Взлетная полоса для ваших финансов: от накоплений к инвестициям

Как научиться копить, если денег постоянно не хватает? Трата денег — это привычка, а накопление — навык. Причину следует искать не в сумме на счете, а в правильной модели обращения с деньгами.

Почему у одних людей получается копить деньги, а другие — постоянно в долгах

Вопрос очень актуальный. Почему у одних людей сформировались правильные финансовые привычки, а у других — нет? Откуда это берет начало? Из нашего детства: дети смотрят на родителей, как те распоряжаются деньгами и о чем говорят, перенимают опыт и мотают на ус. И если родители постоянно обсуждают эти темы, берут кредиты и влезают в долги, то с большой долей вероятности дети будут управлять своими финансами точно так же.

Но если родители говорят об инвестициях, о правильном управлении бюджетом, то ребенок, скорее всего, возьмет на вооружение положительный опыт, и в будущем у него все будет хорошо.

Правильные финансовые привычки

Оказывается, грамотно управлять финансами, уметь обращаться с деньгами, учитывать доходы и расходы и при этом откладывать можно и при невысокой зарплате. И здесь многое решают именно финансовые привычки.

Анализ финансов

Важно вести учет финансов, но не просто ежедневно фиксировать все свои доходы и расходы, а анализировать их в конце месяца. В противном случае вся работа будет выполнена впустую. Но если человек проанализирует, то поймет, что на еду ушло столько-то, а на одежду потрачено больше положенного. И это превышение происходит за счет будущих накоплений, что недопустимо.

Правило «сначала заплати себе»

Когда человек получает доход, некую фиксированную часть нужно сразу же отправить в сбережения, в накопления. И если поступать так каждый месяц, в голове сформируются новые нейронные связи, а с ними — привычка откладывать деньги.

Система денежных конвертов

Далее можно приступать к распределению финансов. Есть такая система фондов (или, по-другому, система денежных конвертов), когда человек учитывает свои доходы и расходы и уже понимает, какие суммы и на что у него уходят: на еду — столько-то, на коммуналку и транспорт — столько-то. Это постоянные расходы на определенную сумму, которые раскладываются по «конвертам».

Принцип сообщающихся сосудов

Важно понимать: если по одной из статей затрат расходы увеличиваются, то это должно затронуть другую статью по принципу сообщающихся сосудов. Человек должен это осознавать и соблюдать правило на автомате: если здесь увеличилось — значит, там уменьшится.

В эту схему отлично вписывается привычка приобретать товары на распродажах со скидками.

Разделение затрат на постоянные и переменные

Постоянные затраты связаны с нашими насущными потребностями: продукты питания, проезд, мобильная связь, коммунальные платежи. А переменные затраты — это попить кофе, сходить в ресторан, в кафе, в кино, купить одежду и тому подобное.

Важно регулировать свои затраты по этим двум категориям. Понятно, что если человек будет ходить по ресторанам каждый день, это в буквальном смысле проглотит львиную долю бюджета, не оставив ничего на все остальное.

Увеличение стоимости рабочего времени

Предположим, вы поставили себе серьезную финансовую цель — купить квартиру или накопить на образование детям. Вы понимаете, что, откладывая небольшую сумму, достигнете цели через много лет. Но если вы хотите сократить этот срок и накопить нужную сумму быстрее — имеет смысл рассмотреть вопрос об увеличении стоимости своего рабочего часа.

Каким образом? Подумать, как можно продвинуться по карьерной лестнице, взять на себя какие-то новые служебные обязанности, обсудить с начальником пути своего развития.

Например, сказать о том, что вы обладаете компетентностью в таких-то вопросах и могли бы принести пользу компании, либо задуматься о получении новых навыков. Сейчас можно найти много обучающих курсов и начать развиваться в актуальной теме (например, в сфере искусственного интеллекта), при этом не оставляя свою основную деятельность, чтобы доход поступал из двух источников.

Монетизация хобби

Помимо увеличения стоимости своего рабочего часа, можно также рассмотреть вопрос о монетизации своего хобби. Если у вас что-то хорошо получается (например, отлично готовите) — вы можете вести свой блог и монетизировать его. Можно продвигать какие-то другие вещи, в которых есть компетентность, но нет реализации.

Нужен ли большой доход, чтобы делать сбережения

Конечно, большой доход поможет достичь цели быстрее. Одно дело, когда для покупки квартиры за 10 миллионов приходится откладывать по 10 тысяч рублей, и совсем другое — откладывать по 100 тысяч рублей. Но вот в чем загвоздка: если люди не научились обращаться с деньгами при низкой зарплате — они с большей долей вероятности будут испытывать те же проблемы, даже значительно увеличив свой доход.

Поэтому ключевой навык при создании сбережений — умение управлять деньгами. Это тот фундамент, на котором строится все остальное и который должен быть у каждого. Чтобы контролировать финансы, человек должен понимать, когда, сколько и на что уходят деньги. Если этого не делать, то будет раз за разом получаться классическое «пришла зарплата, а ее будто и не было».

Как контролировать деньги

Тут все индивидуально и зависит от самого человека. Например, кто-то привык вести учет своих доходов и расходов в бумажном виде. Почему нет? Другое дело, что потом все цифры приходится пересчитывать, а это отнимает много времени.

Кому-то удобнее вести учет в электронных таблицах. Там расчет уже происходит автоматически, но первичные данные все равно нужно вносить вручную.

Я бы рекомендовала контролировать финансы с помощью приложения в телефоне. В приложении автоматически подгружаются выписки по карте, все доходы и расходы. Можно вносить данные и вручную, после чего отслеживать категории. Зашел, вбил цифры, а дальше все подсчитывается автоматически, после чего остается только смотреть аналитику.

Приложения для учета финансов: в чем удобство

Именно «приучить» себя пользоваться любой системой по учету денег поможет только самодисциплина. Если мы говорим о приложении, то заходить в него нужно каждый день, чтобы внести сумму расхода и категорию. Это займет секунд 20, но в конечном счете все зависит от вашей дисциплины и желания навести порядок в финансах.

Кому-то удобнее вносить цифры сразу же, не откладывая на потом. Но лично мне так не очень комфортно, особенно если я спешу. Обычно я делаю так: сажусь в конце дня и вношу в приложение все свои дневные расходы. Обычно я их помню, но если что-то забыла, поднимаю чек. Наверное, это самый оптимальный вариант, к тому же небольшая тренировка памяти. Но если вносить данные реже, чем раз в день, можно что-то упустить.

Если же кому-то и такой учет дается с трудом — в том же приложении можно организовать автоматическое добавление всех доходов и расходов.

Хотя, как мне кажется, это будет не совсем эффективно: когда ты сам вносишь расходы в оперативном режиме, ты непроизвольно запоминаешь, сколько и на что у тебя уходило (особенно когда некоторые категории подгружаются не совсем корректно, из-за чего их приходится редактировать). Если же вносить данные раз неделю или раз в месяц, можно что-то забыть.

Что такое аэродром для денег, как его создать и правильно использовать

Аэродром для денег — это финансовая подушка безопасности. Она должна быть у каждого человека для непредвиденных ситуаций вроде проблем с работой и других форс-мажоров, когда деньги могут понадобиться срочно.

Ситуации бывают разные, и каждый волен определять размер финансовой подушки на свое усмотрение. Считается, что подушка должна вмещать от 3 до 6 месячных зарплат, но накопить даже в таком размере иногда людям бывает непросто.

Поэтому самое главное — для начала просто ее создать (или, как мы говорили, сначала заплатить себе), чтобы подушка в принципе появилась, после чего начинать откладывать деньги про запас. Взять то же увольнение с работы — это серьезный стресс, а если у человека к тому же нет денег, стресс прогрессирует. Но когда человек понимает, что денежный запас позволит ему какое-то время прожить без работы, ситуация теряет остроту.

Где и в чем лучше хранить сбережения

Это зависит от того, для какой цели вы копите, для чего вам финансовая подушка безопасности. Самый оптимальный вариант — хранить деньги на накопительном счете с начислением процентов на остаток. Так деньгами можно быстро воспользоваться.

Держать ли сбережения в валюте

Да, стоит, но если вы решили покупать иностранную валюту, то лучше взять себе за правило и поступать так регулярно. И это будет отличной стратегией — если посмотреть динамику доллара, то можно увидеть, что он всегда растет по отношению к рублю.

Например, в 2013−2014 году доллар США стоил порядка 30−40 рублей, а сейчас уже под 80 рублей.

Что способствует и что мешает росту сбережений

В идеале человеку нужно иметь несколько источников дохода в виде зарплаты, инвестиций, монетизации хобби. Если мы говорим об основной работе, то нужно увеличить стоимость рабочего часа либо перейти в какую-то новую актуальную сферу и там развиваться.

Что касается инвестиций, то многое зависит от правильной подборки активов на определенные сроки, исходя из целей. Скажем, если цель задается сроком на 1 год, то держать в инвестиционном портфеле одни только акции будет рискованно, потому что в лучшем случае они могут принести доход, а в худшем — принесут убытки.

Что помогает копить — знания или интуиция

При обращении с деньгами полагаться на интуицию точно нельзя. Важно учиться управлять своими финансами. Можно поучиться на опыте друзей и знакомых: удачный опыт перенимать, а если опыт печальный — то важно понять, что не так, и стараться этого не делать. Путь через собственные ошибки занимает больше времени и бьет куда больнее.

Самый простой и быстрый способ научиться управлять деньгами — это курсы и тренинги, когда эксперт собрал всю нужную информацию, а ты посмотрел, попробовал и научился.

Нужен ли финансовый коуч

Думаю, что финансовый коуч, который научит грамотному обращению с деньгами, очень пригодится. Наверное, сюда же можно отнести консультантов по карьерному росту. Такие люди помогут выбрать верное направление и ускорить рост дохода, а это поможет достичь целей быстрее.

Заразен ли успех: как окружение влияет на наше отношение к деньгам

Когда тебя окружают друзья, которые живут в режиме активного потребления продуктов и услуг, которые привыкли совершать импульсивные покупки, которые ничего не откладывают и ведут разговоры преимущественно о тратах — это накладывает свой отпечаток. Ты привыкаешь считать такое поведение нормой — раз все так, то и я так.

Но если ты находишься в компании людей с другими интересами, которые рассказывают о том, что, дескать, я купил такие-то акции, заработал столько-то и отложил такую-то сумму, то это обязательно окажет на тебя благотворное влияние.

Где взять «денежное» окружение, если его нет

У pro.finansy есть клуб инвесторов, где люди со схожими интересами и взглядами общаются по определенной тематике. Они часто собираются вместе, обсуждают вопросы, связанные с деньгами, инвестициями. Думаю, что найти подобные комьюнити в своем городе или в интернете можно без особых проблем.

Вообще сейчас нет никаких преград к наращиванию дохода. Можно работать удаленно, можно инвестировать и делать это из любой точки мира. И при этом не важно, живет человек в маленьком городе или в мегаполисе.

Мы видим, как блогеры даже из маленьких городов «выстреливают» и становятся инфлюенсерами с солидной аудиторией и солидной же прибылью. Словом, в интернете можно найти множество способов заработать, потому что сейчас — время больших возможностей.