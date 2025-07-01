Освобождение от НДС для стоматологических лабораторий на УСН с 2025 года: что важно знать

С 1 января 2025 года стоматологические лаборатории на упрощённой системе налогообложения (УСН) автоматически становятся плательщиками НДС, если их доходы за 2024 год превысят 60 миллионов рублей. Однако многие стоматологические лаборатории, занимающиеся изготовлением зубных протезов и челюстно-лицевых аппаратов по заказам стоматологических клиник, могут не платить НДС на законных основаниях.
Когда услуги освобождаются от НДС
В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 149 НК РФ, освобождаются от обложения НДС медицинские услуги, включённые в лицензируемые виды деятельности, если они оказываются в рамках медицинской помощи. Для стоматологических лабораторий это возможно при выполнении трёх ключевых условий:
Лаборатория имеет действующую лицензию на медицинскую деятельность по «Стоматологии ортопедической».
Услуги по изготовлению зубных протезов и челюстно-лицевых аппаратов выполняются именно в целях оказания медицинской помощи, а не как обычное производство.
Заказчиком услуг выступает медицинская организация (например, стоматологическая клиника), а сами услуги предоставляются по медицинским заказам для конкретных пациентов.
Что меняется с 2025 года
С нового года на УСН вводятся новые правила по НДС для медицинских организаций и связанных с ними исполнителей. Даже если лаборатория на УСН и превысит лимит доходов в 60 миллионов рублей за 2024 год, она должна будет стать плательщиком НДС. Однако услуги по изготовлению зубных протезов при соблюдении вышеуказанных условий остаются освобождёнными от НДС, и налог платить не нужно.
Важно: даже при превышении лимита доходов льгота по ст. 149 НК РФ продолжает действовать, так как она предоставляется не в зависимости от режима налогообложения или дохода, а на основании вида деятельности и характера услуг.
Оформление документов
Чтобы обосновать применение освобождения от НДС, лаборатории рекомендуется:
В договорах и счетах-фактурах указывать пометку «Без НДС» или «Ставка 0%» с ссылкой на подп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ.
Хранить копию лицензии на «Стоматологию ортопедическую» и договоры с медицинскими организациями.
При проведении проверок предоставлять подтверждающие документы, включая заказ-наряды и медицинские назначения.
Лимит по доходу и НДС-формальности
При доходе за 2024 год не выше 60 миллионов рублей лаборатория сохраняет право не сдавать декларацию по НДС и не вести книгу покупок и продаж. При превышении этого лимита, даже с освобождением от НДС по медицинским услугам, появится обязанность по сдаче декларации и другим формальностям, но сами операции по изготовлению зубных протезов останутся необлагаемыми.
Форум Клерка
Эта статья подготовлена на основе ответа в форуме «Клерка» по теме: освобождается ли с 01.01.2025 года от НДС зуботехническая лаборатория. Мы детально разобрали ситуацию, чтобы дать понятное и полное разъяснение для всех, кто сталкивается с подобными вопросами в работе.
Вывод
Стоматологическая лаборатория на УСН с лицензией по «Стоматологии ортопедической», выполняющая заказы для стоматологических клиник по изготовлению зубных протезов и челюстно-лицевых аппаратов, вправе применять освобождение от НДС в соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ. Даже после введения с 1 января 2025 года обязательства по НДС для упрощёнки такие услуги при соблюдении условий останутся без НДС, а при доходах до 60 миллионов рублей за 2024 год лаборатория сможет избежать и НДС-формальностей.
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