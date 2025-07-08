Как подготовиться к налоговому мониторингу и зачем нужен единый цифровой архив

У налогового мониторинга масса преимуществ. Например, запрашивается меньше документов на проверку, снижаются налоговые риски, исключаются различные штрафы и пени. А еще можно возместить НДС и повысить привлекательность бизнеса для инвесторов.
Чтобы переход на налоговый мониторинг прошел гладко, лучше заранее навести порядок в документации и создать единый архив, откуда документы будут направляться в налоговую витрину. Это первый и наиболее важный подготовительный этап для бизнеса.
Давайте рассмотрим актуальность налогового мониторинга в 2025 году, требования для вступления, а также правила организации цифрового архива.
Спрос на налоговый мониторинг: сводка за 2025 год
Интерес к налоговому мониторингу среди компаний стремительно растет. Если в 2024 году в него вступило порядка 568 участников, то в 2025 году их количество возросло до 737. Согласно статистике, рост составил около 30%.
Чтобы проследить динамику спроса, мы составили график:
К сожалению, одного желания для вступления в налоговый мониторинг недостаточно. Компания должна соответствовать определенным требованиям, о которых мы поговорим далее.
Как стать участником налогового мониторинга
Вступить в налоговый мониторинг может организация, которая одновременно выполняет все три требования:
Минимальная сумма налогов за прошедший год составила 80 млн руб.
Общая сумма доходов по бухгалтерской отчетности за прошлый год — минимум 800 млн руб.
Суммарные активы на момент 31 декабря предыдущего года — не менее 800 млн руб.
Однако у любого правила есть и исключения. Каким компаниям не нужно соблюдать все вышеперечисленные требования:
тем, кто уже является участником налогового мониторинга;
резидентам территорий опережающего развития, а также резидентам свободного порта Владивосток и Арктической зоны РФ;
резидентам, которые находятся в особой экономической зоне;
участникам соглашений о защите и поощрении капиталовложений;
участникам промышленного кластера;
организациям, которые признаются муниципальным или госучреждением;
бывшим резидентам консолидированной группы налогоплательщиков.
Итак, если ваше предприятие соответствует всем критериям, для участия в НМ нужно подать заявление в формате, который утвержден приказом ФНС от 11 мая 2021 года.
Также следует подготовить компанию к техническим переменам. В первую очередь нужно цифровизировать рабочие процессы и создать единый электронный архив.
Цифровой архив как первый этап вступления в налоговый мониторинг
Цифровой архив — это система, в которой можно хранить, управлять и утилизировать электронные документы. С его помощью вы легко структурируете всю документацию (включая финансовую), настроите политики доступа и процессы согласования документов с проверяющими органами и аудиторами.
Какие еще задачи решает цифровой архив:
организация централизованного хранения документов в соответствии с законодательством;
быстрый поиск — атрибутивный или полнотекстовый;
оперативная передача документов — например, если налоговая витрина интегрируется с ERP-системой, то у предприятия есть лишь 30 секунд, чтобы предоставить те или иные документы в зависимости от сложности выборки;
автоматическое формирование перечня документов для оценки их архивной ценности и сроков хранения;
интеграция архивных процессов в единую инфраструктуру — актуально, если компания планирует внедрять новые ИТ-системы.
Цифровой архив — это гарантия для организации, что все электронные документы и бумажные копии будут в безопасности с быстрым доступом.
На отечественном рынке есть вендоры, которые оказывают услуги по созданию электронных архивов. Одним из наиболее зрелых решений является LDM.Цифровой архив. Система решает все вышеперечисленные задачи, а также предлагает оперативный и долговременный архивы для разных типов документации. Также в ней предусмотрено переподписание документов в формате CAdES-A для долговременного юридически значимого хранения. Благодаря открытому API LDM.Цифровой архив может интегрироваться с внешними информационными системами.
На базе микросервисной платформы LDM есть и специализированные решения. Например, если компании необходим архив только для интеграции с налоговой витриной и подготовки ландшафта к переходу на НМ, то стоит выбрать LDM.Финансовый архив. Это единое хранилище электронных и первичных учетных документов, которое объединяет и хранит их из разных потоков, таких как ЭДО, бумага, ERP и т. д.
Другие возможности LDM.Финансовый архив:
централизованное управление и контроль доступа к ПУД, за счет чего снижаются риски;
разграничение доступа к архиву для предприятия и налогового органа;
гарантия целостности и неизменности данных;
хранение истории операций с документами;
интеграция с системами согласования и долговременного хранения.
Обратите внимание, что после внедрения налогового мониторинга цифровой и финансовый архивы уже не являются конечным звеном работы с документацией. Они становятся ключевым элементом взаимодействия с ФНС.
Будущее налогового мониторинга
Можно смело сказать, что налоговый мониторинг находится на стадии подъема. По словам Марины Крашенинниковой, начальника Управления налогового мониторинга ФНС, за последние несколько лет количество участников НМ каждый год увеличивается на 20%. Следовательно, потенциал у услуги огромный.
Прослеживается и планомерное снижение порога для вступления в налоговый мониторинг со стороны законодательства, что позволяет большему числу компаний стать участниками процедуры.
На растущий спрос указывает и недавно проведенное исследование НОТА ВИЗОР. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году количество участников налогового мониторинга вырастет до 2 770.
Важно: если вы хотите вступить в НМ в период с 2026 по 2028 год, лучше начать подготовку уже сейчас. Иначе велик риск не успеть обзавестись цифровым архивом и выбрать подходящую налоговую витрину.
Подведем итоги
Налоговый мониторинг — форма проверки, которая проводится в онлайн-режиме. Налогоплательщик предоставляет налоговым органам удаленный доступ к своим информационным системам, а также бухгалтерской и налоговой отчетности.
В 2025 году на налоговый мониторинг перешло 737 компаний, что на 30% больше, чем в прошлом году.
Вступить в налоговый мониторинг может любое предприятие, которое одновременно выполнит определенные требования от ФНС. Но есть и исключения.
Прежде чем вступить в налоговый мониторинг, нужно перевести рабочие процессы в цифровой формат и создать единый архив документов. Например, можно внедрить финансовый или цифровой архив от LDM.
Сейчас налоговый мониторинг только набирает обороты. Прогнозируется, что к 2030 году число участников НМ будет составлять 2 770 компаний.
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