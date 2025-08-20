ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
Трансграничные переводы в 2025 году: полное руководство по выгодным и безопасным способам

В 2025 году трансграничные переводы по-прежнему остаются важнейшим инструментом не только для бизнеса, но и для частных лиц. Однако на фоне сложной геополитической ситуации, вызвавшей ряд экономических и технических сложностей, проведение международных транзакций стало сложнее, чем когда-либо.

В этом материале мы разберем самые выгодные и безопасные способы проводить трансграничные переводы в 2025 году, а также расскажем о том, на что стоит обращать внимание и какие риски стоит учитывать.

Помимо этого мы подробно расскажем о популярных в последнее время платежных агентах, которые помогают быстро и просто организовывать трансграничные платежи.

Почему трансграничные переводы в 2025 году стали сложнее

После наступления геополитического кризиса в 2022 году ситуация в сфере трансграничных переводов серьезным образом изменилась. Совершать любые международные операции стало значительно сложнее из-за беспрецедентного санкционного давления на российскую экономику.

Российским банкам, которые работали с трансграничными переводами ранее, пришлось адаптироваться к сложившимся непростым условиям:

  • Отключение российской экономики от международных платежных систем. Речь идет о международных платежных системах, которые активно использовались в нашей стране до 2022 года — SWIFT, VISA, Mastercard. Их «отключение» в России поломало хорошо работающие платежные шлюзы.

  • Ужесточение валютного контроля со стороны регулирующих органов. Нестабильная экономическая ситуация вынудила наших регуляторов ужесточить требования валютного контроля, поэтому отныне каждая трансграничная транзакция из России — на особом контроле.

  • Строгий комплаенс всех транзакций из РФ со стороны зарубежных банков. Зарубежные банки не желая попасть под вторичные санкции проводят строгий комплаенс-контроль всех транзакций из России, малейшие подозрения = отказ в переводе без объяснения причин.

Банки были вынуждены адаптироваться под такие непростые условия. И если ранее они могли работать с банком зарубежного получателя напрямую, то в текущей ситуации для перевода во многие крупные зарубежные банки приходится задействовать посредников.

Использование посредников негативно повлияло на условия осуществления трансграничных переводов через банковские переводы для участников ВЭД — бизнеса и частных лиц, об этом более подробно поговорим далее.

Сложности при совершении трансграничных платежей: к чему надо быть готовым

Как мы отметили ранее, условия для бизнеса и частных лиц при совершении трансграничных переводов через банковские каналы — изменились, и далеко не в лучшую сторону. Осуществлять переводы стало дольше и дороже, а сами переводы стали сопровождаться большим количеством рисков.

Проблемы трансграничных переводов через банки в 2025 году:

  • Высокие и непрозрачные тарифы. Из-за использования посредников комиссии стали выше, более того — они непредсказуемые, из-за чего мы практически не имеем прозрачной тарифной сетки на трансграничные переводы у российских банков.

  • Длительный срок обработки транзакции. Если ранее транзакции обрабатывались за пару дней, то сейчас на обработку может уйти неделя и более, это напрямую связано с необходимостью использовать посредников.

  • Излишнее количество бюрократии. Требования к сопровождающей документации кратно увеличились, несоответствие документации бюрократическим нормам и требованиям валютного контроля = отсутствие положительного результата.

  • Риск получения отказа в проведении платежа. Из-за строгого комплаенс-контроля со стороны зарубежных банков до трети трансграничных платежей из России получают статус «Отказано» или «Заморожено», причины зачастую не объясняются.

  • Доступных стран и валют для перевода стало меньше. Ассортимент доступных стран и валют для перевода в другую страну заметно поугас, даже системы из посредников не позволяют проводить трансграничные переводы в некоторые направления.

Все вышеописанные проблемы вынуждают участников ВЭД-рынка невольно изучать возможность проводить трансграничные переводы альтернативными способами, о них мы и расскажем далее.

Трансграничные переводы в 2025 году: актуальные способы

Перечислим актуальные на сегодняшний день способы проводить трансграничные переводы и платежи, которыми активно пользуются представители российского бизнеса и частные лица.

Платежные агенты

Прямая альтернатива классическим банковским каналам и SWIFT’у. Платежные агенты представляют из себя сервисы, основной вид деятельности которых — организация международных переводов для внешнеэкономической деятельности.

Они работают по принципу посредничества и берут на себя все юридические и технические сложности связанные с процессом трансграничного перевода, превращая этот процесс в простой, удобный и надежный для обеих сторон международной транзакции (отправителя и получателя).

Далее в статье мы расскажем о платежных агентах более подробно.

Классические SWIFT-переводы

Базовый способ осуществлять трансграничные переводы о котором мы не могли не упомянуть. О проблемах и рисках связанных с использованием этого способа мы уже рассказали ранее.

Несмотря на проблемы и риски сопровождающие этот способ количество участников рынка, которые продолжают использовать классические SWIFT-переводы для международных расчетов — довольно велико. Особенно это касается тех участников рынка, кто переводит средства в относительно дружественные юрисдикции.

Блокчейн и криптовалюты*

В последнее время многие продвинутые предприниматели и частные лица используют для трансграничных расчетов технологию блокчейн и криптовалюты. Чаще всего для международных переводов используются стейблкойны — они отличаются низкой волатильностью и легкой конвертируемостью, что чрезвычайно важно для «трансграничного перевода» в крипте.

Сам перевод в криптовалюте не «трансграничный» и таковым быть не может, потому что у криптовалют нет границ. Блокчейн — глобальная и непредвзятая финансовая система устойчивая к любым санкциям и ограничениям. Именно поэтому этот способ и взыскал популярность у многих участников ВЭД-рынка.

В недостатки криптовалют можно записать сложность процесса перевода, а также сложность в дальнейшей легализации такого перевода, ведь сама транзакция проходит в «серой зоне», вне мировой финансовой системы.

Рейтинг агентов для международных платежей для юр и физических лиц

Оптимальный способ для трансграничных переводов в 2025 году

Давайте подробнее разберем платежных агентов, и попробуем разобраться, почему платежные агенты являются оптимальным способом проводить трансграничные платежи в 2025 году.

Преимущества платежных агентов в трансграничных переводах:

  • Скорость проведения транзакций. В большинстве случаев перевод через платежного агента занимает от нескольких часов до 2–3 дней (в зависимости от направления и валюты), что в нынешней ситуации крайне важно для бизнеса.

  • Гибкость в выборе схемы перевода. В отличие от банков, которые сильно бюрократически ограничены, платежные агенты могут использовать комбинацию каналов и схем расчета, подбирая оптимальный вариант для каждого конкретного случая.

  • Фиксированные и прозрачные комиссии. Комиссионная политика агента известна заранее и прозрачна, еще до оплаты вы можете узнать размер комиссии на ваш перевод.

  • Минимизация бюрократии. Для большинства международных платежей достаточно инвойса или иного простого документального подтверждения, собирать «кипу» бумаг нет никакой необходимости.

  • Широкая география переводов. Платежные агенты позволяют отправить средства даже в экзотические страны и особо «проблемные» юрисдикции, подобрав подходящую схему.

  • Минимизация форс-мажорных ситуаций. При использовании платежных агентов для трансграничных переводов вы минимизируете риски форс-мажорных ситуаций по типу отказов, заморозок и блокировок.

Но самое главное преимущество — предсказуемость. Платежные агенты предоставляют гарантию на успешный результат, в отличие от банков. И это прописано в агентском договоре у большинства платежных агентов.

Как работают платежные агенты для трансграничных переводов в 2025 году

Разобравшись с преимуществами платежных агентов, давайте поговорим о том, как выглядит процесс работы платежного агента. Приведем в пример типичную транзакцию от лица клиента.

  • Клиент находит платежного агента, например, с помощью специальных ВЭД-мониторингов по типу Exnode.

  • Клиент сообщает платежному агенту о своих намерениях, сумме и валюте перевода, а также стране назначения, возможно указывает какие-либо дополнительные пожелания.

  • После этого платежный агент индивидуально подбирает схему под ситуацию клиента, в подавляющем большинстве случаев — использует собственное юрлицо в третьей стране.

  • Далее, платежный агент просит клиента передать получателю, чтобы тот выставил инвойс на его юрлицо (если речь о платежах), либо просто просит предоставить реквизиты получателя (если речь об элементарном переводе по реквизитам).

  • После получения счета или реквизитов платежный агент вычисляет точную сумму с учетом комиссии, и выставляет клиенту счет в рублях.

  • После того, как клиент оплатит счет платежный агент начнет процесс трансграничного перевода.

  • После того как перевод был успешно произведен, платежный агент отправляет клиенту отчет и сопроводительные документы, которые клиент может использовать для налоговой отчетности.

Как можете заметить, процесс довольно прост и не требует особых усилий со стороны клиента.

Рейтинг агентов для трансграничных платежей: обзор и сравнение

Платежных агентов в интернете довольно много, но не все из них могут быть добросовестными. Приведем список из трех проверенных нами платежных агентов с хорошей репутацией и прозрачными условиями.

Win Win Swift

Надежный платежный агент, работающий в сфере международных переводов относительно недавно, но уже заслуживший высокую репутацию среди участников рынка ВЭД. Оказывает услуги как по направлению импорта (оплата инвойсов), так и по направлению экспорта (репатриация валютной выручки)

Плюсы:

  • Более 30 доступных направлений.

  • Работа со всеми категориями клиентов.

  • Низкие и прозрачные комиссии.

  • Круглосуточная поддержка.

Минусы:

  • В редких направлениях и экзотических валютах комиссии могут быть выше среднего.

RSI Capital

Хорошо известный платежный агент, который имеет высочайшую репутацию в сферах недвижимости и криптовалют. Недавно вышел на рынок ВЭД-услуг и быстро занял высокие позиции во всех независимых рейтингах. Работает с клиентами всех категорий и по всем популярным направлениям.

Плюсы:

  • Высокий уровень репутации.

  • Обслуживание всех типов клиентов.

  • Самая быстрая обработка переводов.

Минусы:

  • Ограниченный список стран и валют.

UNIX

Платежный агент, который делает упор на простоту и удобство трансграничных переводов, что сделало его особенно популярным среди физлиц и самозанятых. Поддерживает переводы во всех востребованных направлениях и более чем в 30 валютах.

Плюсы:

  • Простота и практичность.

  • Большой выбор валют.

  • Наличие персонального менеджера.

Минусы:

  • Небольшой список стран — например, отсутствуют Корея и Япония.

Выводы

В 2025 году трансграничные переводы очевидно требуют более особого подхода, чем несколько лет назад. Универсального решения — не существует, а окончательный выбор зависит, по большей части, от ваших потребностей и целей.

Платежные агенты являются наиболее оптимальным вариантом для большинства участников ВЭД, сочетая в себе гибкость, надежность и высокую скорость трансграничных переводов.

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

