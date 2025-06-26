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Профессия «бухгалтер» в условиях ИИ: как не стать аутсайдером и начать больше зарабатывать. Конспект вебинара с видео

Профессия «бухгалтер» в условиях ИИ: как не стать аутсайдером и начать больше зарабатывать. Конспект вебинара с видео

Поговорим об особенностях работы бухгалтера в условиях развития искусственного интеллекта. ИИ может стать не только заменой рядовых бухгалтеров, но и инструментом для роста. Разберем, какие навыки необходимо развить, чтобы ИИ не заменил вас на рабочем месте.

Видео вебинара

Спикер: Елена Ярушкина, кандидат экономических наук, доцент, главный бухгалтер (6 уровня квалификации), эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, продюсер-методолог Школы Клерка.

Как бухгалтеру зарабатывать больше

Бухгалтер — это уже не скучный человек с кучей бумаги, а это незаменимый человек в любой организации, который может использовать все цифровые инструменты. Он знает огромное количество программ и приложений и ориентируется в них, умеет обрабатывать большое количество информации и выполнять много разных функций. 

Очень часто бухгалтер наравне с кадровиком отлично разбирается в трудовом законодательстве. С недавних времен многие бухгалтеры разбираются и с 115-ФЗ и уведомлениями в Роскомнадзор. Часто руководители подбрасывают задачи в области управленческого учета, поэтому у современного бухгалтера очень большой багаж знаний и направлений для развития.

Варианты карьерного пути бухгалтера:

  • Бухгалтер коммерческой организации.

  • Бухгалтер с узкой специализацией (госсектор, банки, МСФО, ВЭД, маркетплейсы, ЕСХН и т.п.).

  • Бухгалтер с дополнительными функциями (кадровый учет, воинский учет, договорная работа, управленческий учет и бюджетирование)

  • Преподавательская и научная деятельность, наставничество.

  • Аудиторская деятельность.

  • Бухгалтерский аутсорс и консалтинг.

С точки зрения работы можно разделить бухгалтеров на 2 больших блока: работающие в найме и работающие самостоятельно. 

Как правило, для старта карьеры большинство бухгалтеров выбирают работу в найме, выбирая только один участок для работы, например, первичная документация, касса, банк и т.п. 

Плюсы такой работы: 

  • стабильный доход;

  • оплачиваемый отпуск;

  • социальный пакет;

  • ограниченная ответственность. 

Минусы же:

  • график работы;

  • потолок заработной платы;

  • подчинение и риск увольнения.

Если вы уже прокачали свои навыки и готовы идти в самостоятельное плавание, то можно пойти в бухгалтерский аутсорс. Однако, тут есть риск, что за отсутствием графика работы будет работа 24/7. Тем не менее, плюсами аутсорса являются:

  • удаленная работа;

  • удобный график;

  • возможность работать из любого уголка мира;

  • отсутствие потолка дохода;

  • мой клиент — мой выбор, никто не заставляет вас работать с теми клиентами, которые не нравятся;

  • можно вырасти от рядового бухгалтера до руководителя собственной фирмы и нанимать помощников.

Из минусов аутсорса:

  • нестабильность заработка;

  • постоянная работа с личным брендом и продвижением;

  • отсутствие выходных и отпуска;

  • полная ответственность;

  • отсутствие социального пакета;

  • стресс.

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Тренды бухгалтерского аутсорса

За последние годы с 2020 по 2024 количество бухгалтерских компаний выросло на 44%, при этом количество организаций, передающих учет на аутсорс увеличилось на 24%, а количество самих бухгалтеров аутсорсеров выросло на 40%. 

По данным Авито спрос на бухгалтерские услуги растет быстрее предложения.

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А значит, компании все больше уходят в виртуальное пространство. Ведь это экономия затрат на аренде помещения, оплате коммунальных услуг и т.п. Кроме этого нужно понимать, что профессия бухгалтера сильно трансформируется, законодательство ежегодно меняется, особенно налоговые реформы последних лет внесли свои коррективы в работу бухгалтеров.

Поэтому говорить о том, что бухгалтера заменит ИИ слишком рано, ведь какая машина сможет разобраться в 300 листах изменений к Налоговому кодексу, которые ждут нас уже с нового года.

Бухгалтер ежедневно сталкивается с решением большого количества задач и сложных вызовов, что просто необходимо постоянно осваивать новые знания. 

Традиционно бухгалтеры оказывают услуги:

  • По ведению учета и сдаче отчетности.

  • Консультациям по учету и налогам.

Дополнительно можно оказывать услуги:

  • Кадрового учета, с учетом того, что Трудовой кодекс тоже регулярно меняется.

  • Воинского учета, к тому же с 9 мая запустился электронный реестр воинского учета и всю отчетность нужно подавать в электронном виде, а значит нужно открыть там личный кабинет, следить за изменением сведений в личном составе и т.п.

  • Финансового менеджмента, руководители очень часто обращаются с вопросами бюджетирования и планирования именно к бухгалтеру.

  • Юридического сопровождения (подготовки договоров, их проверка и т.п.).

  • Представления клиента в ФНС.

  • Подготовке документов в банк, лизинг, работа со 115-ФЗ.

Уровень заработной платы бухгалтера по стране очень сильно варьируется.

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Но, несмотря на это, обратите внимание, что профессия бухгалтера высокооплачиваемая. При определенных усилиях можно неплохо зарабатывать. Кстати, не только в Москве главный бухгалтер может получать 300 000-400 000 руб., но и в регионах, в крупных компаниях тоже есть такие заработки. В целом, у главных бухгалтеров достойные суммы оплат, даже в найме.

При этом бухгалтер может специализироваться на определенных участках.

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На сайтах по подбору персонала часто указывают нужную специализацию прямо в объявлении. Например, МСФО, управленческий учет, маркетплейсы — это те специализации, которые сейчас востребованы, где есть спрос и хорошие суммы заработной платы. 

Можете посмотреть, какая отрасль вам ближе, где вы владеете определенными знаниями и, возможно, получить дополнительные навыки и выбрать более узкое направление специализации. Вам в помощь hh.ru, всегда можно посмотреть на что есть вакансии и какие направления сейчас актуальны.

В настоящий момент происходит еще и демпинг цен, и об этом тоже важно говорить, потому что если посмотреть предложения на Авито, то можно увидеть следующее.

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Обратите внимание, что на рынке очень ценятся и разовые услуги, вроде консультации или подбора системы налогообложения.

Безусловно можно развиваться и в других направлениях деятельности. Одним из таких направлений является управленческий учет. Например, ваш руководитель пришел с запросом, а вы для него подготовили разные таблицы, графики, выводы, значит, вы точно можете идти в сторону управленческого учета.

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Обратите внимание на стоимость услуг таких специалистов. 

Дополнительные услуги бухгалтера-аутсорсера

  • Услуги из банковского сектора (открытие счетов, льготное кредитование, ККТ, консультации по 115-ФЗ, блокировка счетов, депозиты, ЦБ).

  • Открытие, изменение и ликвидация юридических лиц.

  • Организация ЭДО и подключение к электронной отчетности.

  • Консультации по выбору онлайн-кассы и оператора ФД.

  • Курьерские и рекламные услуги (контент и рекламные блоки клиента у себя на сайте, рассылки в соцсетях, совместные партнерские мероприятия, обучающие семинары и конференции).

  • Услуги профессиональных коучей и тренеров.

  • Управленческий учет, финансовое моделирование, финанализ, предоставление услуг финансового менеджера и финдира.

  • Консультирование по амнистии по дроблению/структурированию бизнеса.

  • Расчет показателей налоговой нагрузки, выбор ставки НДС и т.п.

Пассивный доход бухгалтера-аутсорсера

  • Партнерские программы с производителями онлайн-касс и ОФД.

  • Бухгалтерские программы и сервисы (командировки, первичка, ЭДО).

  • Сотрудничество с банками (за привлечение клиентов на открытие счета и РКО, за подключение эквайринга, за оформление банковских гарантий и т.п.).

Онлайн инфопродукты (вебинары, подкасты, видео-уроки, онлайн-курсы, шаблоны, контрольные списки и т.п.).

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ИИ в работе бухгалтера-аутсорсера

Искусственный интеллект должен стать помощником бухгалтера, но никак не его полной заменой. В целом, мы уже используем ИИ в своей работе и нужно только научиться грамотно его применять.

Что уже может ИИ:

  • Автоматизация ввода данных первичных документов, таких как счета-фактуры и квитанции.

  • Анализ финансовых показателей.

  • Распознавание сканированных документов для извлечения из них информации.

  • Автоматический расчет налогов и сокращение ошибок.

  • Подготовка данных для аудита или управленческих решений.

  • Написание шаблонов писем-клиентам, офферы и т.п.

Deepseek

Deepseek — бесплатная платформа, которая хорошо понимает русскую речь. С ее помощью вы можете создать, например, платежное поручение, получить код и загрузить его в 1С. Она не требует четкой формулировки и подстраивается под ваши запросы.

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К тому же у нее есть функция загрузки документов и расчета на основании этих документов разных показателей.

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Обратите внимание, программа даже дала комментарии о том, какие данные вошли в расчет и что есть возможность уменьшить суммы налога на 50%.

Т.е. на основе таблицы Excel программа сама рассчитала и достаточно корректно все данные, с выводами, которые можно использовать.

После мы попросили ИИ заполнить декларацию по УСН.

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Она выдала суммы и строки декларации. Т.е. если вы не понимаете, что куда внести, то можно внести данные в ИИ и после проверить обязательно.

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Обратите внимание, снова пометка к страховым взносам.

После попробовали провести управленческий анализ с помощью ИИ. Загрузили данные стоматологической клиники и попросили улучшить финансово-экономическую модель. Обратите внимание, какие данные выдала программа. А потрачено на это было всего 1 минута. 

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Колоссальная экономия времени для бухгалтера.

ИИ может работать с вашими таблицами, искать в них ошибки, анализировать, разрабатывать предложения по улучшению и т.п.

Однако не забывайте проверять цифры, которые выдает ИИ, иногда там попадаются ошибки. 

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Посмотрите, какая огромная работа была проведена за пару минут без усилий человека.

Perplexity

Еще один ИИ, который работает с Excel-файлами. Для примера внесли в систему бухгалтерскую отчетность организации и попросили провести анализ финансового состояния компании.

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Т.е. на основе данных ИИ сделал краткие выводы и некоторые рекомендации, которые можно попытаться перенести в работу организации.

Можно углубляться в своих запросах, например, попросить провести анализ снижения прибыли и маржинальности и получить уже другие результаты.

К тому же платформа показывает, на основании каких источников проводится весь анализ, можно проверить все методики. Параллельно предложила связанные отчеты, в которые можно углубиться и получить более конкретные выводы.

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ChatGPT

ChatGPT не так хорошо отрабатывает именно аналитические финансовые данные, но можно с его помощью генерировать идеи при консультационных услугах.

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Но обратите внимание, что так как ИИ анализирует данные из интернета, то там может быть много устаревшей информации, в том числе по Налоговому кодексу, поэтому обязательно проверяйте все, что вам предлагает ИИ. 

Если этот же запрос загрузить в предыдущую программу, то обратите внимание, как разнится вывод.

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Этот ответ достаточно широкий и охватывает разные ситуации, ведь в реальной деятельности можно не обратить внимание на какой-то элемент, а тут все структурировано и логично.

Qwen

Для этого ИИ был направлен запрос по работе с 1С. Часто случается, когда в 1С есть какая-то функция но непонятно, почему она не срабатывает, возможно где-то не хватает какой-то галочки, где-то не подтягивается информация и т.п. Например, обратились с запросом по настройкам в 1С:УНФ.

2025-06-26_14-32-20.png

Значит, ИИ отлично ориентируется в бухгалтерской программе. Можно не тратить деньги на консультации специалистов 1С.

Помимо этого, Qwen неплохо работает с изображениями и генерирует тексты.

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Например, шаблон письма клиенту о повышении стоимости услуг.

2025-06-26_14-34-56.png
2025-06-26_14-35-30.png

Картинки тоже можно сгенерировать, но пока без текстов, т.к. программа не переводит их на русский язык.

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Алиса

Сервис Алиса от Яндекса тоже научилась отлично генерировать информацию прямо в поисковой строке. К тому же делает ссылки, а значит можно проверить информацию на предмет действия законов на текущий момент.

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Это очень сокращает время на поиски, потому что иначе нужно было бы поднять договор, найти адрес ЦОД, где хранятся данные в 1С:Фреш, переписать оттуда адрес. К тому же она сразу указала коды защиты, а значит не придется идти на сайт к 1С:Фреш и искать эту информацию.

А еще Алиса умеет рассуждать и в течение нескольких секунд выдавать достаточно качественный результат.

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Таким образом, искусственный интеллект ускоряет решение некоторых бухгалтерских задач. Но не забывайте проверять все, что выдал вам ИИ, потому что он тоже еще учится.

Личный бренд бухгалтера

Личный бренд — это сумма экспертности, опыта, имиджа и идей конкретного человека.

Личный бренд бывает трех типов:

  1. Эксперт.

  2. Свой человек .

  3. Эпатаж.

Личный бренд для бухгалтера тоже применим и его можно монетизировать — это инструмент привлечения клиентов, повышения доверия и роста доходов. Неважно, в найме вы или на аутсорсе, то можно развиваться и расти, чтобы получать дополнительный доход.

Для того, чтобы развивать свой личный бренд необходимо онлайн-присутствие:

  • Социальные сети (ВК, Telegram).

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  • Аккаунты на профильных площадках — блог на Клерке, статьи, интервью.

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  • Вебинары и видео.

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  • Курсы повышения квалификации — практики проводят различные курсы, чтобы привлечь внимание и дополнительных клиентов.

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  • Сайт или лендинг (одностраничный сайт продающий продукт):

    • Информационный (имиджевый, много подробной информации и различных социальных доказательств).

    • Для сбора аудитории (заявок и лидов).

    • Продающий (конкретно продает вашу услугу).

Это те инструменты, с помощью которых можно развиваться. Помимо этого необходимо и офлайн-присутствие:

  • Конференции и форумы, где можно пообщаться с коллегами, со специалистами из смежных отраслей.

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Личный бренд и социальные сети — это ключ быстрого роста и привлечения клиентов. 

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Автоматизация привлечения клиентов

  • Лид-магниты (чек-лист «5 ошибок в учете» и как следствие сбор контактов).

  • Автоворонки (рассылка полезного контента и продажа услуг).

  • Вебинары и бесплатные консультации (покажите свою экспертность).

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Куда развиваться и что нужно для карьерного роста

Формируем собственную четкую цель — куда мы идем, после проводим подробный анализ своих сильных и слабых сторон.

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Определяемся — переход будет резкий или плавный, какие есть страхи, что нужно еще выучить и строим план собственного развития.

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