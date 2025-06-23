ЦОК КПК УУ + КПК Excel 23.06 Мобильный

Российский IT-дайджест #12 за 16 – 22 июня 2025

Цифровой бизнес в России продолжает меняться — и не всегда под давлением кофе и дедлайнов. Крупные игроки вроде «Билайна», «СКБ Контура», «СберБизнеса» и других запускают новые ИТ-решения: от облачных дашбордов до ИИ для расчётов. Пока одни бегут с маркетплейсов, другие упаковывают 1С в Docker, чтобы всё работало быстрее, дешевле и — внезапно — удобнее.

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Когда API сливаются в танце: «Билайн» и «СКБ Контур» взялись за цифровизацию бизнеса

«Билайн» и «СКБ Контур» подписали стратегическое соглашение, чтобы автоматизировать всё, включая ваши оправдания. В центре внимания — прокачка «Контур.Толк» до уровня IT-оракула и его встраивание в цифровые потоки «Билайна». Обещают меньше затрат, больше цифрового кайфа и минимум головной боли (но это не точно).

Юрлица:

Теперь с картинками: Timeweb Cloud включил мозги облаку

Timeweb Cloud решил, что таблички — это для скучных людей. Новый дашборд показывает всю инфраструктуру сразу, как карту боевых действий DevOps-команды. А в будущем к этому подключится ИИ, чтобы вы не только управляли, но и делегировали панику.

Юрлица:

Маркетплейс, прощай: малый бизнес пошёл в сольное плавание

ERP «МойСклад» провёл опрос и выяснил: каждый пятый продавец сбегает с маркетплейса, как из родительского дома. Причины — комиссии, конкуренция и внезапное желание свободы. Остальные пока остались, но явно переписываются с шаблоном интернет-магазина.

Юрлица:

ИИ взял калькулятор: «СберБизнес» ушёл от ручного ввода

«СберБизнес» внедрил ИИ, который проверяет контрагентов без нытья и Excel-файлов. Процесс стал быстрее, расчёты — легче, а пользователи — спокойнее (ну, почти). Алгоритм работает быстро, чётко и без кофе-брейков. Завидуйте.

Юрлица:

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Контейнеризация без боли: «1С-Битрикс» пересел в Docker

«1С-Битрикс» теперь в Docker — и звучит это как «мы наконец-то поняли, как жить в XXI веке». Развёртывание стало быстрым, надёжным и почти не вызывает криков в техподдержку. Kubernetes уже занят тем, чтобы притвориться простым.

Юрлица:

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Автор: Борис Мальцев

Хотите, чтобы новости вашей компании появились в следующем обзоре? Присылайте их на почту: tot@klerk.ru

Дата публикации: 23.06.2025, 23:27

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