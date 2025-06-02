Штраф по декларации НДС: куда платить

Как правильно оплатить штраф за несвоевременно сданную декларацию по НДС: по реквизитам ЕНП или в платежке указать КБК, указанный в требовании?

Если штраф подлежит уплате в составе ЕНП, налоговый орган самостоятельно списывает деньги в уплату штрафа с ЕНС (единого налогового счета) налогоплательщика.

Если речь идет о штрафе, который не входит в структуру ЕНП, налогоплательщик оплачивает его отдельной платежкой по соответствующему КБК.

Что касается конкретно штрафа за несвоевременно сданную декларацию, то его можно оплатить через единый налоговый счет (ЕНС).

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Перечисление на ЕНС позволяет автоматизировать зачисление средств в счет налогов, пеней и штрафов, включая штрафы за налоговые правонарушения.

Код бюджетной классификации (КБК) в этом случае в требовании указывается для правильного распределения уплаченных средств по соответствующим бюджетным обязательствам, даже если оплата производится через ЕНС.

Это необходимо для корректного учета платежа в системе ФНС. КБК определяет, к какому именно штрафу или налогу относится платеж.

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