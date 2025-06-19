Патентная активность в 2025 году: что патентуют чаще

В этой статье расскажем, в каких сферах актуально патентование в 2025 году, какие интересные разработки внесены в реестр Роспатента за прошедшие 5 месяцев, что запатентовали мы и какие перспективы видим.

Патентная активность напрямую связана с экономическим и инновационным развитием страны. Из выгод ее роста отмечу несколько основных:

Патенты на отечественные аналоги обеспечивают независимость в критических отраслях , позволяют обходить ограничения на использование зарубежных технологий в рамках санкционного давления, которое присутствует в данный момент.

Лицензирование патентов приносит доход компаниям и бюджету , что также активизирует работу в направлении инноваций.

Патенты превращают разработки в защищенные активы , давая изобретателям гарантию возврата инвестиций, значит, стимулируя к новым открытиям.

Большинство запатентованных разработок улучшают процессы, позволяют получать больше пользы при меньших затратах, дают возможность закрывать наши потребности и проблемы .

Ранее в 2021-2022 годах наблюдался спад патентной активности, но с 2023 года рост стал уверенным. В 2024 году было запатентовано более 40 000 изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Могу смело предположить, что в 2025 году цифра станет больше. Отмечу, что чаще патентуют изобретения — больше половины от числа всех заявок.

Рост патентной активности можно объяснить стремлением к импортозамещению в нынешних условиях, особенно это касается развития медтехнологий и промышленных инноваций, а также господдержкой субъектов патентования, осознанием важности ИС бизнесом, технологическими прорывами в определенных областях.

Какие сферы лидируют среди запатентованных разработок

По моим наблюдениям и данным Роспатента, за последние 5 месяцев среди поданных заявок и уже одобренных патентов лидируют:

1. Медицинские технологии. Направление стало самым популярным для патентования изобретений: 647 заявок (+6,2% к показателям периода в 2024 году). Активны медицинские вузы (Рязанский, Самарский) и НИИ.

Практика:

19 марта 2025 года мы помогли клиенту получить патент на способ зубосохраняющей терапии на тканях корня зуба и слизистой оболочке альвеолярного отростка при полном разрушении коронковой части зуба, который он разработал самостоятельно. По сути, это комплексный трехэтапный стоматологический метод для сохранения и восстановления зубов, считающихся ранее «безнадежными», который радикально расширяет возможности зубосохранения.

28 мая 2025 года мы получили патент для ООО «Медицинская Компания Протон» на полезную модель «Игла биопсийная одноразовая», которая повышает безопасность и предсказуемость работы инструмента, исключает риск неожиданного разъединения компонентов иглы во время процедуры биопсии, что критически важно для точности манипуляции.

11 марта 2025 года мы запатентовали в качестве изобретения маску для лица, которую разработала наша клиентка — владелица компании, занимающейся созданием косметических средств. Разработка не относится напрямую к медицине, но будет использоваться в косметологии.

2. Изобретения в промышленности и энергетике. За I квартал 2025 года подано 4 410 заявок на изобретения (+2,5%). Лидерами стали ПАО «Татнефть» и университеты. Наблюдается прирост в энергетике, оптических технологиях и гражданском строительстве.

Практика:

22 апреля 2025 года мы запатентовали для клиента болтовой анкер в качестве полезной модели, которая предназначена для последующего применения конечными потребителями при выполнении ремонтно-монтажных, строительных работ.

3. Рецепты, мебель, одежда и игры. Рост в этих сферах стал заметен нам на собственном опыте, к нам чаще стали обращаться клиенты, которые хотят защитить свои уникальные рецептуры, способы приготовления, дизайны – чаще мебели, настольных игр, одежды и интерфейсов.

Практика:

В этом году мы уже запатентовали несколько уникальных и удивительных рецептур: мороженое с олениной, заменитель соли для диетического питания, кофе с олениной и пантами оленя. Что касается продуктов с олениной, на удивление, это не просто гастрономический изыск, но и возможность справиться с депрессивными эпизодами. Например, мороженое предлагается использовать в качестве биологической добавки при лечении состояний, связанных с апатией, вялостью, депрессией.

За последние 2 года возросла активность малого бизнеса и ИП в вопросах патентования. За 5 месяцев 2025 года индивидуальные предприниматели увеличили подачу заявок на 47%. Государство поддерживает инновации в бизнесе, возможно, поэтому растет интерес к процедуре со стороны субъектов малого и среднего бизнеса.

Например, чтобы получить статус малой технологической компании необходимо иметь патенты. Так патентование перестает быть прерогативой крупных корпораций и становится эффективным инструментом защиты конкурентных преимуществ для компаний и изобретателей любого масштаба.

Практика:

3 апреля 2025 года мы получили патент на полезную модель для нашего клиента — индивидуального предпринимателя и автора устройства для точного позиционирования.

В связи с обстановкой все чаще среди запатентованных и поданных на регистрацию разработок встречаются инновационные решения, ориентированные на оборонную промышленность. Например, в реестре можно встретить изобретение, которое помогает обнаруживать приближение БПЛА.

Особое внимание обращаю на рост патентной активности среди детей. Да, несовершеннолетние тоже могут стать авторами и правообладателями, но коммерциализировать разработку самостоятельно в этом случае они могут только после 14 лет, до достижения этого возраста — через законных представителей.

За 2024 год детьми подана только 21 заявка, а за 5 месяцев 2025 года — уже 14. Разработки, авторами которых становятся дети, ничуть не уступают по «серьезности» решениям, созданным взрослыми. Среди них есть даже устройство для диагностики и коррекции зрения, компактный детектор паров глицерина и табачного дыма для контроля за курением в общественных местах.