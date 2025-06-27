Сотрудника признали банкротом: как платить зарплату

Когда сотрудника признают банкротом, работодатель сталкивается с несколькими вопросами: как правильно оформить документы, чтобы не нарушить интересы работника и конкурсного управляющего? Какие выплаты подлежат включению в конкурсную массу, а какие должны быть выплачены сотруднику в полном объеме?

Если сотрудника признали банкротом, то заработную плату работодатель будет переводить финансовому управляющему. По п. 5 и 7 ст. 213.25 закона от от 26.10.2002 № 127-ФЗ финансовый управляющий забирает у работника карты, закрывает счета в банках и открывает общий счет на имя этого работника, куда работодатель будет перечислять все выплаты.

Все выплаты, причитающиеся работникам, выплачиваются через финансового управляющего. При этом у работника нельзя забрать и передать кредиторам имущество, которое не взыскивается по закону. Это же правило касается денежных средств не ниже величины прожиточного минимума должника и его иждивенцев.

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Однако получать средства банкрот будет уже без участия работодателя. Финансовый управляющий может решить, что часть зарплаты в конкурентную массу не входит, и ее нужно перечислять работнику по п. 3 ст. 213.25 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ. В таком случае работодателя уведомят, что часть зарплаты можно переводить сотруднику напрямую.