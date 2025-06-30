Правила премирования в ТК, отчетность и учет строительных организаций в Якутии, налоговая реформа, учет НМА и основных средств 2025. Обзор мероприятий с 1 по 16 июля

1 июля — 2 июля. Строительство: все изменения 2025–2026 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Пресненская набережная, 12, эт. 28, oф.
Стоимость: 55 000 ₽
Первый день. Антикризис и новое в законе № 214-ФЗ:
Меры господдержки и изменения законов в сфере строительства в 2025-2026 гг.
Инвестиционный договор и договор долевого участия.
Изменения 2025 г. в бухгалтерском учете застройщика.
Налоговая реформа 2025-2026 гг. для строительных организаций.
ККТ в строительстве.
Второй день. Формирование стоимости строительства и расчет финансового результата:
Сложные вопросы формирования стоимости строящегося объекта.
Новое ФСБУ «Доходы»И ПБУ 2/2008 в учете застройщика и подрядчика.
Учет доходов и расходов при совмещении и разделении функций застройщика.
Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщика.
3 июля. Персональные налоговые стратегии для международных инвесторов (ОАЭ, Кипр, Испания, Сингапур)
Время: с 15:30 до 16:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Как стать налоговым резидентом таких стран, как ОАЭ, Кипр, Сингапур и Испания?
Какая юрисдикция выгоднее для приобретения налогового резидентства и в каких случаях?
Как выгодно можно использовать сертификаты налогового резидентства?
Можно ли «уйти из-под радаров» автоматического обмена информацией?
Можно ли, используя Сертификат, разграничить российский и зарубежный контур своих активов?
7 июля — 8 июля. Якутия: отчетность за первое полугодие 2025 г. Все изменения в НК, ФСБУ и налоговом контроле '25–26
Время: с 10:00 до 16:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Якутск, просп. Ленина, 24, oф.
Стоимость: 50 000 ₽
Налоговая реформа 2025–2026 гг.
Все изменения в расчете налога на прибыль.
Все изменения в расчете НДС.
Практические примеры и сложные ситуации в расчете НДС.
Изменения в расчете НДФЛ.
Изменения в расчете страховых взносов.
ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация», новые ФСБУ «Доходы» и «Расходы».
Отчетность за полугодие 2025 г. Подготовка к аудиту за 2025 г.
Налоговая реформа 2025-2026 гг. в налоговом контроле.
Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственность.
Как проходит налоговый контроль на предприятии и почему инспекторы придут к вам.
Дробление бизнеса и амнистия 2025–2026 гг.: стоит ли игра свеч.
Контроль налоговой инспекцией правильности уплаты НДС.
9 июля. Якутия: глобальные изменения 2025–2026 гг. в учете и налогах строительных организаций! Новая отчетность
Время: с 10:00 до 16:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Якутск, просп. Ленина, 24, oф.
Стоимость: 25 000 ₽
Меры господдержки и изменения законов в сфере строительства в 2025 г.
Инвестиционный договор и договор долевого участия.
Изменения в бухгалтерском учете застройщика.
Налоговая реформа 2025-2026 гг. для строительных организаций.
Сложные вопросы формирования стоимости строящегося объекта.
ПБУ 2/2008 в учете застройщика и подрядчика.
Учет доходов и расходов при совмещении и разделении функций застройщика.
Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщика.
9 июля. В Трудовой кодекс внесли правила премирования
Время: 10:00
Формат онлайн
Стоимость: бесплатно
Изменения в ст. 135 ТК с 1 сентября 2025 года: какие именно изменения вносятся и что делать компаниям в связи с этими изменениями.
Какими документами регламентируется выплата премий.
Как составить Положение о премировании (обязательные условия Положения).
14 июля – 15 июля. Налоговое планирование и реформа 2025–2026 гг. — полный курс изменений. Защита бизнеса до, во время
Время: с 10:00 до 17:00
Формат онлайн
Стоимость: 80 000 ₽
Первый день. Изменения в налоговом контроле. Почему инспекторы придут к вам:
Налоговая реформа и финансовый кризис.
Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности.
Как проходит налоговый контроль на предприятии.
Результаты проверок НДС.
Второй день. Анализ схем оптимизации бизнеса:
Упрощенная система налогообложения – глобальные изменения с 2025 г.
Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж.
Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией.
Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика.
Все о контроле «зарплатных схем» в 2025-2026 гг.
Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ.
Принципы налогового планирования и использования основных средств.
Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет.
16 июля. Новая отчетность и учет основных средств и НМА по правилам 2025 г.: аренда, лизинг, ремонт, путевые
Время: с 10:00 до 17:00
Формат онлайн, офлайн, г. Москва, Пресненская набережная, 12, эт. 28, oф.
Стоимость: 18 000 ₽
ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения».
ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».
ФСБУ 25/2018 «Аренда».
Учет приобретения и выбытия основных средств.
Учет расходов на содержание и использование ОС и автотранспорта.
Транспортный налог, налог на имущество.
Оформление и налогообложение выплат в пользу механиков и водителей.
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