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Учет в строительстве

Документооборот в строительстве: какие документы обязательно должны вестись на объектах

Учет на строительном объекте — это не только бетон, техника и бригады, но и тонны документов. Чтобы бухгалтерия не осталась без данных о списанных материалах, отработанных часах и передвижениях техники, стройплощадка должна работать как часть общей системы учета.

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Разберёмся, какие документы обязательно должны вестись на объектах, и что регулярно передаётся в бухгалтерию.

1. Журналы, которые ведут на объекте

Эти документы нужны для оперативного и первичного учета:

  • Журнал учета выхода техники и механизмов
    Показывает, сколько часов и где отработала техника.

  • Журнал учета рабочего времени (табель)
    Необходим для расчета зарплаты. Может вестись вручную или в электронном виде.

  • Журнал учета расхода материалов
    Помогает контролировать списание на месте.

  • Общий журнал работ
    Фиксирует ход строительства, даты, ответственных.

  • Журнал заявок на материалы и технику
    Позволяет планировать поставки.

  • Журнал инструктажа по охране труда
    Нужен при проверках, обязателен по закону.

2. Документы по материалам

Бухгалтерии важно понимать, откуда пришли материалы и куда ушли. Вот ключевые формы:

  • М-11 — Требование-накладная
    Используется для отпуска материалов на объект.

  • М-29 — Акт о списании материалов
    Подтверждает фактическое использование на стройке.

  • М-15 — Накладная на перемещение
    Применяется при передаче между складами или объектами.

  • М-8 — Лимитно-заборная карта
    Если вы выдаёте материалы по лимитам.

  • Путевые листы
    Учет работы техники и расхода топлива.

3. Документы по выполненным работам

Все, что касается объема и стоимости, фиксируется через формы:

  • КС-2 — Акт выполненных работ
    Фиксирует, что именно сделано.

  • КС-3 — Справка о стоимости
    Используется для расчётов с заказчиком и субподрядчиками.

  • Акты скрытых работ и освидетельствования конструкций
    Без них не примут этап работ.

4. Документы по людям и расчетам

Часто на стройке ведется не только зарплата, но и учет подотчетных сумм, командировок, закупок:

  • Табели учета рабочего времени

  • Заявки на аванс

  • Отчеты подотчетных лиц

  • Расписки о получении материалов, денег, инструмента

  • Наряды-допуски (при сдельной оплате)

5. Спецдокументы

Если на объекте работают субподрядчики, арендуется техника, привлекаются ИП — добавляются:

  • Договоры подряда

  • Акты между ген- и субподрядчиком

  • Документы по аренде

  • Графики снабжения и работ (если утверждаются официально)

Как передавать документы в бухгалтерию

Обычно бухгалтерии сдаются:

  • копии журналов (раз в неделю или раз в месяц);

  • первичные документы (по факту операций);

  • акты и справки — по мере подписания;

  • табели — ежемесячно, до расчета зарплаты.

Если стройка крупная — удобнее организовать папку с комплектом документов за неделю.

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