Как уволить умершего сотрудника

Увольнение сотрудника возможно по инициативе одной из сторон, но иногда оно происходит по независящим от них обстоятельствам. Разбираемся в порядке прекращения трудовых отношений с умершим.

Увольнение сотрудника в связи со смертью регламентирует ст. 83 ТК. Чтобы запустить процедуру работодателю нужен документ (основание), позволяющий прекратить действие трудового договора. Это может быть свидетельство о смерти или решение труда о признании работника умершим.

Датой увольнения будет считаться дата смерти работника. В приказе об увольнении нужно учесть несколько нюансов:

Дата издания приказа и дата прекращения трудового договора могут не совпадать, так как работодатель может узнать о смерти сотрудника не сразу. Вместо подписи сотрудника, подтверждающего его ознакомление с приказом, оформляется запись «С приказом ознакомить невозможно по причине смерти работника».

После этого работодатель оформляет трудовую книжку, представляет в СФР форму ЕФС-1 (в ней указываются сведения о прекращении трудового договора с работником).

Расчет сумм, заработанных к моменту смерти, работодатель проводит по стандартной схеме: как при обычном увольнении. Страховые взносы и НДФЛ по этим суммам не уплачивают.

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Как передавать документы и выплачивать суммы, причитающиеся работнику

Суммы, причитающиеся работнику, нельзя переводить на его зарплатную карту. Их стоит выдать или перечислить членам семьи и/или иждивенцам, обратившимся в положенный срок с соответствующими документами (см. Решение Алданского районного суда Республики Саха (Якутия) от 19.05.2014 № 2-734/2014).

Заполненную трудовую книжку можно передать родственникам, если от них поступит такая просьба. Получателю нужно предъявить документ, который подтверждает родство с умершим. Например, свидетельство о браке или свидетельство о рождении, если за документом обращаются дети умершего.

Если бумажная трудовая не ведется, а родственники обратились с просьбой о ее выдаче, можно передать им сведения о трудовой деятельности.