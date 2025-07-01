Освобождение от НДС для стоматологических лабораторий на УСН с 2025 года: что важно знать

Что меняется с 2025 года

С нового года на УСН вводятся новые правила по НДС для медицинских организаций и связанных с ними исполнителей. Даже если лаборатория на УСН и превысит лимит доходов в 60 миллионов рублей за 2024 год, она должна будет стать плательщиком НДС. Однако услуги по изготовлению зубных протезов при соблюдении вышеуказанных условий остаются освобождёнными от НДС, и налог платить не нужно.

Важно: даже при превышении лимита доходов льгота по ст. 149 НК РФ продолжает действовать, так как она предоставляется не в зависимости от режима налогообложения или дохода, а на основании вида деятельности и характера услуг.