Трансграничные переводы в 2025 году: полное руководство по выгодным и безопасным способам

В этом материале мы разберем самые выгодные и безопасные способы проводить трансграничные переводы в 2025 году, а также расскажем о том, на что стоит обращать внимание и какие риски стоит учитывать.

Помимо этого мы подробно расскажем о популярных в последнее время платежных агентах, которые помогают быстро и просто организовывать трансграничные платежи.