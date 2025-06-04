Торговая точка на пляже: можно ли применять ПСН

Палатка на пляже относится к розничной торговле, осуществляемые через объекты стационарной торговой сети без торгового зала? Может ли ИП в этом случае применять ПСН?

Да, палатка на пляже относится к розничной торговле, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети без торгового зала.

Если торговля осуществляется через объекты стационарной торговли, которые имеют или не имеют торговые залы, а также через объекты нестационарной торговой сети, то в таком случае можно применять ПСН.

Под стационарной торговой сетью, не имеющей торговых залов, понимается торговая сеть, расположенная в предназначенных для ведения торговли зданиях, строениях и сооружениях (их частях), не имеющих обособленных и специально оснащенных для этих целей помещений, а также в зданиях, строениях и сооружениях (их частях), используемых для заключения договоров розничной купли-продажи, а также для проведения торгов.

Сюда относятся палатки, киоски, рынки, торговые автоматы, витрины и другие объекты.

Изучите патентную систему с нуля, ее преимущества и особенности применения в 2025 году на примерах и простым языком на курсе повышения квалификации Патентная система налогообложения. Получите официальное удостоверение, внесем его в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 58% за 5 400 рублей.

При этом, площадь таких объектов определена в правоустанавливающих документах (договор аренды, договор купли-продажи, техпаспорт и другое). То есть, в отношении ярмарок, палаток, торговых витрин и других аналогичных объектов может применяться ПСН.

VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция 18-20 июня: проведите три дня с лучшими экспертами страны.