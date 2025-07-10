Как бизнесу работать с трансграничными платежами в 2025 году

В условиях международной турбулентности и ужесточения комплаенса для трансграничных платежей сегодняшние времена для бизнеса стали настоящим испытанием. SWIFT ограничен, банки зачастую отказывают в обслуживании, скорость переводов падает, а риски — растут.

Однако бизнес не может ждать. Он должен работать, закупать, платить подрядчикам, поддерживать удаленные команды. И делать это безопасно, быстро и в соответствии с законом.