Как выбрать компанию для инвестирования и не промахнуться

Проблема традиционного подхода к инвестированию

Ошибка номер один: выбирать проекты только из одной сферы и одной географии, не диверсифицироваться. Если вы однажды заработали на ресторанной сфере, то это не значит, что все деньги нужно вкладывать в нее. Такой подход кажется безопасным и понятным, однако он ограничивает выбор, а значит — потенциал роста и доходности.

Перспективные технологические компании зачастую работают в нишах, которые кажутся непонятными или даже пугающими.

Возьмем Technored — компанию по роботизации производств, занимающуюся, фактически, замещением человеческого труда. Кажется, что все уже знают: роботы — наше будущее, однако бросаться инвестировать в эту сферу никто не спешил. Слишком ново, слишком непонятно, слишком дорого, слишком много «слишком»... Включились эмоции, а это сигнал, что нужно остановиться, осмотреться и пересмотреть свой подход. Далее — чистая математика.

Я проанализировал компанию вдоль и поперек по всем тем критериям, что указал ниже. Результат анализа говорил о том, что у компании есть все шансы стать лидером зарождающегося сегмента — коллаборативных роботов или коботов.

Это казалось невозможным: в момент, когда мы вели переговоры, компания делала всего 25 миллионов рублей выручки в год. Но именно такие компании зачастую демонстрируют экспоненциальный рост — они могут быстро масштабироваться, значительно увеличивая капитализацию и принося инвесторам высокий доход.

В TechnoRed Impact Capital инвестировал в 2019 году, купив сначала 10% компании за 7 миллионов рублей, а потом реализовал опцион и увеличил долю до 20%. В общей сложности я вложил 14 миллионов рублей. Позже было продано 8% доли за 52 миллиона рублей, а оставшиеся 12% сейчас стоят более 100 миллионов. Компания объявила об инвестициях и стратегическом партнерстве с публичным IT-гигантом «Астра». Разбирался ли я в роботах в момент инвестирования? Нет. Но я разбирался в людях.

Основатель компании — Артем Лукин — прошел путь от простого инженера до генерального директора крупной станкостроительной компании, увеличил ее прибыль кратно, а затем ушел в свой бизнес. Это идеальный путь Основателя: такой точно будет знать, что делать. Кроме того, нам было комфортно договариваться, мы быстро решали все спорные моменты и двигались вперед.

Кейс Technored иллюстрирует потенциал масштабируемого технологического бизнеса и заряженной молодой команды, способной создавать значительную добавленную стоимость и обеспечивать высокий рост капитализации инвесторам, что зачастую недостижимо в традиционных сферах. Многие предприниматели просто не понимают, что в их компаниях капитализации нет и быть не может.

Ошибка номер два: покупка франшизы вместо доли в головной компании. Многие инвесторы считают франшизу безопасным вложением, так как есть готовая бизнес-модель, проверенные процессы, известный бренд. На деле это покупка рабочего места за собственные деньги.

Когда передо мной встал выбор: купить несколько франшизных точек сети пиццерий Dodo Pizza или долю во всей сети, я выбрал второе и получил доход от роста всей компании, а не от работы одной точки. Каждая новая пиццерия в сети увеличивала стоимость моей доли. В итоге за 7 лет владения я увеличил деньги в 4 раза в долларах. В начале 2025 года я вышел из капитала компании.

Третьей ошибкой можно назвать инвестиции в бизнес, где все зависит от людей. Это всегда несет в себе высокие риски и ограниченные возможности для роста. Особенно тщательно нужно подходить к оценке ресторанного бизнеса и предприятий, работающих в сфере услуг.

Статистика беспощадна: 90% ресторанов закрываются в первый год работы, а среднегодовая рентабельность составляет всего 10–15%. Даже опытные рестораторы вроде Зарькова, Орлова или Новикова регулярно сталкиваются с провалами, потому что там традиционно все «завязано» на людях.

Это не масштабируемый бизнес, а тяжелая ежедневная работа с ограниченным потенциалом роста. Локация, конечно, тоже имеет огромное значение, но почему бы не выбирать бизнесы, которые масштабируются «не молекулами, а битами» и не имеют границ? Я, конечно, говорю про IT и особенно модели по подписке.