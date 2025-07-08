Как изменится туристический налог: обзор поправок в НК 2025/2026

Декларация

Если у организации несколько средств размещения в одном муниципальном образовании, и она по этой причине состоит на учете в нескольких ИФНС, то для сдачи декларации можно выбрать какую-то одну ИФНС. Для этого надо сдать уведомление.

Сейчас строго по норме НК это уведомление надо сдавать во все ИФНС по месту нахождения средств размещения.

По новой норме НК сдавать такое уведомление надо будет только в одну выбранную ИФНС, куда будут сдавать декларацию.

Впрочем, уже сейчас Минфин рекомендует делать именно так (письмо от 21.02.2025 № 03-05-04-06/17121, доведенное письмом ФНС от 28.02.2025 № СД-4-3/2146@).

В нем говорится, что будут поправки в НК, разрешающие сдавать уведомление о выборе ИФНС в одну ИФНС, а не во все. А пока поправок нет, можно все равно так делать.