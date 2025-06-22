Стоит ли признавать дизайн и логотип как нематериальный актив? Практика 2025 года

Эта статья родилась из живой дискуссии на форуме «Клерка» — вот здесь. Бухгалтеры обсуждали, как правильно учитывать расходы на дизайн упаковки, разработку логотипа, ключевые изображения и товарные знаки. Мы обобщили ответы и оформили их в подробный разбор с примерами, таблицей и ссылками на нормативные документы.
📚 Нормативная база
С отчетности за 2024 год действует ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Учёт НМА с 2025 года изменился существенно.
Ключевые критерии признания НМА:
контроль (вы управляете активом);
ожидаемая экономическая выгода;
срок использования > 12 мес;
передача исключительных прав — особенно важно при заказе у подрядчика.
Подробнее — Как бухгалтеру применять ФСБУ 14/2022: практическое руководство.
💡 Разработка дизайн‑услуг на стороне
Если вы заказываете у подрядчика создание логотипа, упаковки или бренд‑концепта, то ключевое условие — передача вам исключительных имущественных прав по договору.
📌 Если права передаются, актив будет использоваться более года и приносит выгоду → признаём НМА, амортизируем.
📌 Если права не передаются (например, просто нарисовали и передали JPEG) → это расходы периода.
Это подтверждает и экспертная консультация на Клерке — Можно ли признать логотип нематериальным активом?.
⚖️ Что такое «покупка прав»
Покупка прав — это не обязательно чужой бренд. Вы можете заказать дизайн, и если в договоре указано, что подрядчик передаёт вам исключительные имущественные права (по ст. 1225, 1235 и 1296 ГК РФ), вы получаете право капитализировать результат как НМА.
Если такого пункта нет — вы не контролируете актив в юридическом смысле. Это просто услуга, как реклама или исследование — т.е. расходы.
📆 Срок полезного использования
По ФСБУ 14/2022 вы определяете СПИ самостоятельно, исходя из бизнес-целей и срока действия прав.
Примеры:
Логотип или товарный знак — 5–10 лет
Упаковка, если часто обновляется — 2–3 года
Ключевое изображение — 3–5 лет
Рекомендации по выбору СПИ — в статье Как определить срок полезного использования для НМА.
📊 Как учитывать элементы бренда: таблица
Что разрабатывается
Если права не передаются
Если права передаются
Рекомендуемый срок использования
Концепт-дизайн упаковки
Расходы периода
Можно признать НМА
2–3 года
Редизайн логотипа
Расходы периода
Можно признать НМА
5–10 лет
Финализация логотипа
Расходы периода
Можно признать НМА
5–10 лет
Ключевое изображение бренда
Расходы периода
Можно признать НМА
3–5 лет
Гипотезы позиционирования
Расходы периода
Обычно не признаются как НМА
—
Оригинал-макет упаковки
Расходы периода
Можно признать НМА
2–3 года
Товарные знаки до лимита
Списываются или на забаланс
Если выше лимита и с правами — НМА
До 10 лет (по регистрации)
🔍 Ключевые советы
Проверьте договоры — указано ли, что подрядчик передаёт исключительные имущественные права?
Если передаёт + актив используется дольше года — признаёте НМА, иначе — списываете.
СПИ выбираете сами, закрепляете в учётной политике или ПБУ‑обосновании.
Если стоимость ниже лимита — можно не признавать НМА, а вести забалансовый учёт или списывать сразу. Подробнее: Об учёте НМА до лимита.
📄 Шаблон договора с передачей исключительных прав (фрагмент)
Раздел 1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать оригинальный логотип и/или иные элементы фирменного стиля (далее — «Результат работ»), а Заказчик — принять и оплатить указанный результат.
Раздел 2. Права на результаты
2.1. Исключительные имущественные права на Результат работ передаются Заказчику в полном объеме с момента подписания акта приёма-передачи и полной оплаты.
2.2. Заказчик вправе использовать Результат работ любым не запрещённым законом способом, в том числе:
размещать на сайте, упаковке, рекламных материалах;
регистрировать как товарный знак или использовать в качестве такового;
вносить изменения, перерабатывать, адаптировать без согласования с Подрядчиком.
2.3. Подрядчик гарантирует, что Результат работ является оригинальным и не нарушает прав третьих лиц.
📘 Пример записи в учётной политике
На «Клерке» есть генератор учётной политики — по словам эксперта «Клерка» Надежды Камышевой (Над,К), это самый лучший генератор в мире. Он поможет быстро сформировать документ с учётом всех нововведений и требований ФСБУ. Но мы также подготовили для вас вручную готовую формулировку, если нужно вставить только один пункт — про нематериальные активы.
5. Учет нематериальных активов
5.1. В качестве нематериальных активов (НМА) признаются объекты, соответствующие критериям, установленным ФСБУ 14/2022, включая:
логотипы и элементы фирменного стиля, разработанные сторонними подрядчиками с передачей исключительных прав;
дизайн-решения, зарегистрированные в качестве товарных знаков или переданные по договору;
оригинал-макеты упаковки, используемые в коммерческой деятельности более 12 месяцев.
5.2. Стоимость объектов, не превышающих 100 000 рублей, списывается на расходы периода в момент принятия к учету.
5.3. Срок полезного использования НМА устанавливается исходя из предполагаемого срока получения экономических выгод, но не менее 2 лет. Примерные СПИ:
логотип — 5 лет;
оригинал-макет упаковки — 3 года;
дизайн-ключевое изображение — 4 года.
🏁 Итоги
Заказали логотип, упаковку, брендбук — посмотрите договор: передаются ли исключительные права?
Если да — актив может быть НМА.
Если нет — просто расходы периода.
Срок использования — определяете сами, обычно от 2 до 10 лет.
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