Как бизнесу работать с трансграничными платежами в 2025 году

В условиях международной турбулентности и ужесточения комплаенса для трансграничных платежей сегодняшние времена для бизнеса стали настоящим испытанием. SWIFT ограничен, банки зачастую отказывают в обслуживании, скорость переводов падает, а риски — растут.
Однако бизнес не может ждать. Он должен работать, закупать, платить подрядчикам, поддерживать удаленные команды. И делать это безопасно, быстро и в соответствии с законом.
Collect&Pay предлагает именно такое решение — комплексную систему трансграничных B2B-платежей, заточенную под реалии 2025 года.
Кто такие Collect&Pay
Это не просто финтех-сервис — это лицензированный финансовый институт с более чем 5-летним опытом на международном рынке. Компания предоставляет юридически защищенные, прошедшие комплаенс-проверку платежные решения для бизнеса по всему миру.
Вот основные преимущества С&P:
Поддержка 15 валют.
Лицензия и регуляторный контроль.
Комплаенс по международным стандартам AML/CFT.
SWIFT-платежи через сеть банков-партнеров.
Персональные тарифы — без универсального «прайса для всех».
Какие проблемы решает Collect&Pay
Мультивалютность и скорость
Современный бизнес не может ограничиваться одной валютой. Вот типичный кейс из категории малого и среднего бизнеса: поставщики в Китае просят юани, подрядчики в ЕС — евро, а часть команды — оплату в USDT.
Collect&Pay решает это за счет единого мультивалютного счета, удобной конвертации прямо в личном кабинете, полного пакета документов после комплаенс-проверки, прозрачных и конкурентных тарифов.
Результат кейса: логистическая компания с мультивалютными затратами снизила расходы на переводы на 27% после перехода на Collect&Pay.
SWIFT-платежи, которые работают
Collect&Pay — участник международной системы SWIFT, что обеспечивает: проведение платежей в нужной валюте по официальным каналам, прозрачную и юридически чистую передачу данных, сопровождение на каждом этапе от опытных менеджеров.
Сотни клиентов уже получили стабильность в том, чего сегодня остро не хватает — возможности делать SWIFT-переводы без сбоев.
Зарплатные проекты и выплаты подрядчикам
Для распределенных команд и удаленных сотрудников Collect&Pay предлагает Payroll-решение, включающее в себя: поддержку всех форматов — зарплаты, бонусы, гонорары, разовые выплаты; гибкие настройки по странам, валютам, графикам; прозрачную отчетность и соответствие локальным требованиям.
Для HR-отделов — это инструмент автоматизации. Для бизнеса — доверие команды и стабильность.
Импорт из Китая без посредников
Работать с Китаем — это зачастую непросто. Особенно сегодня, когда большинство платежных агентов не имеют лицензий или вызывают сомнения у банков.
Collect&Pay помогает: открыть мультивалютный счет, принять оплату в EUR и конвертировать в CNY, отправить платеж напрямую китайскому поставщику — быстро, без лишних звеньев. Все это снижает операционные риски и позволяет выстроить надежную схему поставок.
Как устроена работа
После регистрации пользователю предоставляется доступ к интерфейсу, позволяющему осуществлять операции, связанные с трансграничными расчетами и документооборотом. Все действия сопровождаются консультационной поддержкой и проходят с учетом действующего законодательства и требований к соблюдению финансовой прозрачности.
Вместо вывода
Collect&Pay — это не просто сервис «по переводу денег». Это цифровая инфраструктура, которая дает бизнесу уверенность в завтрашнем дне.
Надежные платежные инструменты, быстрая поддержка, понятный интерфейс и полное соответствие требованиям регуляторов — все это делает компанию одним из лидеров среди современных B2B-финтех-решений.
Хотите обсудить платежную задачу — заходите на сайт Collect&Pay: https://clck.ru/3MwDNj.
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