Кто оператор персональных данных, если бухгалтер — самозанятый, а работает в аккаунте ИП?

Эта статья родилась из живого обсуждения на форуме Клерка, где бухгалтер-самозанятый задал практический вопрос о своей ответственности при работе через удалённый доступ в аккаунт ИП. Ответ эксперта вызвал дополнительные сомнения, особенно по части роли ЦОДов и необходимости регистрации в Роскомнадзоре. Мы разобрали ситуацию подробнее, чтобы прояснить юридические и технические аспекты такой работы.

И вот тут начинаются вопросы: кто в этой схеме оператор персональных данных? Надо ли самозанятому регистрироваться в Роскомнадзоре? Какие дата-центры (ЦОДы) должны быть у исполнителя?

Разберёмся.