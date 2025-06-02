Документооборот в строительстве: какие документы обязательно должны вестись на объектах
Разберёмся, какие документы обязательно должны вестись на объектах, и что регулярно передаётся в бухгалтерию.
1. Журналы, которые ведут на объекте
Эти документы нужны для оперативного и первичного учета:
Журнал учета выхода техники и механизмов
Показывает, сколько часов и где отработала техника.
Журнал учета рабочего времени (табель)
Необходим для расчета зарплаты. Может вестись вручную или в электронном виде.
Журнал учета расхода материалов
Помогает контролировать списание на месте.
Общий журнал работ
Фиксирует ход строительства, даты, ответственных.
Журнал заявок на материалы и технику
Позволяет планировать поставки.
Журнал инструктажа по охране труда
Нужен при проверках, обязателен по закону.
2. Документы по материалам
Бухгалтерии важно понимать, откуда пришли материалы и куда ушли. Вот ключевые формы:
М-11 — Требование-накладная
Используется для отпуска материалов на объект.
М-29 — Акт о списании материалов
Подтверждает фактическое использование на стройке.
М-15 — Накладная на перемещение
Применяется при передаче между складами или объектами.
М-8 — Лимитно-заборная карта
Если вы выдаёте материалы по лимитам.
Путевые листы
Учет работы техники и расхода топлива.
3. Документы по выполненным работам
Все, что касается объема и стоимости, фиксируется через формы:
КС-2 — Акт выполненных работ
Фиксирует, что именно сделано.
КС-3 — Справка о стоимости
Используется для расчётов с заказчиком и субподрядчиками.
Акты скрытых работ и освидетельствования конструкций
Без них не примут этап работ.
4. Документы по людям и расчетам
Часто на стройке ведется не только зарплата, но и учет подотчетных сумм, командировок, закупок:
Табели учета рабочего времени
Заявки на аванс
Отчеты подотчетных лиц
Расписки о получении материалов, денег, инструмента
Наряды-допуски (при сдельной оплате)
5. Спецдокументы
Если на объекте работают субподрядчики, арендуется техника, привлекаются ИП — добавляются:
Договоры подряда
Акты между ген- и субподрядчиком
Документы по аренде
Графики снабжения и работ (если утверждаются официально)
Как передавать документы в бухгалтерию
Обычно бухгалтерии сдаются:
копии журналов (раз в неделю или раз в месяц);
первичные документы (по факту операций);
акты и справки — по мере подписания;
табели — ежемесячно, до расчета зарплаты.
Если стройка крупная — удобнее организовать папку с комплектом документов за неделю.
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