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Обзоры для бухгалтера
Правила премирования в ТК, отчетность и учет строительных организаций в Якутии, налоговая реформа, учет НМА и основных средств 2025. Обзор мероприятий с 1 по 16 июля

Правила премирования в ТК, отчетность и учет строительных организаций в Якутии, налоговая реформа, учет НМА и основных средств 2025. Обзор мероприятий с 1 по 16 июля

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

1 июля — 2 июля. Строительство: все изменения 2025–2026 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Пресненская набережная, 12, эт. 28, oф.

Стоимость: 55 000 ₽

Программа:

Первый день. Антикризис и новое в законе № 214-ФЗ:

  1. Меры господдержки и изменения законов в сфере строительства в 2025-2026 гг.

  2. Инвестиционный договор и договор долевого участия.

  3. Изменения 2025 г. в бухгалтерском учете застройщика.

  4. Налоговая реформа 2025-2026 гг. для строительных организаций.

  5. ККТ в строительстве.

Второй день. Формирование стоимости строительства и расчет финансового результата:

  1. Сложные вопросы формирования стоимости строящегося объекта.

  2. Новое ФСБУ «Доходы»И ПБУ 2/2008 в учете застройщика и подрядчика.

  3. Учет доходов и расходов при совмещении и разделении функций застройщика.

  4. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщика.

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3 июля. Персональные налоговые стратегии для международных инвесторов (ОАЭ, Кипр, Испания, Сингапур)

Время: с 15:30 до 16:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Как стать налоговым резидентом таких стран, как ОАЭ, Кипр, Сингапур и Испания?

  2. Какая юрисдикция выгоднее для приобретения налогового резидентства и в каких случаях?

  3. Как выгодно можно использовать сертификаты налогового резидентства?

  4. Можно ли «уйти из-под радаров» автоматического обмена информацией?

  5. Можно ли, используя Сертификат, разграничить российский и зарубежный контур своих активов?

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7 июля — 8 июля. Якутия: отчетность за первое полугодие 2025 г. Все изменения в НК, ФСБУ и налоговом контроле '25–26

Время: с 10:00 до 16:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Якутск, просп. Ленина, 24, oф.

Стоимость: 50 000 ₽

Программа:

  1. Налоговая реформа 2025–2026 гг.

  2. Все изменения в расчете налога на прибыль.

  3. Все изменения в расчете НДС.

  4. Практические примеры и сложные ситуации в расчете НДС.

  5. Изменения в расчете НДФЛ.

  6. Изменения в расчете страховых взносов.

  7. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация», новые ФСБУ «Доходы» и «Расходы».

  8. Отчетность за полугодие 2025 г. Подготовка к аудиту за 2025 г.

  9. Налоговая реформа 2025-2026 гг. в налоговом контроле.

  10. Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственность.

  11. Как проходит налоговый контроль на предприятии и почему инспекторы придут к вам.

  12. Дробление бизнеса и амнистия 2025–2026 гг.: стоит ли игра свеч.

  13. Контроль налоговой инспекцией правильности уплаты НДС.

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9 июля. Якутия: глобальные изменения 2025–2026 гг. в учете и налогах строительных организаций! Новая отчетность

Время: с 10:00 до 16:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Якутск, просп. Ленина, 24, oф.

Стоимость: 25 000 ₽

Программа:

  1. Меры господдержки и изменения законов в сфере строительства в 2025 г.

  2. Инвестиционный договор и договор долевого участия.

  3. Изменения в бухгалтерском учете застройщика.

  4. Налоговая реформа 2025-2026 гг. для строительных организаций.

  5. Сложные вопросы формирования стоимости строящегося объекта.

  6. ПБУ 2/2008 в учете застройщика и подрядчика.

  7. Учет доходов и расходов при совмещении и разделении функций застройщика.

  8. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщика.

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9 июля. В Трудовой кодекс внесли правила премирования

Время: 10:00

Формат онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Изменения в ст. 135 ТК с 1 сентября 2025 года: какие именно изменения вносятся и что делать компаниям в связи с этими изменениями.

  2. Какими документами регламентируется выплата премий.

  3. Как составить Положение о премировании (обязательные условия Положения).

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14 июля – 15 июля. Налоговое планирование и реформа 2025–2026 гг. — полный курс изменений. Защита бизнеса до, во время

Время: с 10:00 до 17:00

Формат онлайн

Стоимость: 80 000 ₽

Программа:

Первый день. Изменения в налоговом контроле. Почему инспекторы придут к вам:

  1. Налоговая реформа и финансовый кризис.

  2. Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности.

  3. Как проходит налоговый контроль на предприятии.

  4. Результаты проверок НДС.

Второй день. Анализ схем оптимизации бизнеса:

  1. Упрощенная система налогообложения – глобальные изменения с 2025 г.

  2. Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж.

  3. Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией.

  4. Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика.

  5. Все о контроле «зарплатных схем» в 2025-2026 гг.

  6. Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ.

  7. Принципы налогового планирования и использования основных средств.

  8. Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет.

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16 июля. Новая отчетность и учет основных средств и НМА по правилам 2025 г.: аренда, лизинг, ремонт, путевые

Время: с 10:00 до 17:00

Формат онлайн, офлайн, г. Москва, Пресненская набережная, 12, эт. 28, oф.

Стоимость: 18 000 ₽

Программа:

  1. ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения».

  2. ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

  3. ФСБУ 25/2018 «Аренда».

  4. Учет приобретения и выбытия основных средств.

  5. Учет расходов на содержание и использование ОС и автотранспорта.

  6. Транспортный налог, налог на имущество.

  7. Оформление и налогообложение выплат в пользу механиков и водителей.

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