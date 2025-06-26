Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком

Мужчина имеет право уйти в отпуск по уходу за ребенком сразу после его рождения, если у жены нет официального места работы. Разбираемся, какие нюансы стоит учесть при оформлении.

Ситуация: у сотрудника родился ребенок. Его жена не работает, поэтому больничного листа по беременности и родам нет. Единовременное пособие на рождение ребенка оформили на отца. Может ли он уйти в отпуск?

Отец может уйти в отпуск сразу со дня рождения ребенка. Продолжительность отпуска — до трехлетия ребенка, если мужчина не выйдет на работу раньше.

Чтобы уйти в такой отпуск, мужчине следует уведомить работодателя заранее. Заявление на отпуск и пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет можно написать в любое время до ухода.

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Для получения выплат нужно приложить к заявлению свидетельство о рождении ребенка. После назначения выплаты пособия мужчина может выйти на работу в любой момент, не теряя права на выплаты на пособие.