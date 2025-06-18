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Товарный знак

Товарный знак в бухгалтерском и налоговом учете с 2025 года

Товарный знак — это актив, который нужно правильно учитывать. В 2025 году важно знать, как отражать его создание, регистрацию, продление и передачу. В статье — проводки, нюансы ФСБУ и налогового учета.

Автор

  • Инна Лев

    эксперт «Центра обучения Клерка», инструктор по выживанию в налоговой среде

Интеллектуальная собственность — это не только разработки и авторские права, но и товарные знаки (ТЗ), которые активно участвуют в бизнесе и требуют отражения в учете. В 2025 году правила учета таких объектов по-прежнему зависят от формы прав, способа получения и целей использования. Разбираем, как учитывать товарный знак в бухучете и при налогообложении — от регистрации и продления до передачи прав.

Что такое товарный знак

Товарный знак — это обозначение, которое индивидуализирует товары, работы или услуги компании. Он может быть словесным, изобразительным, объемным, а также звуковым, световым или даже обонятельным. Главное — он должен пройти регистрацию в Роспатенте и получить свидетельство. Без этого нельзя говорить об исключительном праве.

Как зарегистрировать товарный знак

Заявка подается в Роспатент: лично, по почте, через сайт или портал госуслуг. Она включает обозначение, перечень товаров по МКТУ, описание и подтверждающие документы. За регистрацию и экспертизу уплачиваются госпошлины (см. постановление Правительства от 10.12.2008 № 941).

Затраты на регистрацию отражаются:

  • Дт 08, субсчет «НМА» — Кт 76 — госпошлина,

  • затем Дт 04 — Кт 08 — принятие к учету НМА.

Если ТЗ незначительной стоимости и компания не применяет ФСБУ 14/2022, расходы сразу списываются на затраты (Дт 20, 26 и т.д.).

Когда товарный знак — НМА

Согласно ФСБУ 14/2022, товарный знак признается нематериальным активом, если:

  • не имеет физической формы,

  • используется более 12 месяцев,

  • способен приносить доход,

  • отделим от других активов,

  • используется в деятельности организации.

ВАЖНО: если ТЗ создан своими силами, ФСБУ 14/2022 не применяется. Тогда все затраты — это расходы периода (ПБУ 10/99).

Учет приобретения товарного знака

В бухучете:

  • Дт 08 Кт 60 — стоимость ТЗ;

  • Дт 19 Кт 60 — НДС;

  • Дт 76 Кт 51 — уплата госпошлины;

  • Дт 04 Кт 08 — ввод в эксплуатацию;

  • Дт 68 Кт 19 — вычет НДС.

В налоговом учете (по ОСНО и УСН):

  • объект учитывается как НМА, если соответствует критериям ст. 257 НК;

  • расходы принимаются после оплаты и при использовании в доходной деятельности.

Продление товарного знака

Пошлина и услуги поверенного:

  • в БУ — коммерческие расходы или капитальные вложения (если ТЗ приобретен);

  • в НУ — прочие расходы по дате начисления или оплаты (в зависимости от метода);

  • проводки: Дт 76 Кт 51, Дт 08 Кт 76, Дт 04 Кт 08 и далее списание в расходы.

Амортизация товарного знака

ТЗ амортизируется, если:

  • СПИ > 12 месяцев;

  • стоимость > 100 000 рублей;

  • есть свидетельство о праве.

Амортизация начинается с 1 числа месяца после принятия к учету (Дт 20 Кт 05 и т.д.).

Переоценка товарного знака

Не проводится. Согласно ФСБУ 14/2022 и письму Минфина, у товарного знака отсутствует активный рынок, а значит, переоценка не допускается.

Передача и продажа товарного знака

Два варианта:

  1. Лицензия — временное право на использование.

  2. Отчуждение — полное исключительное право.

Оба договора подлежат регистрации.

У лицензиара:

  • Дт 51 Кт 76 — аванс;

  • Дт 76 Кт 68.2 — НДС;

  • Дт 76 Кт 91.1 — доходы;

  • Дт 20 Кт 05 — амортизация.

У лицензиата:

  • Дт 20 Кт 76 — платежи;

  • Дт 19 Кт 76 / Дт 68 Кт 19 — НДС.

При продаже:

  • Дт 62 Кт 91.1 — доход;

  • Дт 05 Кт 04 — списание амортизации;

  • Дт 91.2 Кт 04 / Кт 68.2 — балансовая стоимость и НДС.

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В БУ:

  • Дт 44 Кт 60 — расходы включаются сразу, без ограничений.

В НУ:

  • нормируемые (до 1% выручки) или ненормируемые (через СМИ);

  • применяются при УСН в полном объеме;

  • учитываются после оплаты.

Учет товарного знака в 2025 году

С 2025 года учет товарного знака по-прежнему зависит от его происхождения, способа использования и учетной политики компании. Главное — не забывать о правовой защите, обязательной регистрации и правильном отражении в учете всех операций, от пошлины до амортизации.

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