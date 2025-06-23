Российский IT-дайджест #12 за 16 – 22 июня 2025

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Когда API сливаются в танце: «Билайн» и «СКБ Контур» взялись за цифровизацию бизнеса
«Билайн» и «СКБ Контур» подписали стратегическое соглашение, чтобы автоматизировать всё, включая ваши оправдания. В центре внимания — прокачка «Контур.Толк» до уровня IT-оракула и его встраивание в цифровые потоки «Билайна». Обещают меньше затрат, больше цифрового кайфа и минимум головной боли (но это не точно).
Юрлица:
Теперь с картинками: Timeweb Cloud включил мозги облаку
Timeweb Cloud решил, что таблички — это для скучных людей. Новый дашборд показывает всю инфраструктуру сразу, как карту боевых действий DevOps-команды. А в будущем к этому подключится ИИ, чтобы вы не только управляли, но и делегировали панику.
Юрлица:
Маркетплейс, прощай: малый бизнес пошёл в сольное плавание
ERP «МойСклад» провёл опрос и выяснил: каждый пятый продавец сбегает с маркетплейса, как из родительского дома. Причины — комиссии, конкуренция и внезапное желание свободы. Остальные пока остались, но явно переписываются с шаблоном интернет-магазина.
Юрлица:
ИИ взял калькулятор: «СберБизнес» ушёл от ручного ввода
«СберБизнес» внедрил ИИ, который проверяет контрагентов без нытья и Excel-файлов. Процесс стал быстрее, расчёты — легче, а пользователи — спокойнее (ну, почти). Алгоритм работает быстро, чётко и без кофе-брейков. Завидуйте.
Юрлица:
«ПАО СБЕРБАНК» Уставный капитал
67 760 844 000 руб., р
уководитель
Греф Герман Оскарович
Контейнеризация без боли: «1С-Битрикс» пересел в Docker
«1С-Битрикс» теперь в Docker — и звучит это как «мы наконец-то поняли, как жить в XXI веке». Развёртывание стало быстрым, надёжным и почти не вызывает криков в техподдержку. Kubernetes уже занят тем, чтобы притвориться простым.
Юрлица:
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Автор: Борис Мальцев
Хотите, чтобы новости вашей компании появились в следующем обзоре? Присылайте их на почту: tot@klerk.ru
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