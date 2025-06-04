Что нужно сделать для того, чтобы принять наследство

1. Проверяем, не открыто ли уже наследственное дело по вашему наследодателю (если вы не уверены на 100%, что никто не обратился к нотариусу).

Для этого на сайте Федеральной нотариальной палаты заходим в раздел «Реестр наследственных дел» и вводим Ф.И.О. своего наследодателя, даты его рождения и смерти. Реестр покажет, открыто ли наследственное дело по такому гражданину и, если да, у какого нотариуса (тогда обращаться нужно только к этому нотариусу).

2. Подаем нотариусу заявление о принятии наследства (если наследственное дело еще не открыто, обратиться можно к любому нотариусу в пределах населенного пункта, где жил наследодатель).

У нотариуса просим запросить сведения об имуществе, которым владел наследодатель (в т.ч. его супруг), а также кредитную историю наследодателя на предмет наличия долгов.

3. Если никаких препятствий нет, через 6 месяцев со дня смерти наследодателя получаем свидетельство о праве на наследство (заплатив необходимую пошлину).