Как выбрать компанию для инвестирования и не промахнуться

Однако выбор инвестиционно привлекательного проекта требует глубокого понимания бизнеса и подробных критериев оценки — это то, чего обычно не хватает инвесторам, и поэтому они обходят стороной эту перспективную сферу. По данным UBS Global Wealth Report, состоятельные клиенты вкладывают до 16% своего капитала напрямую в бизнесы — это больше, чем в недвижимость (12%).
Система «Большие деньги на маленьких компаниях» снижает риски и позволяет выявить потенциал роста компаний. И сегодня я готов поделиться своей методологией, основанной на моем практическом опыте бизнеса и инвестирования более 12 лет и анализе ошибок, которые часто совершают даже опытные участники рынка, пробуя новый инструмент, и которые совершил я.
Проблема традиционного подхода к инвестированию
Ошибка номер один: выбирать проекты только из одной сферы и одной географии, не диверсифицироваться. Если вы однажды заработали на ресторанной сфере, то это не значит, что все деньги нужно вкладывать в нее. Такой подход кажется безопасным и понятным, однако он ограничивает выбор, а значит — потенциал роста и доходности.
Перспективные технологические компании зачастую работают в нишах, которые кажутся непонятными или даже пугающими.
Возьмем Technored — компанию по роботизации производств, занимающуюся, фактически, замещением человеческого труда. Кажется, что все уже знают: роботы — наше будущее, однако бросаться инвестировать в эту сферу никто не спешил. Слишком ново, слишком непонятно, слишком дорого, слишком много «слишком»... Включились эмоции, а это сигнал, что нужно остановиться, осмотреться и пересмотреть свой подход. Далее — чистая математика.
Я проанализировал компанию вдоль и поперек по всем тем критериям, что указал ниже. Результат анализа говорил о том, что у компании есть все шансы стать лидером зарождающегося сегмента — коллаборативных роботов или коботов.
Это казалось невозможным: в момент, когда мы вели переговоры, компания делала всего 25 миллионов рублей выручки в год. Но именно такие компании зачастую демонстрируют экспоненциальный рост — они могут быстро масштабироваться, значительно увеличивая капитализацию и принося инвесторам высокий доход.
В TechnoRed Impact Capital инвестировал в 2019 году, купив сначала 10% компании за 7 миллионов рублей, а потом реализовал опцион и увеличил долю до 20%. В общей сложности я вложил 14 миллионов рублей. Позже было продано 8% доли за 52 миллиона рублей, а оставшиеся 12% сейчас стоят более 100 миллионов. Компания объявила об инвестициях и стратегическом партнерстве с публичным IT-гигантом «Астра». Разбирался ли я в роботах в момент инвестирования? Нет. Но я разбирался в людях.
Основатель компании — Артем Лукин — прошел путь от простого инженера до генерального директора крупной станкостроительной компании, увеличил ее прибыль кратно, а затем ушел в свой бизнес. Это идеальный путь Основателя: такой точно будет знать, что делать. Кроме того, нам было комфортно договариваться, мы быстро решали все спорные моменты и двигались вперед.
Кейс Technored иллюстрирует потенциал масштабируемого технологического бизнеса и заряженной молодой команды, способной создавать значительную добавленную стоимость и обеспечивать высокий рост капитализации инвесторам, что зачастую недостижимо в традиционных сферах. Многие предприниматели просто не понимают, что в их компаниях капитализации нет и быть не может.
Ошибка номер два: покупка франшизы вместо доли в головной компании. Многие инвесторы считают франшизу безопасным вложением, так как есть готовая бизнес-модель, проверенные процессы, известный бренд. На деле это покупка рабочего места за собственные деньги.
Когда передо мной встал выбор: купить несколько франшизных точек сети пиццерий Dodo Pizza или долю во всей сети, я выбрал второе и получил доход от роста всей компании, а не от работы одной точки. Каждая новая пиццерия в сети увеличивала стоимость моей доли. В итоге за 7 лет владения я увеличил деньги в 4 раза в долларах. В начале 2025 года я вышел из капитала компании.
Третьей ошибкой можно назвать инвестиции в бизнес, где все зависит от людей. Это всегда несет в себе высокие риски и ограниченные возможности для роста. Особенно тщательно нужно подходить к оценке ресторанного бизнеса и предприятий, работающих в сфере услуг.
Статистика беспощадна: 90% ресторанов закрываются в первый год работы, а среднегодовая рентабельность составляет всего 10–15%. Даже опытные рестораторы вроде Зарькова, Орлова или Новикова регулярно сталкиваются с провалами, потому что там традиционно все «завязано» на людях.
Это не масштабируемый бизнес, а тяжелая ежедневная работа с ограниченным потенциалом роста. Локация, конечно, тоже имеет огромное значение, но почему бы не выбирать бизнесы, которые масштабируются «не молекулами, а битами» и не имеют границ? Я, конечно, говорю про IT и особенно модели по подписке.
Ключевые принципы оценки перспективных проектов
Инвестирование — это не игра в рулетку, а глубокий и системный анализ, основанный на знании рынка, финансовых показателей и особенностей бизнеса. Именно такой подход позволяет объективно оценивать перспективы компании и принимать взвешенные решения, минимизируя риски и увеличивая шансы на успех. За годы практической работы я выделил восемь основных критериев, которые определяют потенциал компании для значительного роста.
1. Инновационность решения. Если проект не ломает устоявшийся способ делать что-то, значит, он просто еще одна копия на перегретом рынке. Инвестировать в такое — как кидать деньги в костер. Простое копирование успешных бизнес-моделей редко приводит к выдающимся результатам.
Много конкурентов — низкая маржа. Надо искать и инвестировать в высокомаржинальные бизнесы. Важно, чтобы команда создавала уникальную ценность для клиентов.
2. Потенциал команды. Решающий фактор успеха. При оценке основателей я обращаю внимание на три ключевых качества: энергию, профессиональные компетенции и деловую репутацию. Отсутствие любого из этих элементов снижает шансы проекта на успех.
3. Размер рынка. Размер рынка, на который нацелен проект, важен для его роста и прибыли. Если фокусироваться на маленьком географическом или нишевом сегменте, это может ограничить возможности.
Проекты, которые охватывают национальные или даже международные рынки, могут расти быстрее, привлекая больше людей и расширяясь в новые области. Но нужно внимательно оценивать, насколько компания готова к такому расширению. Слишком большой рынок без понятной стратегии может лишь распылять ресурсы и снижать конкурентоспособность.
4. Масштабируемость бизнес-модели. Это способность компании увеличивать объемы бизнеса, например, расширять клиентскую базу или продажи, без пропорционального роста операционных расходов и ресурсов. Технологические компании особенно хороши в этом, что делает их отличными от традиционного бизнеса.
В обычных компаниях рост часто подразумевает большие вложения, такие как расширение производственных мощностей, дополнительный персонал или увеличение склада. Операционные расходы при этом растут почти одновременно с объемами продаж. В то же время технологические компании могут расти благодаря автоматизации, цифровым платформам и облачным технологиям, а также гибким моделям сотрудничества. Это позволяет им выходить на новые рынки и сегменты без существенных изменений в их бизнесе.
5. Устойчивость и диверсификация доходов. Успешные проекты имеют несколько источников монетизации. Это помогает снизить риск, если один из каналов дохода сработает не очень хорошо. Если, например, из-за экономических условий или изменений в законодательстве один источник дохода уменьшится, другие помогут восполнить потери и обеспечат стабильный денежный поток.
Инвесторы предпочитают проекты с разнообразными источниками дохода, потому что такие компании обычно более устойчивы и меньше рискуют потерять деньги. Например, технологическая компания может зарабатывать не только на продаже своего продукта, но и на подписках, рекламе и партнерских программах. Это уменьшает зависимость от одного направления и открывает новые возможности для роста.
Кроме того, наличие разных источников дохода показывает, что бизнес достаточно зрелый и умеет адаптироваться к изменениям на рынке.
6. Стратегия выхода. Важно понимать, как и когда можно будет реализовать инвестицию. Масштабируемые проекты с уникальными технологиями или сильными брендами обычно обладают большим числом вариантов выхода: продажа стратегическим инвесторам, размещение на бирже или выкуп другими фондами.
В то же время локальные проекты без возможности тиражирования, например, единичные объекты недвижимости или сервисные бизнесы, привязанные к конкретной локации, зачастую имеют ограниченные возможности для выхода, что снижает гибкость инвестора и потенциальную ликвидность инвестиций.
7. Оптимальные временные рамки. Включают два аспекта: своевременность входа и горизонт инвестирования. Важно попасть в правильное «окно возможностей» — когда компания готова к росту, а рынок созрел для ее решения. Слишком ранний вход означает долгое ожидание результатов и высокие риски, слишком поздний — упущенную прибыль.
Для стартапов и перспективных проектов обычно смотрят на период 3–5 лет. За это время инвесторы могут понаблюдать за ростом стоимости компании и эффективностью команды, чтобы решить, стоит ли вкладываться дальше. Единорогов строят обычно за 6–12 лет. Хотя недавний пример Plata в Мексике показывает, что все может быть гораздо быстрее, когда за проектом стоит опытная команда. Впрочем, там объем инвестиций составил 800 миллионов долларов, и на таком «единороге» инвесторы много пока не заработали.
8. Потенциал многократного роста. Каждый проект должен иметь возможность принести доходность в десятки или сотни раз выше первоначальных вложений. Это означает не просто способность расти, а способность стать лидером рынка или создать новую категорию. Важно оценивать не только текущий размер ниши, но и потенциал ее кардинального расширения.
Лучшие проекты не просто захватывают существующий рынок, а создают принципиально новые потребности у пользователей. Важный критерий — каждый отдельный проект должен иметь потенциал стать крупнее всего портфеля целиком.
Практический пример применения методологии
Рассмотрим конкретный кейс компании Twinby — сервиса знакомств, основанного на психологической совместимости. В 2023 году, когда у проекта было всего 300 тысяч скачиваний приложения и не было выручки, большинство участников рынка относились к нему скептически.
Критерий
Описание
Оценка / Комментарий
Инновационность решения
Проект использует научный подход и максимально соответствует запросу общества. По данным статистики, 75% россиян пользуются сервисами для знакомств. Но только треть респондентов считают этот опыт успешным. Пользователи хотят гарантий того, что знакомство не окажется простой тратой времени. В Twinby подбор пары осуществляется согласно данным теста психологической совместимости вместо случайного свайпинга. Подбором идеальной пары занимается искусственный интеллект, отображая точный процент совпадений по наиболее важным параметрам потенциальных партнеров.
10/10
Внедрение в процесс поиска пары ИИ является инновационным, своевременным и востребованным решением. ВШЭ помогла создать специальную сокращенную версию тестов на определение психологической совместимости, которая определяется в % от 0 до 100%. Аналогов на рынке не существует.
Потенциал команды
Команда лично заинтересована в развитии проекта, энергична и инициативна Основатели, Валерий Климов и Вероника Яковлева — выпускники ВШЭ —вложили около $2 млн своих денег и привлекли средства инвесторов.
10/10
Команда демонстрирует серьезность и вовлеченность основателей в проект. Команда хорошо обучена высокомотивирована, действует исходя из собственной системы ценностей, которые транслирует проект. Ценности команды и инвестора совпадают. Команда рискует собственными деньгами — это очень важно.
Размер целевого рынка
Рынок онлайн-знакомств растет во всем мире (ежегодный прирост до 25%). Российский рынок покинул ключевой игрок этой ниши.
В первом полугодии 2023 года, Tinder насчитывал 1,1 миллиона российских пользователей в месяц. На сегодня, Twinby имеет все шансы перетянуть эту аудиторию на себя, а также, оттянуть значительную часть пользователей сервисов-конкурентов — Mamba и VK знакомства.
10/10
Размер рынка равен как минимум числу бывших пользователей Tinder, и имеет перспективы быстрого и масштабного роста.
Масштабируемость бизнес-модели
Twinby имеет устойчивую и гибкую инфраструктуру, способную выдерживать рост числа пользователей и нагрузок на систему, что также способствует масштабируемости проекта. Использование ИИ в основе проекта позволяет обрабатывать большие объемы данных и пользователей одновременно.
10/10
Высокий потенциал масштабирования и роста. Люди привязывают банковскую карту , после чего процесс продажи не требует усилий, расходов на отдел продаж, капитальных затрат и тому подобного.
Устойчивость доходов
Сервис был запущен летом 2023 года, к октябрю его аудитория составила 1.3 млн зарегистрированных пользователей. В ноябре привлек 150 млн от группы частных инвесторов, потом еще 90 млн рублей, а в конце 2024 года еще 500 млн рублей уже от фондов и крупных инвесторов, акционеров публичных компаний.
Компания долго откладывала монетизацию, чтобы набрать критическую массу пользователей и в 2023 году только «жгла» деньги, в 2024 году монетизация была запущена и доход компании превысил 500 миллионов рублей.
9/10
Диверсифицированная клиентская база снижает риски, обеспечивает стабильный денежный поток и прочный потенциал для роста. Зависимость от одной крупной площадки или нескольких крупных клиентов — всегда плохо.
Стратегия выхода
Стратегия строится на превращении Twinby в глобального игрока рынка онлайн-знакомств с сотнями миллионов пользователей. Сервис активно развивается в России, начинает работу на территории стран СНГ (Казахстан, Узбекистан), а также в Турции.
Компания создает предпосылки для будущего выхода на мировой рынок.
10/10
Проект имеет множество точек роста, включая географическую экспансию, и не ограничен практически ничем, кроме культурных и технологических особенностей отдельных стран.
Стратегии выхода:
Продажа стратегам (VK, сотовые операторы)
IPO
Дивидендная модель
Временные рамки
Уход Tinder в мае 2023 года создал идеальное окно возможностей. На момент знакомства с инвестором у проекта было 300 тыс. пользователей. За первый год работы приложение скачали 6 млн раз, за два года — более 11 млн.
8/10
Идеальная точка входа — в июне Тиндер объявляет об уходе, в июле стартует рекламная кампания Twinby. Но нужно было действовать быстро и решительно. Ошибок было допущено немало, но это неизбежно в стартапе, главное быстро отбрасывать те гипотезы, что не сработали.
Потенциал многократного роста
Потенциал роста видится в расширении географии использования приложения, а также, в привлечении разных возрастных групп. Сейчас основная аудитория — это люди от 24 до 54 лет, но есть шанс увеличить количество пользователей, увеличив присутствие молодежи (18-24 года) и людей старше 55 лет.
9/10
Высокий потенциал.
В мире как минимум несколько self-made русскоговорящих миллиардеров, которые заработали на приложениях для знакомств: Дмитрий Волков, Андрей Андреев. Как инвесторы на этой нише заработал владелец ФИНАМа Виктор Ремша и многие другие. Так почему бы не повторить их успех? Тем более в Глобал Твинби планирует набрать 300 млн пользователей и есть понятный план, как раскрутиться, используя ИИ-контент и вирусные видео. Все только начинается!
Результаты подобного анализа в 2023 году и последующей сделки превзошли ожидания. Приложение в 2024 году заняло третье место по выручке среди сервисов для знакомств в российском App Store.
Применение методики на международных рынках
Описанные восемь критериев работают не только на российском рынке. В настоящее время мы активно применяем эту методику при работе с проектами в Бразилии, США, Израиле и других странах. Это позволяет получить доступ к более развитым экосистемам и ликвидным рынкам.
Например, проект JET в Бразилии, сервис кикшеринга от создателей Юрент, за полтора года работы показал впечатляющую динамику. Сейчас в парке JET в Бразилии больше 15 тысяч электросамокатов, а за первые пять месяцев 2025 года было совершено более 5 миллионов поездок. Выручка компании выросла с $7,4 млн в 2024 году до $20 млн в 2025 году.
Бразильский рынок микромобильности огромен — около 211 миллионов человек, из них более 40% — это люди моложе 35 лет, что создает благоприятные условия для роста спроса на кикшеринг. К тому же рынок активно развивается: количество поездок на электровелосипедах в 2023 году увеличилось на 166%, а интерес к альтернативным видам транспорта растет.
В перенаселенных городах проще передвигаться на электросамокатах, теплый климат позволяет использовать их круглый год, а главное — для этого создана инфраструктура. Только в Рио-де-Жанейро более 400 км велодорожек, к 2033 году власти планируют увеличить их до тысячи километров.
В связи с этим JET Group планирует расширить парк самокатов в Бразилии до 200 тысяч в ближайшие годы, чтобы укрепить свои позиции на рынке и конкурировать с другими большими игроками, такими как Whoosh, который сейчас развивается в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.
Инвестирование в такие проекты создает дополнительные возможности для значительного роста капитала инвесторов и повышает привлекательность международной экспансии.
Заключение
Методика «Большие деньги на маленьких компаниях» — это не просто красивая гипотеза, а система с четкими критериями и понятной схемой действий для инвесторов. Она на деле доказала свою эффективность как на российском, так и на международном рынке.
Применение этих восьми критериев позволило выявить перспективные проекты в самых разных отраслях — от роботизации производств до революционных алгоритмов знакомств. Методика универсальна и работает независимо от географии: успешные кейсы есть в России, Бразилии, США и других странах.
Важно понимать: система работает только при комплексном применении всех восьми критериев. Попытки упростить анализ или пропустить «неважные» пункты неизбежно приводят к ошибкам в оценке проектов.
Так почему же почти никто не использует описанный мной подход и имеет посредственные результаты инвестиций или вовсе теряет деньги? Дело в том, что все хотят разбогатеть быстро. Управляющие в крупных корпорациях в основном думают о своих квартальных бонусах. А описанный метод работает, если вы мыслите горизонтами 3–5–7 лет и более.
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