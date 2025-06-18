Товарный знак в бухгалтерском и налоговом учете с 2025 года

Интеллектуальная собственность — это не только разработки и авторские права, но и товарные знаки (ТЗ), которые активно участвуют в бизнесе и требуют отражения в учете. В 2025 году правила учета таких объектов по-прежнему зависят от формы прав, способа получения и целей использования. Разбираем, как учитывать товарный знак в бухучете и при налогообложении — от регистрации и продления до передачи прав.
Что такое товарный знак
Товарный знак — это обозначение, которое индивидуализирует товары, работы или услуги компании. Он может быть словесным, изобразительным, объемным, а также звуковым, световым или даже обонятельным. Главное — он должен пройти регистрацию в Роспатенте и получить свидетельство. Без этого нельзя говорить об исключительном праве.
Как зарегистрировать товарный знак
Заявка подается в Роспатент: лично, по почте, через сайт или портал госуслуг. Она включает обозначение, перечень товаров по МКТУ, описание и подтверждающие документы. За регистрацию и экспертизу уплачиваются госпошлины (см. постановление Правительства от 10.12.2008 № 941).
Затраты на регистрацию отражаются:
Дт 08, субсчет «НМА» — Кт 76 — госпошлина,
затем Дт 04 — Кт 08 — принятие к учету НМА.
Если ТЗ незначительной стоимости и компания не применяет ФСБУ 14/2022, расходы сразу списываются на затраты (Дт 20, 26 и т.д.).
Когда товарный знак — НМА
Согласно ФСБУ 14/2022, товарный знак признается нематериальным активом, если:
не имеет физической формы,
используется более 12 месяцев,
способен приносить доход,
отделим от других активов,
используется в деятельности организации.
ВАЖНО: если ТЗ создан своими силами, ФСБУ 14/2022 не применяется. Тогда все затраты — это расходы периода (ПБУ 10/99).
Учет приобретения товарного знака
В бухучете:
Дт 08 Кт 60 — стоимость ТЗ;
Дт 19 Кт 60 — НДС;
Дт 76 Кт 51 — уплата госпошлины;
Дт 04 Кт 08 — ввод в эксплуатацию;
Дт 68 Кт 19 — вычет НДС.
В налоговом учете (по ОСНО и УСН):
объект учитывается как НМА, если соответствует критериям ст. 257 НК;
расходы принимаются после оплаты и при использовании в доходной деятельности.
Продление товарного знака
Пошлина и услуги поверенного:
в БУ — коммерческие расходы или капитальные вложения (если ТЗ приобретен);
в НУ — прочие расходы по дате начисления или оплаты (в зависимости от метода);
проводки: Дт 76 Кт 51, Дт 08 Кт 76, Дт 04 Кт 08 и далее списание в расходы.
Амортизация товарного знака
ТЗ амортизируется, если:
СПИ > 12 месяцев;
стоимость > 100 000 рублей;
есть свидетельство о праве.
Амортизация начинается с 1 числа месяца после принятия к учету (Дт 20 Кт 05 и т.д.).
Переоценка товарного знака
Не проводится. Согласно ФСБУ 14/2022 и письму Минфина, у товарного знака отсутствует активный рынок, а значит, переоценка не допускается.
Передача и продажа товарного знака
Два варианта:
Лицензия — временное право на использование.
Отчуждение — полное исключительное право.
Оба договора подлежат регистрации.
У лицензиара:
Дт 51 Кт 76 — аванс;
Дт 76 Кт 68.2 — НДС;
Дт 76 Кт 91.1 — доходы;
Дт 20 Кт 05 — амортизация.
У лицензиата:
Дт 20 Кт 76 — платежи;
Дт 19 Кт 76 / Дт 68 Кт 19 — НДС.
При продаже:
Дт 62 Кт 91.1 — доход;
Дт 05 Кт 04 — списание амортизации;
Дт 91.2 Кт 04 / Кт 68.2 — балансовая стоимость и НДС.
Реклама товарного знака
В БУ:
Дт 44 Кт 60 — расходы включаются сразу, без ограничений.
В НУ:
нормируемые (до 1% выручки) или ненормируемые (через СМИ);
применяются при УСН в полном объеме;
учитываются после оплаты.
Учет товарного знака в 2025 году
С 2025 года учет товарного знака по-прежнему зависит от его происхождения, способа использования и учетной политики компании. Главное — не забывать о правовой защите, обязательной регистрации и правильном отражении в учете всех операций, от пошлины до амортизации.
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