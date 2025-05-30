«Безнравственные» сделки: четыре судебных дела

Активное участие в деле контрагентов в качестве третьих лиц.

Ссылка на судебные акты, где споры между налогоплательщиком и контрагентом разрешались в гражданско-правовом порядке, причем по всей цепочке: 1 из 3 контрагентов пояснял, где, у кого и за сколько приобретал спорные ТМЦ (сам контрагент 3 звена в банкротстве).

Проверка ВНП и решение по итогам 2022 года. При этом сумма неоплаченных налогов относительно «смешная»: НДС — 4,3 млн руб., пени в сумме 1,2 млн руб., налог на прибыль 8,3 млн руб. и пени 1,7 млн руб. В апелляционном обжаловании сумма была еще и уменьшена до 2,5 млн руб., в т.ч. по налогу на прибыль до 1,4 млн руб. по НДС — около 1 млн руб.

Общество последовательно заменяло в декларациях одних спорных контрагентов на других (что истолковано как «в целях незаконного применения налоговых вычетов по НДС»). Цитата суда: «В чем заключалась путаница в ходе судебного разбирательства дела установить не представилось возможным».