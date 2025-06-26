ЦОК КПК УвТ 23.06 Мобильный (2)

Кто оператор персональных данных, если бухгалтер — самозанятый, а работает в аккаунте ИП?

Бухгалтерские услуги всё чаще оказываются онлайн — особенно в сегменте самозанятых. Один из типичных сценариев: бухгалтер-самозанятый подключается к личному кабинету ИП, формирует и отправляет отчётность от его имени. Никаких документов у себя не хранит — работает в интерфейсе самого предпринимателя.

Эта статья родилась из живого обсуждения на форуме Клерка, где бухгалтер-самозанятый задал практический вопрос о своей ответственности при работе через удалённый доступ в аккаунт ИП. Ответ эксперта вызвал дополнительные сомнения, особенно по части роли ЦОДов и необходимости регистрации в Роскомнадзоре. Мы разобрали ситуацию подробнее, чтобы прояснить юридические и технические аспекты такой работы.

И вот тут начинаются вопросы: кто в этой схеме оператор персональных данных? Надо ли самозанятому регистрироваться в Роскомнадзоре? Какие дата-центры (ЦОДы) должны быть у исполнителя?

Разберёмся.

Кто в этом случае оператор ПДн?

По закону № 152-ФЗ оператором персональных данных считается тот, кто определяет цели и средства обработки ПДн. В нашей ситуации это — индивидуальный предприниматель, поскольку:

  • он является владельцем данных (это его отчётность, его контрагенты, его сотрудники);

  • он даёт доступ к данным;

  • он решает, что с ними делать и как.

А самозанятый бухгалтер — это лицо, которое действует по поручению оператора. То есть не определяет цели и средства — а лишь помогает реализовать задачи.

📌 Вывод: оператор — ИП, а не бухгалтер.

Нужно ли самозанятому регистрироваться в Роскомнадзоре?

Нет, не нужно.

В реестр Роскомнадзора включаются только операторы. Если вы работаете по поручению оператора, то регистрироваться не обязаны. Это касается всех ситуаций, когда вы:

  • не определяете, какие именно ПДн обрабатывать;

  • не храните данные у себя;

  • не используете данные для своих целей.

Что с категориями ПДн и типами данных?

На всякий случай: если бы самозанятый был признан оператором, то речь шла бы о обычных персональных данных — ФИО, ИНН, телефоны и т.п. Специальные категории или биометрия — не обрабатываются.

А как быть с ЦОДами?

И тут часто возникает путаница. Вопрос: если бухгалтер — самозанятый, нужен ли ему свой дата-центр или надо соблюдать требования по размещению данных?

Если у самозанятого нет собственной инфраструктуры хранения данных, то он не обязан обеспечивать соответствие ЦОДов закону.

Поясним на примере:

Где происходят действия?

Кто контролирует?

Кто отвечает?

Нужно ли регистрироваться/иметь ЦОД?

На компьютере ИП

ИП

ИП

✅ Да, если обрабатывает ПДн

В облаке оператора ЭДО (например, Тензор)

Оператор ЭДО

Оператор ЭДО

✅ Да, если хранит данные

У самозанятого ничего не хранится

Только временное подключение

❌ Нет

Таким образом, если самозанятый не хранит ничего у себя и подключается только удалённо — он не ЦОД, не оператор и не субъект регистрации.

Итог

Если вы — самозанятый бухгалтер, который:

  • работает удалённо, не копируя документы к себе;

  • не хранит данные у себя;

  • подключается к аккаунту ИП для работы на его стороне,

то:

  • вы не оператор ПДн;

  • вы не обязаны регистрироваться в Роскомнадзоре;

  • у вас нет обязанности обеспечивать собственные дата-центры.

Работайте спокойно — но в договоре с ИП обязательно пропишите, что обрабатываете ПДн по поручению и обязуетесь соблюдать требования закона.

Дата публикации: 26.06.2025, 17:56

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