Стоит ли признавать дизайн и логотип как нематериальный актив? Практика 2025 года

💡 Разработка дизайн‑услуг на стороне

Если вы заказываете у подрядчика создание логотипа, упаковки или бренд‑концепта, то ключевое условие — передача вам исключительных имущественных прав по договору.

📌 Если права передаются, актив будет использоваться более года и приносит выгоду → признаём НМА, амортизируем. 📌 Если права не передаются (например, просто нарисовали и передали JPEG) → это расходы периода.

Это подтверждает и экспертная консультация на Клерке — Можно ли признать логотип нематериальным активом?.