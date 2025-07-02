ЦОК Общая ПРОФК 26.06 Мобильный
Банки
«Заблокировано»: инструкция, как спасти международный платеж

«Заблокировано»: инструкция, как спасти международный платеж

Международные банковские переводы — настоящее искусство в современном мире санкций, растущего комплаенса и отсутствия толерантности ко всему подозрительному.

Автор

В теории трансакции кажутся простым процессом: отправил деньги поставщику за границу, приложил стандартные документы, подождал — и средства зачислили на счет. Но на деле перевод могут заблокировать на любом из этапов.

В статье подробно разберем всю цепочку действий, которые стоит предпринять, если платеж попал под блокировку.

Где может застрять перевод

Международный перевод могут заблокировать на любом из трех этапов: в банке-отправителе, банке-корреспонденте и банке-получателе.

Блокировка на стороне банка-отправителя

Первая точка контроля — банк, откуда уходят деньги. Его главная задача — вычислить нарушения санкционных режимов и требований финансового мониторинга. Поэтому даже если на первый взгляд все «чисто», банк может задержать платеж по любой из следующих причин.

  • Имеются признаки незаконной деятельности:

    • возникли подозрения в отмывании средств или финансировании терроризма;

    • платеж не соответствует характеру деятельности клиента;

    • необычная сумма или структура транзакции (например, дробление платежей, транзитные переводы, чрезмерно крупные операции);

    • отсутствует экономический смысл сделки.

  • Неполный или некорректный пакет документов:

    • отсутствуют документы, подтверждающие законность операции (договоры, акты, счета-фактуры);

    • предоставленные документы содержат ошибки или противоречия

  • Сомнительный контрагент:

    • контрагент включен в санкционные списки;

    • зарегистрирован в юрисдикции с повышенным риском (например, в странах «черного списках» ФАТФ);

    • имеет признаки фирмы-однодневки

    • по контрагенту ранее зафиксированы подозрительные операции

  • Санкционные ограничения:

    • совершаемый платеж приводит к нарушению международных или национальных санкций;

    • в цепочке расчета участвуют лица или банки, находящиеся в санкционных списках.

  • Ошибки или некорректное оформление платежного поручения:

    • некорректно указаны реквизиты получателя;

    • ошибки в назначении платежа;

    • несоответствие заявленной суммы фактической.

Если коротко — в случаях, когда платеж выглядит нестандартным или рискованным для банка-отправителя, он просто не пройдет дальше.

Блокировка у банка-корреспондента

Следующий «фильтр» — банк-корреспондент. Его комплаенс-служба смотрит не только на санкции, но и на репутацию всех сторон перевода, их участие в подозрительных платежах ранее.

Заблокировать перевод могут, если:

  • у получателя или отправителя отрицательная банковская репутация;

  • «след» платежей указывает на юрисдикции, находящиеся в санкционных или «серых» списках;

  • профиль компании не соответствует характеру перевода.

Важно: банк-корреспондент не обязан напрямую информировать о причинах блокировки ни отправителя, ни даже банк, откуда переведены деньги.

Обычно банк-корреспондент запрашивает у банка-отправителя дополнительные сведения: источники средств, назначение платежа, юридические и транспортные документы.

Банк-получатель тоже блокирует платежи 

Банк-получатель блокирует платежи редко, но все же такое может происходить. Причины могут быть разными.

  • Подозрение на отмывание денег или финансирование терроризма:

    • платеж не соответствует характеру деятельности получателя;

    • сумма значительно превышает стандартные получения;

    • платеж поступил от компании с сомнительной репутацией или из офшорной зоны;

    • есть информация о связи отправителя или получателя с террористической деятельностью или санкционными странами.

  • Несоответствие платежных реквизитов:

    • ошибки в назначении платежа;

    • несовпадение имени получателя с указанными реквизитами;

    • платеж поступил по закрытому или заблокированному счету.

  • Официальный запрос от регуляторов или правоохранительных органов (например, если по одной из сторон сделки ведется расследование).

  • Нарушение условий договора или внутренних ограничений банка:

    • превышены лимиты на входящие платежи;

    • банк ввел ограничения по конкретным видам операций.

Что делать, если перевод заблокирован: пошаговая инструкция

1. Определить, где произошла блокировка

Если перевод заблокировали в банке-отправителе — скорее всего, придет уведомление и запрос документов:

  • цель перевода; 

  • договор;

  • инвойс;

  • прочие документы.

Предоставить документы нужно четко и быстро в том порядке, в котором их запросили.

Если платеж ушел и «застрял» у банка-корреспондента — детали может сообщить только банк-отправитель.

2. Контактировать с банковским менеджером

Необходимо запросить статус перевода через личного менеджера или горячую линию банка и уточнить, требуются ли дополнительные документы.

Если информация не поступает в течение нескольких дней, следует повторить запрос (на практике лучше заложить пару рабочих дней на ответы).

3. Собрать и направить документы

Чаще всего банки просят:

  • договор купли-продажи или на оказание услуг;

  • инвойс;

  • транспортные документы (коносаменты, CMR-накладные, авианакладные — в зависимости от вида транспорта);

  • дополнительные подтверждения (отчеты о выполненных работах, ваучеры — для туризма);

  • в отдельных случаях — личную переписку, подтверждение знакомства с контрагентом, фото с выставок, бейджи и другое.

Документы, направляемые отправителем и получателем, должны совпадать по содержанию и деталям! Любое несоответствие вызовет новые вопросы, а платеж могут «заморозить» еще дольше или вовсе не пропустить его.

Важно помнить: банк имеет право требовать любые документы, подтверждающие законность операции. Этот пункт указывают в договоре при открытии счета. 

4. Соблюдать сроки

Обычно на предоставление документов банк отводит 2-3 рабочих дня. Иногда чуть больше, иногда меньше — зависит от конкретного банка.

Если документы не предоставить:

  • платеж точно не разблокируют;

  • банк может дополнительно заморозить и сам счет.

5. Дальнейшие действия в сложных случаях

Если банк не отвечает, запрашивать статусы необходимо повторно. Если и после этого ответа не последовало — стоит обратиться к юристу по месту регистрации банка и направить претензию.

В исключительных случаях (если банк отказывается взаимодействовать, а средства и счет заблокированы) необходимо обратиться в полицию. Скорее всего, разбираться в сложившейся ситуации придется через суд по месту регистрации банка. 

Репутация клиента и его история влияют на судьбу платежа

Банки значительно лояльнее относятся к тем, с кем у них долгосрочные прозрачные отношения — особенно если регулярные транзакции уже проверялись и не вызвали вопросов ранее. Новый клиент, который сразу отправляет нестандартный платеж, автоматически попадает в «красную зону» и проходит через все круги проверки.

Страны и сферы «группы риска»

Невозможно провести платежи в Северную Корею, Иран, Судан, другие страны из санкционных списков (список FATF). В остальных случаях успех перевода зависит от совокупности факторов:

  • юрисдикция партнера; 

  • банк-получатель;

  • характер сделки; 

  • вид товара/услуги; 

  • статус клиента.

Особенно часто задерживают переводы на поставку сложного оборудования и техники, по услугам с нетипичными (для заявленных сфер) суммами, в адрес новых компаний из «серых» стран.

Стоит ли привлекать платежных агентов и сторонних экспертов

Если вопрос только в подготовке документов — лучше ориентироваться на своего юриста и бухгалтера, которые знают детали бизнеса. 

Однако если вы не уверены в своих силах и возможностях своей команды, снизить риски блокировок или разобраться в сложных ситуациях помогут профессионалы — платежные агенты. Они знают, как грамотно выстроить «легенду» сделки, как минимизировать вопросы от банка и, если возник блок, умеют правильно реагировать и выстраивать коммуникации. Внятная экспертиза и опыт работы с банками-корреспондентами — серьезное преимущество.

Важно: если кто-то обещает стопроцентное прохождение переводов в сложных случаях — это почти всегда обман.

Если банк игнорирует ваши обращения, а деньги заблокированы без объяснения на длительный срок, обязательно стоит привлечь местных юристов (по месту нахождения банка).

Что делать, чтобы не попасть под блокировку и быстро решать проблемы

Стоит соблюдать правила банковских переводов и быть готовым к любым вопросам от банков:

  • заранее готовить понятную историю для каждой сделки и проконсультироваться с юристом;

  • следить за репутацией своего бизнеса и избегать стран и сделок, которые вызывают подозрения у банков;

  • подавать идентичные документы вашему банку и банку-получателю (заранее их согласовывая);

  • выстроить личный контакт с менеджером вашего банка, чтобы получать всю актуальную информацию мгновенно;

  • в сложных случаях работать вместе с компетентным платежным агентом с надежной репутацией.

Заключение

Сегодня при международных банковских переводах соблюдение всех правил и прозрачность истории — не просто формальность, а обязательное условие прохождения трансакции. Не стоит пренебрегать формальными деталями — лучше держать связь с банком, не тянуть с подачей документов и вовремя обращаться за экспертной помощью, если ситуация выходит из-под контроля. 

Иногда лучше один раз согласовать всю схему с опытным платежным агентом, чем потом неделями ждать ответа банков и рисковать попаданием под ограничения, о которых предупредить заранее никто не может.

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция Премиум