры пишут, что время обработки у всех разное, кто-то получил сообщение буквально через полтора часа, а кто-то ждал от 10 дней до месяца.

Подсказка редакции: Проверить статус уведомления, поданного через сайт РКН, можно здесь. Проверить, есть ли ваша компания в реестре тут.

Подача уведомления — только один из шагов в работе с персональными данными. Наши подписчики говорят, что в некоторые компании приходили (пока с профилактическими) визитами и проверяли, соблюдаются ли правила работы с ПД, в частности по работникам.

Можно предположить, что повышение штрафов — это звоночек, скорее всего, нас ждут в будущем проверки от РКН. Поэтому нужно не только подать уведомление. О том, что еще нужно сделать, какие документы создать, мы рассказываем в обновленном (по правилам 2025 года) курсе «Новые правила по защите персданных — 2025». В курсе не только теория — даем шаблоны и образцы необходимых внутренних документов.