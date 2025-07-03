Договор-оферта на оказание платных образовательных услуг, редакция 2 от 3 июля 2025 года

Компания оказывает Клиенту комплекс образовательных услуг по программам повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки (посредством функционала программного обеспечения Klerk LMS ( klerk.ru ), собственной разработки), а Клиент обязуется оплатить оказанные услуги в соответствие с условиями Тарифа.

Договоры заключаются и исполняются Компанией на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № Л035-01218-23/00242909 от 23.07.2021, выданная Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

В случае несогласия с предложенными условиями Договора, Клиент не должен совершать Акцепт.

Акцепт оферты означает ее полное и безоговорочное принятие. С момента совершения Акцепта Договор является заключенным.

Клиент не вправе уступать свои права по Оферте третьим лицам, если иное не сказано в Программе обучения.

Условия по выбранной Программе обучения содержатся на Сайте и дублируются в Личном кабинете после акцепта Оферты.

Компания оказывает образовательные услуги с применением, в том числе методов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с Программой обучения. Форма обучения для всех Программ – заочная с применением дистанционных образовательных технологий.

Клиент может записаться на одну или несколько Программ обучения. Запись на каждую Программу обучения осуществляется отдельно.

При заполнении заявки Клиент обязуется предоставить запрашиваемые данные Компании. Клиент гарантирует достоверность представляемых им данных. Заполняя заявку на Сайте, Клиент заявляет о своем намерении быть зачисленным в ООО «Аффинити индекс».

Чтобы получить доступ к Программе обучения, необходимо заполнить заявку на Сайте либо направить заявку по любым доступным Компании каналам коммуникации, указанным на Сайте.

не предоставил необходимые данные для занесения в ФИС ФРДО в результате чего Компания не может исполнить обязанность по выдаче удостоверения о повышении квалификации.

освоил только часть Программы или был отчислен;

не прошел итоговую аттестацию или получил на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,

Компания выдает Клиенту справку об обучении или о периоде обучения по установленной форме, если Клиент:

справку об обучении или о периоде обучения по установленной форме.

удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке, если Клиент освоил Программу и успешно прошел итоговую аттестацию либо

Компания в течение 1 календарного месяца с момента издания приказа об отчислении выдает Клиенту:

Компания сохраняет место на Программе за Клиентом, если он пропускают занятия по уважительным причинам при условии оплаты образовательных услуг.

Доступ к следующему модулю предоставляется после освоения прохождения промежуточной аттестации в виде тестирования.

Компания вправе самостоятельно назначать даты и время оказания услуг, не изменять их по запросу Клиента и в одностороннем порядке изменять даты и время оказания услуг, уведомив об этом в день оказания услуг или ранее.

Клиент в такой ситуации гарантирует, что просмотрит запись занятия и выполнит задания.

Если Программой предусмотрено обучение в группах по расписанию, услуги считаются оказанными, если Компания провела занятие независимо от того, присутствовал ли Клиент на нем.

Клиент вправе получать информацию от Компании по вопросам организации и обеспечения образовательной услуги, обращаться к Компании по вопросам, касающимся образовательного процесса, получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенции, а также о критериях этой оценки.

Компания вправе применять к Клиенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии законодательством, учредительными документами Компании, Договором и локальным нормативными актами Компании.

Обучение проходит в соответствии с характеристиками, содержанием и расписанием соответствующей Программы, расположенными на Сайте Компании.

Компания зачисляет Клиента на Программу не раньше чем за 1 календарный месяц до начала Программы обучения, когда Клиент выполнил условия оказания платных образовательных услуг.

Компания обеспечивает Клиенту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

Компания оказывает образовательные услуги в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в т.ч. индивидуальным, а также расписанием занятий.

Доступ к Материалам

5.1. После оплаты услуг Компании Клиент получает доступ к Материалам в своем Личном кабинете на Сайте, но не раньше чем за месяц до начала Программы обучения:

5.1.1. Если Клиент зарегистрировался и вошел в систему во время покупки, доступ к Материалам (курсу) будет открыт автоматически в его Личном кабинете.