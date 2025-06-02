Документооборот в строительстве: какие документы обязательно должны вестись на объектах

Учет на строительном объекте — это не только бетон, техника и бригады, но и тонны документов. Чтобы бухгалтерия не осталась без данных о списанных материалах, отработанных часах и передвижениях техники, стройплощадка должна работать как часть общей системы учета.

Разберёмся, какие документы обязательно должны вестись на объектах, и что регулярно передаётся в бухгалтерию.

1. Журналы, которые ведут на объекте

Эти документы нужны для оперативного и первичного учета:

Журнал учета выхода техники и механизмов

Показывает, сколько часов и где отработала техника.

Журнал учета рабочего времени (табель)

Необходим для расчета зарплаты. Может вестись вручную или в электронном виде.

Журнал учета расхода материалов

Помогает контролировать списание на месте.

Общий журнал работ

Фиксирует ход строительства, даты, ответственных.

Журнал заявок на материалы и технику

Позволяет планировать поставки.

Журнал инструктажа по охране труда

Нужен при проверках, обязателен по закону.

2. Документы по материалам

Бухгалтерии важно понимать, откуда пришли материалы и куда ушли. Вот ключевые формы:

М-11 — Требование-накладная

Используется для отпуска материалов на объект.

М-29 — Акт о списании материалов

Подтверждает фактическое использование на стройке.

М-15 — Накладная на перемещение

Применяется при передаче между складами или объектами.

М-8 — Лимитно-заборная карта

Если вы выдаёте материалы по лимитам.

Путевые листы

Учет работы техники и расхода топлива.

3. Документы по выполненным работам

Все, что касается объема и стоимости, фиксируется через формы:

КС-2 — Акт выполненных работ

Фиксирует, что именно сделано.

КС-3 — Справка о стоимости

Используется для расчётов с заказчиком и субподрядчиками.

Акты скрытых работ и освидетельствования конструкций

Без них не примут этап работ.

4. Документы по людям и расчетам

Часто на стройке ведется не только зарплата, но и учет подотчетных сумм, командировок, закупок:

Табели учета рабочего времени

Заявки на аванс

Отчеты подотчетных лиц

Расписки о получении материалов, денег, инструмента

Наряды-допуски (при сдельной оплате)

5. Спецдокументы

Если на объекте работают субподрядчики, арендуется техника, привлекаются ИП — добавляются:

Договоры подряда

Акты между ген- и субподрядчиком

Документы по аренде

Графики снабжения и работ (если утверждаются официально)

Как передавать документы в бухгалтерию

Обычно бухгалтерии сдаются:

копии журналов (раз в неделю или раз в месяц);

первичные документы (по факту операций);

акты и справки — по мере подписания;

табели — ежемесячно, до расчета зарплаты.

Если стройка крупная — удобнее организовать папку с комплектом документов за неделю.