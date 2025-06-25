Как блогерам выбирать бренды и компании для коммерческого сотрудничества в 2025 году

В 2025 году реклама в личных медиа становится частью публичной идентичности: каждый бренд, появившийся в контенте, автоматически ассоциируется с самим блогером. А значит, каждая ошибка в выборе коммерческого партнера может стоить блогеру репутации со всеми вытекающими из этого последствиями, на которых вообще держится инфлюенс-маркетинг.

Блогерам приходится действовать осторожно: не просто соглашаться на интересные предложения, а выбирать с расчетом, на кого он будет работать не только сегодня, но и завтра. Так как же это сделать?

Проверка на совместимость: как блогеры оценивают бренды

Сотрудничество с брендом в 2025 году начинается не с цифры гонорара, а с вопроса: «Подходим ли мы друг другу?» И речь не только и не столько о визуальной составляющей бренда или о самом продукте, а о ценностях, стиле общения, репутации.

Блогер должен оценить бренд по нескольким критериям:

Репутационному. Были ли у компании репутационные скандалы, как она реагировала на критику, насколько честна и открыта в коммуникациях.

Контекстному. Органично ли бренд смотрится в текущем инфополе и в контенте самого блогера. Например, техноблогеру вряд ли подойдет реклама дешевых финансовых приложений, а лайфстайл-блогеру — одноразовые товары массового производства.

Личностному. Насколько продукт вызывает личный отклик, хочется ли самому им пользоваться, есть ли желание говорить о нем без сценария. Сегодня подписчики легко считывают малейшую неискренность.

Даже узнаваемое имя бренда не сыграет роли, если ему с вами «не по пути». Блогеры больше не стремятся к просто громким партнерствам. Намного важнее, чтобы они соответствовали их позиционированию.

Больше не про деньги

На рынке рекламных интеграций сместились приоритеты. Если раньше коммерческая привлекательность была главным аргументом, то теперь на первом плане стратегическая совместимость и репутационная устойчивость. Особенно это актуально для блогеров, которые уже набрали вовлеченную аудиторию и не зависят от разовых предложений.

Вместо краткосрочного заработка блогеры все чаще выбирают предложения, которые дают «невидимую прибыль»: укрепляют имидж, позволяют выйти на новые бренды, демонстрируют зрителям, что блогер востребован. В результате рекламы стало меньше, но ценность каждой из них явно выше.

Такие изменения повлияли и на сами бренды: они тоже начали внимательнее подбирать амбассадоров, все дальше уходя от логики «чем больше подписчиков, тем лучше». Сегодня более приоритетны микроинфлюенсеры с вовлеченной аудиторией, чем блогеры-миллионники с подозрительно низкой активностью.

Рынок стал умнее… и опаснее

Чем больше предложений появляется на рынке, тем больше в нем появляется и сомнительных историй. Многие блогеры уже не первый раз сталкиваются с фейковыми брендами, псевдоагентствами и откровенными мошенниками, которые умело маскируются под известные компании.

Опытные инфлюенсеры, конечно же, научились распознавать тревожные «звоночки», а именно:

слишком высокая цена за простую задачу;

отсутствие договора и попытка обойти официальные договоренности;

спешка, попытки избежать четкого ТЗ;

посредники, которые представляются от лица известных брендов без какого-либо подтверждения.

Чтобы не попасть в ловушку мошенников, блогеру следует тщательно проверять, с кем он ведет диалог, на каких условиях выстраивается сотрудничество, через какие платформы будет транслироваться реклама.

Любые интеграции стоит оформлять официально (самозанятость или через агентство), работать через электронные документы и активно настаивать на прозрачности. Так блогер защитит себя от возможных юридических последствий.

Где искать информацию о бренде

Один из главных источников сегодня — закрытые Telegram-чаты, участники которых делятся честными отзывами о сотрудничествах: как прошла коллаборация, платит ли бренд вовремя, были ли конфликты, насколько были соблюдены договоренности. Все это выглядит как некий «срез» рынка, помогающий не попадаться на сомнительные предложения.

Есть и более формализованные инструменты: сервисы проверки блогеров и брендов, которые позволяют понять, насколько активна аудитория, не используют ли рекламодатели серые схемы, работают ли с другими инфлюенсерами.

Все чаще блогеры стали отслеживать, с кем уже сотрудничал бренд, насколько органично это выглядело, какую реакцию вызвало у аудитории. И только потом принимать решение о сотрудничестве.

Новый формат интеграций

В последние годы мы можем наблюдать, что бренды стали чаще доверять блогерам. Если раньше присылали готовый сценарий и придирались к каждому слову, то теперь все чаще ограничиваются брифом с ключевыми сообщениями. Блогеру остается продумать, как встроить продукт в свой формат, чтобы это выглядело нативно, органично.

В ответ на это компании стали выбирать блогеров по принципу «нам подходит его стиль» и не вмешиваться в детали съемки. Как показывает практика, самые удачные коллаборации происходят тогда, когда реклама выглядит частью контента.

В 2025 году публикации, партнерства, визуал, темы — все это рассматривается блогером в долгосрочной перспективе. И выбор бренда — не исключение, ведь это взаимная работа на репутацию.

Поэтому каждое ваше сотрудничество должно отвечать на простой вопрос: «Сделает ли это мой блог сильнее?» И только честно ответив на этот вопрос, блогер сможет принять верное решение.