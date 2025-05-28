Громкий законопроект про выплаты домохозяйкам — что уже известно

Эта тема уже обсуждалась давно, а теперь наконец-то в Госдуму внесен законопроект. То есть можно уже конкретно посмотреть, что предлагают. Но проект он на то и проект, что в процессе рассмотрения профильным комитетом и потом в процессе принятия могут еще внести какие-то поправки. Так что смотрим в общем и целом, что запланировано сейчас.

Выплаты могут получить трудоспособные граждане, и мужчины и женщины. Можно сказать, домохозяйки и домохозяины. Исключение — самозанятые и те, кто получил гражданство РФ менее 5 лет назад. Нужно проживать с членами семьи и заниматься домашним хозяйством.

Дальше интересно — что под этим подразумевается? Из конкретного прописан уход за детьми старше 1,5 лет, за инвалидами 1 группы, детьми-инвалидами и престарелыми родителями, которые нуждаются в таком уходе по заключению лечебного учреждения.

Прописано и само ведение хозяйства — стирка, глажка, готовка, покупка продуктов и т.д. Но непонятно, как будут проверять, что именно этим занимается неработающий человек. Может, бабушка помогает со взрослыми детьми или же работающий супруг что-то делает после прихода домой. Ну да ладно.

Самый важный критерий — подушевой доход в семье не должен превышать 2 прожиточных минимума в регионе. То есть условной домохозяйке с мужем с хорошей з/п ничего не достанется.

Размер тех самых выплат домохозяйке или домохозяину — прожиточный минимум для трудоспособного населения в регионе, платить предполагается каждый месяц. Например, в Москве это сейчас 27 302 руб., а в некоторых регионах — 16 043 руб. Например, в Липецкой области.

Для решения о выплате нужно будет подавать заявление самим. Перечень документов потом определят. Выплату планируют назначать на 6 месяцев, потом заново надо подтверждать.

В пояснительной записке пишут, что закон хотят принять для улучшения демографической ситуации и повышения уровня дохода семей. Это все должно помочь выполнять «важную для государства функцию воспроизводства человеческого капитала».

И да, отмечают, что все-таки в основном это рассчитано на женщин, так как часто быт и дети — на них. Но в самом законопроекте ограничений по полу нет.