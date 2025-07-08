Как изменится туристический налог: обзор поправок в НК 2025/2026

Что случилось
Минфин разработал проект поправок в НК. Он размещен на федеральном портале.
В этом материале разберем, что изменится по туристическому налогу.
Санатории
Туристическим налогом облагаются услуги по временному проживанию физлиц в средствах размещения, входящих в реестр классифицированных средств размещения.
При этом признаются включенными в этот реестр те средства размещения, в которых оказывают услуги по временному проживания физлиц в составе услуг по санаторно-курортному лечению. То есть услуги санаториев тоже облагаются турналогом (в части проживания).
Эту норму уточнят. Для целей турналога будут учитывать проживание при санаторно-курортном лечении, которое оформляется путевками.
Региональные особенности
Сейчас региональные власти могут устанвливать ставки турналога с учетом сезонности и категории средства размещения.
По новой норме НК дифференцировать ставку можно будет по:
сезонности (по кварталам, календарным месяцам);
типам средства размещения;
категории средств размещения.
Налоговые льготы
Вводят новую статью НК 418.5-1 «Налоговые льготы».
От уплаты налога освобождаются организации в отношении услуг по временному проживанию:
в составе услуг по санаторно-курортному лечению, предоставляемых при наличии медицинских показаний, оплата которых идет за счет федерального, регионального, местного бюджетов или внебюджетных фондов;
в составе услуг по организованному отдыху, оплата которых идет в рамках госзаданий за счет федерального бюджета и предоставляемых в средствах размещения, закрепленных на праве оперативного управления за учреждениями, находящимися в ведении федерального органа исполнительной власти, основными задачами которого являются материально-техническое обеспечение деятельности и социально-бытовое обслуживание Президента РФ.
Льгота для санаториев есть сейчас. Но теперь ее пропишут в отдельной статье НК.
Декларация
Если у организации несколько средств размещения в одном муниципальном образовании, и она по этой причине состоит на учете в нескольких ИФНС, то для сдачи декларации можно выбрать какую-то одну ИФНС. Для этого надо сдать уведомление.
Сейчас строго по норме НК это уведомление надо сдавать во все ИФНС по месту нахождения средств размещения.
По новой норме НК сдавать такое уведомление надо будет только в одну выбранную ИФНС, куда будут сдавать декларацию.
Впрочем, уже сейчас Минфин рекомендует делать именно так (письмо от 21.02.2025 № 03-05-04-06/17121, доведенное письмом ФНС от 28.02.2025 № СД-4-3/2146@).
В нем говорится, что будут поправки в НК, разрешающие сдавать уведомление о выборе ИФНС в одну ИФНС, а не во все. А пока поправок нет, можно все равно так делать.
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