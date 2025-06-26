Профессия «бухгалтер» в условиях ИИ: как не стать аутсайдером и начать больше зарабатывать. Конспект вебинара с видео

Тренды бухгалтерского аутсорса

За последние годы с 2020 по 2024 количество бухгалтерских компаний выросло на 44%, при этом количество организаций, передающих учет на аутсорс увеличилось на 24%, а количество самих бухгалтеров аутсорсеров выросло на 40%.

По данным Авито спрос на бухгалтерские услуги растет быстрее предложения.

А значит, компании все больше уходят в виртуальное пространство. Ведь это экономия затрат на аренде помещения, оплате коммунальных услуг и т.п. Кроме этого нужно понимать, что профессия бухгалтера сильно трансформируется, законодательство ежегодно меняется, особенно налоговые реформы последних лет внесли свои коррективы в работу бухгалтеров.

Поэтому говорить о том, что бухгалтера заменит ИИ слишком рано, ведь какая машина сможет разобраться в 300 листах изменений к Налоговому кодексу, которые ждут нас уже с нового года.

Бухгалтер ежедневно сталкивается с решением большого количества задач и сложных вызовов, что просто необходимо постоянно осваивать новые знания.

Традиционно бухгалтеры оказывают услуги:

По ведению учета и сдаче отчетности.

Консультациям по учету и налогам.

Дополнительно можно оказывать услуги:

Кадрового учета , с учетом того, что Трудовой кодекс тоже регулярно меняется.

Воинского учета , к тому же с 9 мая запустился электронный реестр воинского учета и всю отчетность нужно подавать в электронном виде, а значит нужно открыть там личный кабинет, следить за изменением сведений в личном составе и т.п.

Финансового менеджмента , руководители очень часто обращаются с вопросами бюджетирования и планирования именно к бухгалтеру.

Юридического сопровождения (подготовки договоров, их проверка и т.п.).

Представления клиента в ФНС .

Подготовке документов в банк, лизинг, работа со 115-ФЗ.

Уровень заработной платы бухгалтера по стране очень сильно варьируется.

Но, несмотря на это, обратите внимание, что профессия бухгалтера высокооплачиваемая. При определенных усилиях можно неплохо зарабатывать. Кстати, не только в Москве главный бухгалтер может получать 300 000-400 000 руб., но и в регионах, в крупных компаниях тоже есть такие заработки. В целом, у главных бухгалтеров достойные суммы оплат, даже в найме.

При этом бухгалтер может специализироваться на определенных участках.

На сайтах по подбору персонала часто указывают нужную специализацию прямо в объявлении. Например, МСФО, управленческий учет, маркетплейсы — это те специализации, которые сейчас востребованы, где есть спрос и хорошие суммы заработной платы.

Можете посмотреть, какая отрасль вам ближе, где вы владеете определенными знаниями и, возможно, получить дополнительные навыки и выбрать более узкое направление специализации. Вам в помощь hh.ru, всегда можно посмотреть на что есть вакансии и какие направления сейчас актуальны.

В настоящий момент происходит еще и демпинг цен, и об этом тоже важно говорить, потому что если посмотреть предложения на Авито, то можно увидеть следующее.

Обратите внимание, что на рынке очень ценятся и разовые услуги, вроде консультации или подбора системы налогообложения.

Безусловно можно развиваться и в других направлениях деятельности. Одним из таких направлений является управленческий учет. Например, ваш руководитель пришел с запросом, а вы для него подготовили разные таблицы, графики, выводы, значит, вы точно можете идти в сторону управленческого учета.

Обратите внимание на стоимость услуг таких специалистов.