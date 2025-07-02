«Заблокировано»: инструкция, как спасти международный платеж

В теории трансакции кажутся простым процессом: отправил деньги поставщику за границу, приложил стандартные документы, подождал — и средства зачислили на счет. Но на деле перевод могут заблокировать на любом из этапов.

В статье подробно разберем всю цепочку действий, которые стоит предпринять, если платеж попал под блокировку.