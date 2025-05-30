Развитие цифровых финансов: взгляд на ключевые технологии и тренды

Оценили ключевые инициативы ПСБ в области цифровых финансов, а также их значение для рынка и перспективы для дальнейшего развития.

Пилотные проекты: цифровой рубль и ЦФА

Одним из значимых шагов в развитии цифровых финансов стало тестирование цифрового рубля, проведенное в 2022 году при участии Банка России, ПСБ (Промсвязьбанка) и других банков. Проект включал регистрацию клиентов в мобильном приложении, открытие цифровых кошельков и обмен безналичных рублей на цифровые.

Цифровой рубль формирует новые подходы к финансовым операциям. В перспективе он открывает возможности для создания сервисов на основе смарт-контрактов и повышения доступности услуг, особенно в удаленных регионах.

Еще одним направлением является развитие платформ для выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА). Например, ПСБ запустил платформу Токеон, которая позволяет бизнесу токенизировать активы, включая долговые обязательства, недвижимость и интеллектуальную собственность.

ЦФА дают компаниям возможность привлекать финансирование, а инвесторам — диверсифицировать портфели. Технологии распределенных реестров обеспечивают прозрачность и защиту прав участников сделок.

Смарт-контракты и биометрия: технологии будущего

Технология смарт-контрактов на базе распределенных реестров активно тестируется в финансовом секторе. Такие решения повышают прозрачность и скорость исполнения контрактов, упрощая управление их жизненным циклом. В пилотных проектах участвуют клиенты с высоким уровнем технологической готовности, которые помогают настраивать правила смарт-контрактов.

Участие клиентов в тестировании повышает доверие к новым инструментам и создает основу для их масштабирования.

Еще одной инновацией стало открытие расчетных счетов для юридических лиц онлайн с использованием биометрии. Это решение упрощает доступ к банковским услугам, минимизируя необходимость личного присутствия.

Вклад в устойчивое развитие и цифровизацию

Цифровые финансы поддерживают устойчивое развитие. Инструменты зеленого финансирования, такие как энергосервисный факторинг и проектное финансирование, способствуют переходу к экономике замкнутого цикла и повышению энергоэффективности. Такие инициативы активно развиваются в финансовом секторе, включая проекты с участием ПСБ.

В рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» банки и финтех-компании вносят вклад в развитие нормативной базы и инфраструктуры для цифровых технологий, обеспечивая технологический суверенитет и конкурентоспособность российских решений.

Перспективы и вызовы

Цифровой рубль, ЦФА и смарт-контракты создают новые возможности для бизнеса и населения, повышая прозрачность и доступность финансовых услуг. Эти технологии требуют адаптации инфраструктуры и формирования доверия клиентов.

Развитие цифровых финансов связано с вызовами: перестройкой инфраструктуры, обеспечением кибербезопасности и повышением доверия к новым технологиям. Финансовый сектор решает эти задачи через коммуникацию с клиентами и тестирование отечественных решений