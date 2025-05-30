Особенности ведения бухгалтерского учета в ЧОП

Охранные организации ведут учет их по общим правилам. Специалисты соответствующего профиля руководствуются НК, ГК, ПБУ и актуальными подзаконными актами. Специфика деятельности накладывает отпечаток на бухгалтерский учет.

Например, лицензии в охранной организации считаются нематериальными активами. Для их отражения в учете бухгалтер делает проводку по дебету счета 04.

Приобретаемое ЧОПом оружие входит в число основных средств. Расходы на приобретение отражаются на счете 08, списываются на 01 счет. Большинство затрат, не связанных с основными средствами и нематериальными активами, аккумулируют на 20 счете. Это касается и технического обслуживания служебного транспорта, командировочных расходов.

Состав налоговой отчетности , которую сдают ЧОПЫ, зависит от системы налогообложения и идентичен тем, что сдают остальные организации.

Разберитесь с нюансами бухгалтерского и налогового учета на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». На курсе вы также научитесь работать в 1С, вести кадры, понимать управленческий учет и оптимизировать налоги. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО.

Кроме того, частная охранная организация обязана уведомлять территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии о начале и об окончании оказания охранных услуг, изменении состава учредителей (участников).

Дополнительные взносы за сотрудников ЧОП не учлачиваются. Страховые взносы по дополнительным тарифам необходимо платить за лиц, занятых на видах работ, перечисленных в п. п. 1–18 ч. 1 ст. 30 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ. Это работы с особыми (вредными, тяжелыми) условиями труда, занятость на которых позволяет рассчитывать на досрочную пенсию.

Конкретный перечень таких работ, производств, профессий и должностей содержится в списках, приведенных в постановлении Правительства от 16.07.2014 № 665. Сотрудники ЧОП там не перечислены.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.