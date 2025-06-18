Товарный знак в бухгалтерском и налоговом учете с 2025 года

Как зарегистрировать товарный знак

Заявка подается в Роспатент: лично, по почте, через сайт или портал госуслуг. Она включает обозначение, перечень товаров по МКТУ, описание и подтверждающие документы. За регистрацию и экспертизу уплачиваются госпошлины (см. постановление Правительства от 10.12.2008 № 941).

Затраты на регистрацию отражаются:

Дт 08, субсчет «НМА» — Кт 76 — госпошлина,

затем Дт 04 — Кт 08 — принятие к учету НМА.

Если ТЗ незначительной стоимости и компания не применяет ФСБУ 14/2022, расходы сразу списываются на затраты (Дт 20, 26 и т.д.).