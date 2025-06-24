Отчеты тормозят, а ИТ-отдел говорит «все нормально». Почему стоит задуматься об аудите 1С

Если финансовый отчет в 1С открывается целую минуту, система «виснет» при закрытии месяца, а ответственный за ИТ отдел пожимает плечами — значит, пора перестать надеяться на авось. Такая ситуация все чаще приводит компании к решению провести аудит системы: комплексную техническую проверку с фокусом на производительность и устойчивость бизнес-процессов.

В статье объясняем, почему тормозящая 1С — это не приговор, а сигнал, что пора разобраться, где система работает не так, как должна.

Проблемы начинаются там, где нет системной диагностики. Это особенно актуально для крупных организаций, где 1С — не просто бухгалтерская программа, а целая экосистема: ERP, ЗУП, склад, финансы, CRM, управленческий учет, а еще целый веер интеграций с внешними цифровыми системами.

После волны импортозамещения и спешных внедрений, у многих компаний начался следующий этап — оптимизация. Сегодня аудит систем — не просто тренд, а настоящая необходимость.

Когда «все работает» — не значит, что все хорошо

На уровне пользователя все выглядит знакомо: документы создаются, отчеты формируются, система вроде бы функционирует. Но параллельно наблюдается рост раздражения. Периоды обработки растягиваются, интеграции дают сбои, при каждом обновлении что-то ломается.

А теперь представим, что бизнесу нужно срочно сформировать отчет для совета директоров, а система виснет. Это не просто раздражает — это уже риски. Финансовые, репутационные, управленческие. А главное — остается ощущение, что с этим уже ничего не поделаешь.

На самом деле, сделать можно многое — но только если точно понять, в чем заключается «бутылочное горлышко». Для этого и нужен аудит: он позволяет вскрыть реальные причины снижения производительности и устранить их до того, как это начнет мешать управлению бизнесом.

Даже если в компании есть собственная ИТ-служба, включая программистов 1С, системных администраторов и тех, кто «держит на себе» цифровую инфраструктуру, это не значит, что они смогут глубоко проанализировать производительность системы.

Для аудита требуются узкопрофильные компетенции: работа с внутренним устройством 1С, архитектурой СУБД, настройками SQL, индексами, структурой конфигурации, параметрами оборудования и политиками доступа. Это отдельный вид экспертизы.

Верхушка айсберга — это медленные отчеты. Остальное — глубоко в системе. Источник: ALP Group

Что на самом деле может происходить в 1С: 9 направлений проверки

Полноценный комплексный аудит систем 1С охватывает следующие блоки:

1. Производительность и доступность программных продуктов:

Проверка мощности серверов и виртуальных машин, состояния оборудования и драйверов, корректности настройки вычислительных потоков.

Анализ конфигурации кластера 1С, серверов приложений и баз данных, а также проверка актуальности индексов.

Оценка внутренних настроек системы 1С, качества фоновых операций и регламентных обработок.

2. Быстродействие:

Анализ параметров серверов 1С , структуры запросов, использования ресурсов СУБД, а также интеграций с другими системами.

Поиск замедляющих участков в коде.

Оценка соответствия кода корпоративным стандартам 1С.

3. Инфраструктура и интеграции:

Оценка архитектуры системы : насколько она соответствует текущим задачам бизнеса.

Проверка каналов взаимодействия с другими системами — кадровыми, складскими, BI и пр.

Выявление конфликтов в обмене данными и зон риска при синхронизации.

4. Управление изменениями:

Анализ способа формирования релизов и правил отката изменений.

Оценка зрелости системы с точки зрения масштабируемости и сопровождаемости.

Расчет стоимости владения системой и прогноз будущих расходов на ее доработку и поддержку.

5. Бизнес-процессы и их зрелость:

Проверка соответствия текущей автоматизации реальным операциям бизнеса.

Оценка уровня формализации процессов : можно ли ими управлять через «цифру»?

Рекомендации по выбору оптимальных ИТ-решений, которые могут улучшить бизнес-процессы.

6. Безопасность системы:

Анализ моделей доступа , прав пользователей и рисков несанкционированного доступа.

Проверка журнала , настроек логирования и протоколирования событий.

Аудит процедур резервного копирования и восстановления данных.

7. Управление разработкой:

Оценка применяемых методик (в том числе DevSecOps-практик).

Проверка процессов внедрения и приемки доработок.

Анализ метрик: скорость внедрения изменений, стабильность релизов, Time2Market.

8. Тестирование и развертывание:

Оценка подходов к выполнению тестирования и метрик успешности прохождения тестирования.

Анализ используемых сред (dev/test/prod) на соответствие автоматизируемым процессам.

Рекомендации по построению пайплайнов и автоматизации процессов тестирования.

9. Управление конфигурациями 1С:

Проверка соответствия конфигураций отраслевым стандартам.

Анализ рисков при переходе на новые версии.

Оценка внутренней логики формирования релизов и конфигураций на языке 1С.

Что получает бизнес после аудита

По итогам такой проверки формируется карта узких мест: какие процессы тормозят, где теряется время, какие настройки конфликтуют с целями компании. А вместе с ней — конкретные рекомендации, как это исправить: от исправления запросов до перестройки архитектуры, от оптимизации ролей доступа до рефакторинга кода.

Аудит цифровых систем похож на диагностику в автосервисе: лучше не дожидаться, когда машина заглохнет на трассе — и обслужить ее заранее.