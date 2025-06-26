Профессия «бухгалтер» в условиях ИИ: как не стать аутсайдером и начать больше зарабатывать. Конспект вебинара с видео

Видео вебинара
Спикер: Елена Ярушкина, кандидат экономических наук, доцент, главный бухгалтер (6 уровня квалификации), эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, продюсер-методолог Школы Клерка.
Как бухгалтеру зарабатывать больше
Бухгалтер — это уже не скучный человек с кучей бумаги, а это незаменимый человек в любой организации, который может использовать все цифровые инструменты. Он знает огромное количество программ и приложений и ориентируется в них, умеет обрабатывать большое количество информации и выполнять много разных функций.
Очень часто бухгалтер наравне с кадровиком отлично разбирается в трудовом законодательстве. С недавних времен многие бухгалтеры разбираются и с 115-ФЗ и уведомлениями в Роскомнадзор. Часто руководители подбрасывают задачи в области управленческого учета, поэтому у современного бухгалтера очень большой багаж знаний и направлений для развития.
Варианты карьерного пути бухгалтера:
Бухгалтер коммерческой организации.
Бухгалтер с узкой специализацией (госсектор, банки, МСФО, ВЭД, маркетплейсы, ЕСХН и т.п.).
Бухгалтер с дополнительными функциями (кадровый учет, воинский учет, договорная работа, управленческий учет и бюджетирование)
Преподавательская и научная деятельность, наставничество.
Аудиторская деятельность.
Бухгалтерский аутсорс и консалтинг.
С точки зрения работы можно разделить бухгалтеров на 2 больших блока: работающие в найме и работающие самостоятельно.
Как правило, для старта карьеры большинство бухгалтеров выбирают работу в найме, выбирая только один участок для работы, например, первичная документация, касса, банк и т.п.
Плюсы такой работы:
стабильный доход;
оплачиваемый отпуск;
социальный пакет;
ограниченная ответственность.
Минусы же:
график работы;
потолок заработной платы;
подчинение и риск увольнения.
Если вы уже прокачали свои навыки и готовы идти в самостоятельное плавание, то можно пойти в бухгалтерский аутсорс. Однако, тут есть риск, что за отсутствием графика работы будет работа 24/7. Тем не менее, плюсами аутсорса являются:
удаленная работа;
удобный график;
возможность работать из любого уголка мира;
отсутствие потолка дохода;
мой клиент — мой выбор, никто не заставляет вас работать с теми клиентами, которые не нравятся;
можно вырасти от рядового бухгалтера до руководителя собственной фирмы и нанимать помощников.
Из минусов аутсорса:
нестабильность заработка;
постоянная работа с личным брендом и продвижением;
отсутствие выходных и отпуска;
полная ответственность;
отсутствие социального пакета;
стресс.
❗Подписка Клерк. Премиум — это лучший информационный помощник бухгалтера с экспертной поддержкой
В подписку входят онлайн-курсы, вебинары, тренинги, разборы законов и безлимитные консультации экспертов. Оформляйте годовую подписку со скидкой 25% за 18 000 руб.
Тренды бухгалтерского аутсорса
За последние годы с 2020 по 2024 количество бухгалтерских компаний выросло на 44%, при этом количество организаций, передающих учет на аутсорс увеличилось на 24%, а количество самих бухгалтеров аутсорсеров выросло на 40%.
По данным Авито спрос на бухгалтерские услуги растет быстрее предложения.
А значит, компании все больше уходят в виртуальное пространство. Ведь это экономия затрат на аренде помещения, оплате коммунальных услуг и т.п. Кроме этого нужно понимать, что профессия бухгалтера сильно трансформируется, законодательство ежегодно меняется, особенно налоговые реформы последних лет внесли свои коррективы в работу бухгалтеров.
Поэтому говорить о том, что бухгалтера заменит ИИ слишком рано, ведь какая машина сможет разобраться в 300 листах изменений к Налоговому кодексу, которые ждут нас уже с нового года.
Бухгалтер ежедневно сталкивается с решением большого количества задач и сложных вызовов, что просто необходимо постоянно осваивать новые знания.
Традиционно бухгалтеры оказывают услуги:
По ведению учета и сдаче отчетности.
Консультациям по учету и налогам.
Дополнительно можно оказывать услуги:
Кадрового учета, с учетом того, что Трудовой кодекс тоже регулярно меняется.
Воинского учета, к тому же с 9 мая запустился электронный реестр воинского учета и всю отчетность нужно подавать в электронном виде, а значит нужно открыть там личный кабинет, следить за изменением сведений в личном составе и т.п.
Финансового менеджмента, руководители очень часто обращаются с вопросами бюджетирования и планирования именно к бухгалтеру.
Юридического сопровождения (подготовки договоров, их проверка и т.п.).
Представления клиента в ФНС.
Подготовке документов в банк, лизинг, работа со 115-ФЗ.
Уровень заработной платы бухгалтера по стране очень сильно варьируется.
Но, несмотря на это, обратите внимание, что профессия бухгалтера высокооплачиваемая. При определенных усилиях можно неплохо зарабатывать. Кстати, не только в Москве главный бухгалтер может получать 300 000-400 000 руб., но и в регионах, в крупных компаниях тоже есть такие заработки. В целом, у главных бухгалтеров достойные суммы оплат, даже в найме.
При этом бухгалтер может специализироваться на определенных участках.
На сайтах по подбору персонала часто указывают нужную специализацию прямо в объявлении. Например, МСФО, управленческий учет, маркетплейсы — это те специализации, которые сейчас востребованы, где есть спрос и хорошие суммы заработной платы.
Можете посмотреть, какая отрасль вам ближе, где вы владеете определенными знаниями и, возможно, получить дополнительные навыки и выбрать более узкое направление специализации. Вам в помощь hh.ru, всегда можно посмотреть на что есть вакансии и какие направления сейчас актуальны.
В настоящий момент происходит еще и демпинг цен, и об этом тоже важно говорить, потому что если посмотреть предложения на Авито, то можно увидеть следующее.
Обратите внимание, что на рынке очень ценятся и разовые услуги, вроде консультации или подбора системы налогообложения.
Безусловно можно развиваться и в других направлениях деятельности. Одним из таких направлений является управленческий учет. Например, ваш руководитель пришел с запросом, а вы для него подготовили разные таблицы, графики, выводы, значит, вы точно можете идти в сторону управленческого учета.
Обратите внимание на стоимость услуг таких специалистов.
Дополнительные услуги бухгалтера-аутсорсера
Услуги из банковского сектора (открытие счетов, льготное кредитование, ККТ, консультации по 115-ФЗ, блокировка счетов, депозиты, ЦБ).
Открытие, изменение и ликвидация юридических лиц.
Организация ЭДО и подключение к электронной отчетности.
Консультации по выбору онлайн-кассы и оператора ФД.
Курьерские и рекламные услуги (контент и рекламные блоки клиента у себя на сайте, рассылки в соцсетях, совместные партнерские мероприятия, обучающие семинары и конференции).
Услуги профессиональных коучей и тренеров.
Управленческий учет, финансовое моделирование, финанализ, предоставление услуг финансового менеджера и финдира.
Консультирование по амнистии по дроблению/структурированию бизнеса.
Расчет показателей налоговой нагрузки, выбор ставки НДС и т.п.
Пассивный доход бухгалтера-аутсорсера
Партнерские программы с производителями онлайн-касс и ОФД.
Бухгалтерские программы и сервисы (командировки, первичка, ЭДО).
Сотрудничество с банками (за привлечение клиентов на открытие счета и РКО, за подключение эквайринга, за оформление банковских гарантий и т.п.).
Онлайн инфопродукты (вебинары, подкасты, видео-уроки, онлайн-курсы, шаблоны, контрольные списки и т.п.).
ИИ в работе бухгалтера-аутсорсера
Искусственный интеллект должен стать помощником бухгалтера, но никак не его полной заменой. В целом, мы уже используем ИИ в своей работе и нужно только научиться грамотно его применять.
Что уже может ИИ:
Автоматизация ввода данных первичных документов, таких как счета-фактуры и квитанции.
Анализ финансовых показателей.
Распознавание сканированных документов для извлечения из них информации.
Автоматический расчет налогов и сокращение ошибок.
Подготовка данных для аудита или управленческих решений.
Написание шаблонов писем-клиентам, офферы и т.п.
Deepseek
Deepseek — бесплатная платформа, которая хорошо понимает русскую речь. С ее помощью вы можете создать, например, платежное поручение, получить код и загрузить его в 1С. Она не требует четкой формулировки и подстраивается под ваши запросы.
К тому же у нее есть функция загрузки документов и расчета на основании этих документов разных показателей.
Обратите внимание, программа даже дала комментарии о том, какие данные вошли в расчет и что есть возможность уменьшить суммы налога на 50%.
Т.е. на основе таблицы Excel программа сама рассчитала и достаточно корректно все данные, с выводами, которые можно использовать.
После мы попросили ИИ заполнить декларацию по УСН.
Она выдала суммы и строки декларации. Т.е. если вы не понимаете, что куда внести, то можно внести данные в ИИ и после проверить обязательно.
Обратите внимание, снова пометка к страховым взносам.
После попробовали провести управленческий анализ с помощью ИИ. Загрузили данные стоматологической клиники и попросили улучшить финансово-экономическую модель. Обратите внимание, какие данные выдала программа. А потрачено на это было всего 1 минута.
Колоссальная экономия времени для бухгалтера.
ИИ может работать с вашими таблицами, искать в них ошибки, анализировать, разрабатывать предложения по улучшению и т.п.
Однако не забывайте проверять цифры, которые выдает ИИ, иногда там попадаются ошибки.
Посмотрите, какая огромная работа была проведена за пару минут без усилий человека.
Perplexity
Еще один ИИ, который работает с Excel-файлами. Для примера внесли в систему бухгалтерскую отчетность организации и попросили провести анализ финансового состояния компании.
Т.е. на основе данных ИИ сделал краткие выводы и некоторые рекомендации, которые можно попытаться перенести в работу организации.
Можно углубляться в своих запросах, например, попросить провести анализ снижения прибыли и маржинальности и получить уже другие результаты.
К тому же платформа показывает, на основании каких источников проводится весь анализ, можно проверить все методики. Параллельно предложила связанные отчеты, в которые можно углубиться и получить более конкретные выводы.
ChatGPT
ChatGPT не так хорошо отрабатывает именно аналитические финансовые данные, но можно с его помощью генерировать идеи при консультационных услугах.
Но обратите внимание, что так как ИИ анализирует данные из интернета, то там может быть много устаревшей информации, в том числе по Налоговому кодексу, поэтому обязательно проверяйте все, что вам предлагает ИИ.
Если этот же запрос загрузить в предыдущую программу, то обратите внимание, как разнится вывод.
Этот ответ достаточно широкий и охватывает разные ситуации, ведь в реальной деятельности можно не обратить внимание на какой-то элемент, а тут все структурировано и логично.
Qwen
Для этого ИИ был направлен запрос по работе с 1С. Часто случается, когда в 1С есть какая-то функция но непонятно, почему она не срабатывает, возможно где-то не хватает какой-то галочки, где-то не подтягивается информация и т.п. Например, обратились с запросом по настройкам в 1С:УНФ.
Значит, ИИ отлично ориентируется в бухгалтерской программе. Можно не тратить деньги на консультации специалистов 1С.
Помимо этого, Qwen неплохо работает с изображениями и генерирует тексты.
Например, шаблон письма клиенту о повышении стоимости услуг.
Картинки тоже можно сгенерировать, но пока без текстов, т.к. программа не переводит их на русский язык.
Алиса
Сервис Алиса от Яндекса тоже научилась отлично генерировать информацию прямо в поисковой строке. К тому же делает ссылки, а значит можно проверить информацию на предмет действия законов на текущий момент.
Это очень сокращает время на поиски, потому что иначе нужно было бы поднять договор, найти адрес ЦОД, где хранятся данные в 1С:Фреш, переписать оттуда адрес. К тому же она сразу указала коды защиты, а значит не придется идти на сайт к 1С:Фреш и искать эту информацию.
А еще Алиса умеет рассуждать и в течение нескольких секунд выдавать достаточно качественный результат.
Таким образом, искусственный интеллект ускоряет решение некоторых бухгалтерских задач. Но не забывайте проверять все, что выдал вам ИИ, потому что он тоже еще учится.
Личный бренд бухгалтера
Личный бренд — это сумма экспертности, опыта, имиджа и идей конкретного человека.
Личный бренд бывает трех типов:
Эксперт.
Свой человек .
Эпатаж.
Личный бренд для бухгалтера тоже применим и его можно монетизировать — это инструмент привлечения клиентов, повышения доверия и роста доходов. Неважно, в найме вы или на аутсорсе, то можно развиваться и расти, чтобы получать дополнительный доход.
Для того, чтобы развивать свой личный бренд необходимо онлайн-присутствие:
Социальные сети (ВК, Telegram).
Аккаунты на профильных площадках — блог на Клерке, статьи, интервью.
Вебинары и видео.
Курсы повышения квалификации — практики проводят различные курсы, чтобы привлечь внимание и дополнительных клиентов.
Сайт или лендинг (одностраничный сайт продающий продукт):
Информационный (имиджевый, много подробной информации и различных социальных доказательств).
Для сбора аудитории (заявок и лидов).
Продающий (конкретно продает вашу услугу).
Это те инструменты, с помощью которых можно развиваться. Помимо этого необходимо и офлайн-присутствие:
Конференции и форумы, где можно пообщаться с коллегами, со специалистами из смежных отраслей.
Личный бренд и социальные сети — это ключ быстрого роста и привлечения клиентов.
❗Обеспечьте экспертную поддержку своему бизнесу в любой ситуации
Подключите подписку Клерк.Премиум.
В подписку входят онлайн-курсы, вебинары, тренинги, разборы законов и безлимитные консультации экспертов. Оформляйте годовую подписку со скидкой 25% за 18 000 руб.
Автоматизация привлечения клиентов
Лид-магниты (чек-лист «5 ошибок в учете» и как следствие сбор контактов).
Автоворонки (рассылка полезного контента и продажа услуг).
Вебинары и бесплатные консультации (покажите свою экспертность).
Куда развиваться и что нужно для карьерного роста
Формируем собственную четкую цель — куда мы идем, после проводим подробный анализ своих сильных и слабых сторон.
Определяемся — переход будет резкий или плавный, какие есть страхи, что нужно еще выучить и строим план собственного развития.
Начать дискуссию