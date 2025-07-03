Договор-оферта на оказание платных образовательных услуг, редакция 2 от 3 июля 2025 года
Термины
Сайт
веб-ресурс Компании. Доступен по адресу: https://www.klerk.ru/
Курс
образовательные курсы Компании, которые указаны на Сайте.
Клиент
лицо, которое заинтересовано в Продуктах Компании.
Обучающийся
лицо, которое непосредственно участвует в обучении на Курсе
Тариф
стоимость образовательных услуг Компании
Программа обучения
образовательная программа обучения по определенной тематике, перечень и основные характеристики которой указаны на Сайте и согласовываются сторонами в дополнительном соглашении. Особенности заключения Договора по Программе обучения указаны в приложениях к Правилам.
Материалы
созданные творческим трудом текстовые, графические, аудиовизуальные и иные материалы, объединенные общей тематикой, входящие в состав Программы обучения и принадлежащие Компании.
Личный кабинет
раздел Платформы, предназначенный для хранения информации Клиента, прохождения Программы обучения, обмена документами и сообщениями с Компанией. Для доступа в Личный кабинет Клиент использует Реквизиты доступа.
Реквизиты доступа
Логин и пароль для доступа в Личный кабинет.
Средства коммуникации
чаты в telegram, whatsapp и иных мессенджерах, привязанных к номерам телефонов представителей Компании и Партнеров, а также их электронные почты, согласованные в Договоре.
Предмет
Компания оказывает Клиенту комплекс образовательных услуг по программам повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки (посредством функционала программного обеспечения Klerk LMS (klerk.ru), собственной разработки), а Клиент обязуется оплатить оказанные услуги в соответствие с условиями Тарифа.
Заключение Оферты
Оферта является предложением Компании любому дееспособному физическому лицу заключить договор образовательных услуг.
Оферта заключается с помощью информационных технологий и технических средств Сайта, путем принятия Клиентом условий Оферты.
Условия по выбранной Программе обучения содержатся на Сайте и дублируются в Личном кабинете после акцепта Оферты.
Клиент не вправе уступать свои права по Оферте третьим лицам, если иное не сказано в Программе обучения.
Акцепт оферты означает ее полное и безоговорочное принятие. С момента совершения Акцепта Договор является заключенным.
В случае несогласия с предложенными условиями Договора, Клиент не должен совершать Акцепт.
От имени несовершеннолетнего Клиента акцепт совершает законный представитель в пользу Обучающегося.
Договоры заключаются и исполняются Компанией на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № Л035-01218-23/00242909 от 23.07.2021, выданная Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
Отношения Сторон регулируются Договором, Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ 15 сентября 2020 г. N 1441), действующим гражданским законодательством.
Запись на Программу обучения
Чтобы получить доступ к Программе обучения, необходимо заполнить заявку на Сайте либо направить заявку по любым доступным Компании каналам коммуникации, указанным на Сайте.
При заполнении заявки Клиент обязуется предоставить запрашиваемые данные Компании. Клиент гарантирует достоверность представляемых им данных. Заполняя заявку на Сайте, Клиент заявляет о своем намерении быть зачисленным в ООО «Аффинити индекс».
Клиент может записаться на одну или несколько Программ обучения. Запись на каждую Программу обучения осуществляется отдельно.
Отдельные условия каждой Программы обучения указаны на Сайте в описании Программ.
Компания оказывает образовательные услуги с применением, в том числе методов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с Программой обучения. Форма обучения для всех Программ – заочная с применением дистанционных образовательных технологий.
Порядок оказания платных образовательных услуг
Компания оказывает образовательные услуги в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в т.ч. индивидуальным, а также расписанием занятий.
Компания обеспечивает Клиенту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
Компания зачисляет Клиента на Программу не раньше чем за 1 календарный месяц до начала Программы обучения, когда Клиент выполнил условия оказания платных образовательных услуг.
Компания самостоятельно организовывает образовательную деятельность, устанавливает системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестаций.
Обучение проходит в соответствии с характеристиками, содержанием и расписанием соответствующей Программы, расположенными на Сайте Компании.
Компания вправе применять к Клиенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии законодательством, учредительными документами Компании, Договором и локальным нормативными актами Компании.
Клиент вправе получать информацию от Компании по вопросам организации и обеспечения образовательной услуги, обращаться к Компании по вопросам, касающимся образовательного процесса, получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенции, а также о критериях этой оценки.
Если Программой предусмотрено обучение в группах по расписанию, услуги считаются оказанными, если Компания провела занятие независимо от того, присутствовал ли Клиент на нем.
Клиент в такой ситуации гарантирует, что просмотрит запись занятия и выполнит задания.
Компания вправе самостоятельно назначать даты и время оказания услуг, не изменять их по запросу Клиента и в одностороннем порядке изменять даты и время оказания услуг, уведомив об этом в день оказания услуг или ранее.
Клиент самостоятельно обеспечивает техническую возможность освоения Программы т.е. наличия необходимой техники, программного обеспечения и интернет-соединения.
Программой предусмотрен модульный (по темам) характер освоения.
Доступ к следующему модулю предоставляется после освоения прохождения промежуточной аттестации в виде тестирования.
Компания сохраняет место на Программе за Клиентом, если он пропускают занятия по уважительным причинам при условии оплаты образовательных услуг.
Компания в течение 1 календарного месяца с момента издания приказа об отчислении выдает Клиенту:
удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке, если Клиент освоил Программу и успешно прошел итоговую аттестацию либо
справку об обучении или о периоде обучения по установленной форме.
Компания выдает Клиенту справку об обучении или о периоде обучения по установленной форме, если Клиент:
не прошел итоговую аттестацию или получил на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
освоил только часть Программы или был отчислен;
не предоставил необходимые данные для занесения в ФИС ФРДО в результате чего Компания не может исполнить обязанность по выдаче удостоверения о повышении квалификации.
Доступ к Материалам
5.1. После оплаты услуг Компании Клиент получает доступ к Материалам в своем Личном кабинете на Сайте, но не раньше чем за месяц до начала Программы обучения:
5.1.1. Если Клиент зарегистрировался и вошел в систему во время покупки, доступ к Материалам (курсу) будет открыт автоматически в его Личном кабинете.
2. Если Клиент не зарегистрировался, ему будет отправлен код активации. В этом случае, Клиенту нужно создать аккаунт на Сайте и ввести полученный код активации в своем Личном кабинете.
В рамках предусмотренного Программой обучения срока доступа Клиент может просматривать Материалы самостоятельно неограниченное число раз.
Клиент самостоятельно обеспечивает доступ к Программе обучения, включая достаточную для воспроизведения потокового видео скорость подключения к сети Интернет, работоспособность и совместимость с современными стандартами отображения информации браузеров.
Программа обучения может подразумевать поэтапное освоение Материалов. В таком случае доступ к части Материалов предоставляется после освоения предыдущей части Материалов и/или прохождения форм проверки освоения Материалов.
Срок доступа к Материалам ограничен и зависит от условий конкретной Программы обучения. Срок доступа к Материалам указан на Сайте.
Дополнительные услуги
В Договоре могут быть предусмотрены дополнительные услуги, которые оказывает Компания. Стоимость оказания дополнительных услуг определяется Тарифами.
Стоимость услуг Компании
Стоимость услуг по Программе обучения указана в Тарифе.
Плательщиком по Договору может быть третье лицо при указании в платежном поручении ФИО Обучающегося.
Компания вправе устанавливать скидки.
Компания вправе в одностороннем порядке изменять стоимость услуг, при этом перерасчет в большую или меньшую сторону для ранее оплаченной стоимости услуг не производится.
Компания уведомляет об изменении стоимости услуг путем размещения информации на Сайте.
Порядок оплаты
Клиент оплачивает услуги Компании одним из следующих способов:
безналичным платежом;
банковской картой;
с помощью иных электронных средств платежа, если они указаны на Сайте.
Клиент может оплатить услуги:
частично, со скидкой, полученной Клиентом в результате участия в маркетинговых мероприятиях (рекламных акциях);
в кредит, рассрочку или с отсрочкой платежа, если такая возможность предусмотрена в условиях Программы обучения и указана на Сайте.
Услуги считаются оплаченным с момента списания денежных средств с расчетного счета Клиента.
Обязательства Клиента по оплате считаются неисполненными, если Компания возвратила денежные средства по требованию платежной организации. В этом случае Компания вправе отказать Клиенту в доступе к Программе обучения с момента, когда он вернул денежные средства.
В случае задержки зачисления денежных средств на расчетный счет Компании более чем на 10 (десять) календарных дней, Клиент вправе:
обратиться к Компании с доказательствами того, что были перечислены денежные средства; либо
самостоятельно разрешить ситуацию с платежной организацией.
Клиент согласен с тем, что при проведении расчетов с Компанией ему будет направлен один кассовый чек с указанием полной суммы оплаты на адрес электронной почты, указанный при записи на Программу обучения. Компания направляет чек в момент оплаты Программы обучения.
Интеллектуальные права
Исключительные права на Материалы принадлежат Компании. Компания предоставляет Клиенту Материалы для использования исключительно в личных целях.
Клиенту запрещается:
использовать Сайт и Контент способами, не предусмотренными Офертой;
копировать данные с Сайта и Материалов, вести запись Курсов и полностью или частично любыми способами;
доводить Материалы до сведения лиц, не согласованных с Компанией, путем демонстрации, распространения и/или публикации в интернете, проката или публичного исполнения, передачи в эфир или по кабелю;
создавать на основе Материалов составные и/или производные произведения без письменного согласия Компании;
фальсифицировать или удалять любую информацию о правообладателе Материалов;
декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с исходным кодом Сайта.
Любое использование Сайта и Материалов кроме разрешенного или в случае явно выраженного согласия правообладателя на такое использование запрещено без предварительного письменного разрешения правообладателя.
Ответственность
Клиент несет ответственность за достоверность сведений, которые он передает Компании.
Компания не несет ответственности перед Клиентом за любые возможные последствия, вызванные территориальной удаленностью места нахождения Клиента от места оказания услуг (места нахождения Компании), в том числе разнице во времени, культурном отличии языка, правил и обычаев и др.
Компания не несет ответственности за нарушение срока оказания услуг, если такое нарушение явилось следствием нарушения Клиентом своих обязательств или его действиями/бездействиями.
Ответственность Компании ограничена стоимостью оплаченной Программы обучения.
Основания изменения и расторжения Оферты.
Оферта вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
Любые изменения и дополнения к Оферте должны быть совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
Оферта может быть расторгнута или изменена по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Оферт об оказании образовательных услуг расторгается досрочно:
По инициативе Клиента. В этом случае Клиент направляет Компании на адрес электронной почты kurator@klerk.ru уведомление об отчислении по собственному желанию.
По инициативе Компании при наличии любого из оснований:
в случае предоставления Клиентом некорректных данных о себе и/или об Обучающемся, если такие сведения необходимы для заключения Оферты и предоставление некорректных сведений повлекло нарушение порядка приема, установленного локальными нормативными актами Компании;
в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания (ст. 43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»);
в случае нарушения сроков оплаты образовательных услуг;
в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося (п. 21 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»);
в иных случаях, предусмотренных локальными нормативными актами Компании и законодательством Российской Федерации.
Компания отчисляет Обучающегося на основании приказа. В этом случае Компания направляет Клиенту на адрес электронной почты, указанной при регистрации на Сайте или при оплате Курса, уведомление об отчислении с указанием основания для отчисления. После издания приказа об отчислении Компания направляет Клиенту справку об обучении Обучающегося по адресу электронной почты Клиента.
Компания вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в одностороннем порядке в следующих случаях:
нарушение Клиентом порядка приема на Программу обучения, что повлекло незаконное зачисление Клиента
если Клиент просрочил оплату по договору более, чем на 5 календарных дней;
если Клиент не выполняет условия оказания платных образовательных услуг;
если к Клиенту применена мера дисциплинарного взыскания в виде отчисления;
в иных случаях, предусмотренных локальными актами и законодательством РФ.
Клиент вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в одностороннем порядке при условии направления уведомления Компании. В случае досрочного расторжения Оферты Компания возвращает Клиенту часть стоимости обучения, за вычетом фактически понесенных расходов пропорционально фактически исполненным обязательствам по Договору.
Фактически понесенные Компанией расходы рассчитываются на дату подачи заявления.
При расторжении договора по инициативе Клиента до предоставления Клиенту доступа к курсу Компанией либо не позднее 14 дней с даты предоставления доступа, Компания возвращает денежные средств в полном объеме в течение 10 календарных дней.
При расторжении договора по инициативе Клиента после предоставления доступа к курсам в течение 15-20 календарных дней, Компания возвращает Клиенту 30% от стоимости курса.
При расторжении договора по инициативе Клиента после предоставления доступа к курсам в течение 21 календарного дня и позже, возврат не производится.
Компания не возвращает Клиенту денежные средства за оказанные Услуги, в случае, если Обучающийся освоил Программу, но не предоставил необходимые документы для регистрации его в ФИС ФРДО.
С даты отчисления Обучающегося Договор считается прекращенным. Компания прекращает доступ Обучающегося к Материалам (в том числе в формате записи прошедших занятий) и иным материалам Программы в течение 1 (одного) рабочего дня с момента издания приказа об отчислении.
Заключительные положения
Стороны обязуются сообщать об изменениях адресов, реквизитов и иных данных посредством Средств коммуникации не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения.
Все, что не урегулировано Офертой, подлежит разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оферта может быть изменена Компанией в любое время. Компания уведомляет Клиента об изменениях по электронной почте и путем размещения сообщения на Платформе. Новая Оферта распространяется на Договор с Клиентом, заключенный после ее вступления в силу.
Новая редакция Оферты вступает в силу с даты ее опубликования на Сайте. Дата публикации указана в начале документа.
Продолжение использования Платформы после внесения изменений и/или дополнений в Оферту означает принятие и согласие Клиента с такими изменениями и/или дополнениями.
Признание по тем или иным причинам одного или нескольких положений Оферта недействительными или не имеющими юридической силы, не влияет на действительность или применимость остальных положений Оферты.
Действующая редакция Оферты доступна по адресу: https://www.klerk.ru/buh/articles/647717/
Реквизиты Компании
ООО «Аффинити индекс»
Адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Красноармейская, д. 55,
к. 1, офис 150
ИНН 2310198925 КПП 231001001
Телефон +7 (495) 215 54 02
E-mail: cok@klerk.ru
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