Российский IT-дайджест #12 за 16 – 22 июня 2025

Цифровой бизнес в России продолжает меняться — и не всегда под давлением кофе и дедлайнов. Крупные игроки вроде «Билайна», «СКБ Контура», «СберБизнеса» и других запускают новые ИТ-решения: от облачных дашбордов до ИИ для расчётов. Пока одни бегут с маркетплейсов, другие упаковывают 1С в Docker, чтобы всё работало быстрее, дешевле и — внезапно — удобнее.