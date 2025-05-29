На каких счетах бухгалтерского учета отражать программы и лицензии

Разбираем, на каких счетах отражать программы, например, годовую лицензию на антивирусное ПО.

Если организация вправе и планирует использовать лицензию на ПО в течение срока, превышающего 12 месяцев, то такие права на результаты интеллектуальной деятельности признаются нематериальными активами (п. 4 ФСБУ 14/2022).

Они принимаются к бухучету проводками:

Дт 08 Кт 76 (60):

Дт 04 Кт 08.

Если в соответствии с условиями приобретенной лицензии организация вправе использовать ПО не более года, то эти лицензионные права не относятся к НМА.

Но поскольку затраты на такие приобретенные права приносят экономические выгоды на протяжении нескольких месяцев, рекомендуется признавать в бухучете данные затраты не одномоментно, а постепенно, по мере использования ПО (рекомендация БМЦ Р-163/2024-КпР «Краткосрочные права»).

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Для учета таких прав и постепенного списания затрат на их приобретение организация может использовать любой удобный ей счет, например, счет 76 или счет 97.

С 2024 года нет нормативных актов, которые требовали бы использовать для краткосрочных лицензионных прав счет 97.

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