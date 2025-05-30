«Безнравственные» сделки: четыре судебных дела

Дело № А79-4318/2023
Республика Чувашия. Трио Плюс, ИНН 2130044250, № А79-4318/2023
Особенности дела
Активное участие в деле контрагентов в качестве третьих лиц.
Ссылка на судебные акты, где споры между налогоплательщиком и контрагентом разрешались в гражданско-правовом порядке, причем по всей цепочке: 1 из 3 контрагентов пояснял, где, у кого и за сколько приобретал спорные ТМЦ (сам контрагент 3 звена в банкротстве).
Проверка ВНП и решение по итогам 2022 года. При этом сумма неоплаченных налогов относительно «смешная»: НДС — 4,3 млн руб., пени в сумме 1,2 млн руб., налог на прибыль 8,3 млн руб. и пени 1,7 млн руб. В апелляционном обжаловании сумма была еще и уменьшена до 2,5 млн руб., в т.ч. по налогу на прибыль до 1,4 млн руб. по НДС — около 1 млн руб.
Общество последовательно заменяло в декларациях одних спорных контрагентов на других (что истолковано как «в целях незаконного применения налоговых вычетов по НДС»). Цитата суда: «В чем заключалась путаница в ходе судебного разбирательства дела установить не представилось возможным».
Преюдиция: есть судебный спор, где налогоплательщик проиграл суд с налоговой.
Позиция инспекции
Спорный контрагент: учреждался не для осуществления финансово-хозяйственной деятельности с целью извлечения дохода (прибыли), а для создания фиктивного документооборота, общая основная цель — неуплата налогов.
Какие нарушения выявили и на что указывала прокуратура
Отсутствие данных о транспортировке ТМЦ.
Отсутствие четкой цепочки приобретения ТМЦ.
У 1 контрагента на 3 звене контрагент «без НДС» и право на вычет по цепочке отсутствует.
По части сделок налогоплательщиком не представлены документы (договоры, УПД).
Установлено совпадение IР-адреса налогоплательщика и одного из его контрагентов.
Суду не пояснили и документально не подтвердили порядок доставки, приемки товаров от контрагентов, порядок подписания бухгалтерских документов и их обмена сторонами.
Выводы суда
Обоснованность получения налоговой выгоды может являться предметом оспаривания по основаниям, связанным со злоупотреблением правом, и подлежит оценке судом.
Формальный документооборот с участием контрагентов организован самим налогоплательщиком.
Не были раскрыты сведения и доказательства, позволяющие установить, в какой части стоимость товаров имела отношение к оплате реально приобретенного товара, а какая к обналичиванию денежных средств.
Есть ссылки на так называемые антисоциальные сделки, противоречащие основам правопорядка и нравственности.
Это дело стало своего рода прецедентом, в дальнейшем другие 3 судебные акта на него ссылались.
Дело № А72-13241/2024
Ульяновская область, Ульяновский завод модульных сооружений, ИНН: 7328106836, № А72-13241/2024
Особенности дела
Практически сразу приняты обеспечительные меры — арест средств на счете налогоплательщица и его контрагента в сумме иска прокурора (почти 22 млн).
Установлены реальные поставщики, включенные в расходы по налогу на прибыль, с которыми оплата произведена в 100%.
применялась п. 1 ст. 54.1 НК.
проводилась прокурорская проверка.
преюдиция: только ссылка на ВНП, суда не было.
Какие нарушения выявили и на что указывала прокуратура
Отсутствие документов по сделке (договора поставки).
Поставщик спорных ТМЦ по цепочке признан техническим.
Денежные средства, перечисленные н/пл, обналичены через пластиковые карты, через ИП или присутствует «ломка» платежа.
Документы, подтверждающие транспортировку товара, к проверке не представлены.
Отсутствует закупка поставленного товара по расчетным счетам.
Списание материала, якобы приобретенного у спорного контрагента, на объекты, где использовался давальческий материал заказчика.
Фактически товар был приобретен у реальных поставщиков (без НДСные компании).
Дело № А65-26184/2024
Казань, Республика Татарстан, Камский пружинный завод, ИНН 1650361133, № А65-26184/2024
Особенности дела
Сумма 289 тыс. руб.
ФНС провела камеральную налоговую проверку. Общество исключило вычеты по счетам-фактурам, выставленным в том числе и по взаимоотношениям с его контрагетом, представив УНД и вроде как возместило необоснованную налоговую экономию, образовавшуюся на основе незаконного перечисления в адрес Ответчика-2 денежных средств. Акцент на факт осуществления незаконного перечисления денежных средств. Решение налогового органа не вступило в законную силу (сдана УНД).
Проводилась прокурорская проверка о неправомерном применении налоговых вычетов по НДС со стоимости товаров, приобретаемых у контрагентов.
Какие нарушения выявили и на что указывала прокуратура
Денежные и товарные потоки по приобретению товаров у третьих лиц не подтверждаются.
Расчеты по книге покупок не произведены.
Установлено снятие наличных денежных средств.
Установлено совпадение IP-адресов.
Выводы суда
Целью заключения сделки между ответчиками явилось незаконный вывод денежных средств, предоставленных АО «Ремдизель» в рамках исполнения госконтрактов, в связи с чем к данным правоотношениям подлежат применению положения ст. 169 ГК о взыскании в доход РФ денежных средств, полученных по ничтожной сделке.
Денежные средства были учтены по исполнению контрактов, которые имеют важное целевое назначение, и все расходы, относящиеся к ним, могут быть произведены исключительно для достижения указанных целей.
Про признание отсутствия операций, но для других целей: цель, с которой искажается информация, не имеет значения, но сам этот факт свидетельствует о том, что ответчик считает такие действия приемлемыми.
Дело № А65-1815/2025
Казань, Татарстан, Камский пружинный завод, ИНН 1650361133, № А65-1815/2025
Особенности дела
До вынесения решения налоговой службой ответчик самостоятельно направил скорректированную налоговую декларацию, что свидетельствует об отсутствии налоговой выгоды с его стороны (ответчик платил НДС до даты вынесения решения налоговой службой).
Иные обстоятельства почти аналогичны. Сумма по сделке, взысканная в доход государства — 980 тыс. руб.
Комментарии1
Все чаще и чаще появляются статьи о рисках бизнеса, который пытается применять не совсем законные схемы для оптимизации налогообложения. Сколько должно пройти времени и дел? чтобы кто-то что-то понял (?) не знаю