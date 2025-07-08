Как подготовиться к налоговому мониторингу и зачем нужен единый цифровой архив

У налогового мониторинга масса преимуществ. Например, запрашивается меньше документов на проверку, снижаются налоговые риски, исключаются различные штрафы и пени. А еще можно возместить НДС и повысить привлекательность бизнеса для инвесторов.

Чтобы переход на налоговый мониторинг прошел гладко, лучше заранее навести порядок в документации и создать единый архив, откуда документы будут направляться в налоговую витрину. Это первый и наиболее важный подготовительный этап для бизнеса.

Давайте рассмотрим актуальность налогового мониторинга в 2025 году, требования для вступления, а также правила организации цифрового архива.