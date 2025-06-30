Правила премирования в ТК, отчетность и учет строительных организаций в Якутии, налоговая реформа, учет НМА и основных средств 2025. Обзор мероприятий с 1 по 16 июля

1 июля — 2 июля. Строительство: все изменения 2025–2026 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Пресненская набережная, 12, эт. 28, oф.

Стоимость: 55 000 ₽

Программа:

Первый день. Антикризис и новое в законе № 214-ФЗ:

Меры господдержки и изменения законов в сфере строительства в 2025-2026 гг. Инвестиционный договор и договор долевого участия. Изменения 2025 г. в бухгалтерском учете застройщика. Налоговая реформа 2025-2026 гг. для строительных организаций. ККТ в строительстве.

Второй день. Формирование стоимости строительства и расчет финансового результата:

Сложные вопросы формирования стоимости строящегося объекта. Новое ФСБУ «Доходы»И ПБУ 2/2008 в учете застройщика и подрядчика. Учет доходов и расходов при совмещении и разделении функций застройщика. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщика.

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