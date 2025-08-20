Трансграничные переводы в 2025 году: полное руководство по выгодным и безопасным способам

В этом материале мы разберем самые выгодные и безопасные способы проводить трансграничные переводы в 2025 году, а также расскажем о том, на что стоит обращать внимание и какие риски стоит учитывать.
Помимо этого мы подробно расскажем о популярных в последнее время платежных агентах, которые помогают быстро и просто организовывать трансграничные платежи.
Почему трансграничные переводы в 2025 году стали сложнее
После наступления геополитического кризиса в 2022 году ситуация в сфере трансграничных переводов серьезным образом изменилась. Совершать любые международные операции стало значительно сложнее из-за беспрецедентного санкционного давления на российскую экономику.
Российским банкам, которые работали с трансграничными переводами ранее, пришлось адаптироваться к сложившимся непростым условиям:
Отключение российской экономики от международных платежных систем. Речь идет о международных платежных системах, которые активно использовались в нашей стране до 2022 года — SWIFT, VISA, Mastercard. Их «отключение» в России поломало хорошо работающие платежные шлюзы.
Ужесточение валютного контроля со стороны регулирующих органов. Нестабильная экономическая ситуация вынудила наших регуляторов ужесточить требования валютного контроля, поэтому отныне каждая трансграничная транзакция из России — на особом контроле.
Строгий комплаенс всех транзакций из РФ со стороны зарубежных банков. Зарубежные банки не желая попасть под вторичные санкции проводят строгий комплаенс-контроль всех транзакций из России, малейшие подозрения = отказ в переводе без объяснения причин.
Банки были вынуждены адаптироваться под такие непростые условия. И если ранее они могли работать с банком зарубежного получателя напрямую, то в текущей ситуации для перевода во многие крупные зарубежные банки приходится задействовать посредников.
Использование посредников негативно повлияло на условия осуществления трансграничных переводов через банковские переводы для участников ВЭД — бизнеса и частных лиц, об этом более подробно поговорим далее.
Сложности при совершении трансграничных платежей: к чему надо быть готовым
Как мы отметили ранее, условия для бизнеса и частных лиц при совершении трансграничных переводов через банковские каналы — изменились, и далеко не в лучшую сторону. Осуществлять переводы стало дольше и дороже, а сами переводы стали сопровождаться большим количеством рисков.
Проблемы трансграничных переводов через банки в 2025 году:
Высокие и непрозрачные тарифы. Из-за использования посредников комиссии стали выше, более того — они непредсказуемые, из-за чего мы практически не имеем прозрачной тарифной сетки на трансграничные переводы у российских банков.
Длительный срок обработки транзакции. Если ранее транзакции обрабатывались за пару дней, то сейчас на обработку может уйти неделя и более, это напрямую связано с необходимостью использовать посредников.
Излишнее количество бюрократии. Требования к сопровождающей документации кратно увеличились, несоответствие документации бюрократическим нормам и требованиям валютного контроля = отсутствие положительного результата.
Риск получения отказа в проведении платежа. Из-за строгого комплаенс-контроля со стороны зарубежных банков до трети трансграничных платежей из России получают статус «Отказано» или «Заморожено», причины зачастую не объясняются.
Доступных стран и валют для перевода стало меньше. Ассортимент доступных стран и валют для перевода в другую страну заметно поугас, даже системы из посредников не позволяют проводить трансграничные переводы в некоторые направления.
Все вышеописанные проблемы вынуждают участников ВЭД-рынка невольно изучать возможность проводить трансграничные переводы альтернативными способами, о них мы и расскажем далее.
Трансграничные переводы в 2025 году: актуальные способы
Перечислим актуальные на сегодняшний день способы проводить трансграничные переводы и платежи, которыми активно пользуются представители российского бизнеса и частные лица.
Платежные агенты
Прямая альтернатива классическим банковским каналам и SWIFT’у. Платежные агенты представляют из себя сервисы, основной вид деятельности которых — организация международных переводов для внешнеэкономической деятельности.
Они работают по принципу посредничества и берут на себя все юридические и технические сложности связанные с процессом трансграничного перевода, превращая этот процесс в простой, удобный и надежный для обеих сторон международной транзакции (отправителя и получателя).
Далее в статье мы расскажем о платежных агентах более подробно.
Классические SWIFT-переводы
Базовый способ осуществлять трансграничные переводы о котором мы не могли не упомянуть. О проблемах и рисках связанных с использованием этого способа мы уже рассказали ранее.
Несмотря на проблемы и риски сопровождающие этот способ количество участников рынка, которые продолжают использовать классические SWIFT-переводы для международных расчетов — довольно велико. Особенно это касается тех участников рынка, кто переводит средства в относительно дружественные юрисдикции.
Блокчейн и криптовалюты*
В последнее время многие продвинутые предприниматели и частные лица используют для трансграничных расчетов технологию блокчейн и криптовалюты. Чаще всего для международных переводов используются стейблкойны — они отличаются низкой волатильностью и легкой конвертируемостью, что чрезвычайно важно для «трансграничного перевода» в крипте.
Сам перевод в криптовалюте не «трансграничный» и таковым быть не может, потому что у криптовалют нет границ. Блокчейн — глобальная и непредвзятая финансовая система устойчивая к любым санкциям и ограничениям. Именно поэтому этот способ и взыскал популярность у многих участников ВЭД-рынка.
В недостатки криптовалют можно записать сложность процесса перевода, а также сложность в дальнейшей легализации такого перевода, ведь сама транзакция проходит в «серой зоне», вне мировой финансовой системы.
Рейтинг агентов для международных платежей для юр и физических лиц
Exnode — это надежная платформа-мониторинг, которая помогает пользователям из России и СНГ находить проверенных партнеров для международных платежей
Оптимальный способ для трансграничных переводов в 2025 году
Давайте подробнее разберем платежных агентов, и попробуем разобраться, почему платежные агенты являются оптимальным способом проводить трансграничные платежи в 2025 году.
Преимущества платежных агентов в трансграничных переводах:
Скорость проведения транзакций. В большинстве случаев перевод через платежного агента занимает от нескольких часов до 2–3 дней (в зависимости от направления и валюты), что в нынешней ситуации крайне важно для бизнеса.
Гибкость в выборе схемы перевода. В отличие от банков, которые сильно бюрократически ограничены, платежные агенты могут использовать комбинацию каналов и схем расчета, подбирая оптимальный вариант для каждого конкретного случая.
Фиксированные и прозрачные комиссии. Комиссионная политика агента известна заранее и прозрачна, еще до оплаты вы можете узнать размер комиссии на ваш перевод.
Минимизация бюрократии. Для большинства международных платежей достаточно инвойса или иного простого документального подтверждения, собирать «кипу» бумаг нет никакой необходимости.
Широкая география переводов. Платежные агенты позволяют отправить средства даже в экзотические страны и особо «проблемные» юрисдикции, подобрав подходящую схему.
Минимизация форс-мажорных ситуаций. При использовании платежных агентов для трансграничных переводов вы минимизируете риски форс-мажорных ситуаций по типу отказов, заморозок и блокировок.
Но самое главное преимущество — предсказуемость. Платежные агенты предоставляют гарантию на успешный результат, в отличие от банков. И это прописано в агентском договоре у большинства платежных агентов.
Как работают платежные агенты для трансграничных переводов в 2025 году
Разобравшись с преимуществами платежных агентов, давайте поговорим о том, как выглядит процесс работы платежного агента. Приведем в пример типичную транзакцию от лица клиента.
Клиент находит платежного агента, например, с помощью специальных ВЭД-мониторингов по типу Exnode.
Клиент сообщает платежному агенту о своих намерениях, сумме и валюте перевода, а также стране назначения, возможно указывает какие-либо дополнительные пожелания.
После этого платежный агент индивидуально подбирает схему под ситуацию клиента, в подавляющем большинстве случаев — использует собственное юрлицо в третьей стране.
Далее, платежный агент просит клиента передать получателю, чтобы тот выставил инвойс на его юрлицо (если речь о платежах), либо просто просит предоставить реквизиты получателя (если речь об элементарном переводе по реквизитам).
После получения счета или реквизитов платежный агент вычисляет точную сумму с учетом комиссии, и выставляет клиенту счет в рублях.
После того, как клиент оплатит счет платежный агент начнет процесс трансграничного перевода.
После того как перевод был успешно произведен, платежный агент отправляет клиенту отчет и сопроводительные документы, которые клиент может использовать для налоговой отчетности.
Как можете заметить, процесс довольно прост и не требует особых усилий со стороны клиента.
Рейтинг агентов для трансграничных платежей: обзор и сравнение
Платежных агентов в интернете довольно много, но не все из них могут быть добросовестными. Приведем список из трех проверенных нами платежных агентов с хорошей репутацией и прозрачными условиями.
Надежный платежный агент, работающий в сфере международных переводов относительно недавно, но уже заслуживший высокую репутацию среди участников рынка ВЭД. Оказывает услуги как по направлению импорта (оплата инвойсов), так и по направлению экспорта (репатриация валютной выручки)
Плюсы:
Более 30 доступных направлений.
Работа со всеми категориями клиентов.
Низкие и прозрачные комиссии.
Круглосуточная поддержка.
Минусы:
В редких направлениях и экзотических валютах комиссии могут быть выше среднего.
Хорошо известный платежный агент, который имеет высочайшую репутацию в сферах недвижимости и криптовалют. Недавно вышел на рынок ВЭД-услуг и быстро занял высокие позиции во всех независимых рейтингах. Работает с клиентами всех категорий и по всем популярным направлениям.
Плюсы:
Высокий уровень репутации.
Обслуживание всех типов клиентов.
Самая быстрая обработка переводов.
Минусы:
Ограниченный список стран и валют.
Платежный агент, который делает упор на простоту и удобство трансграничных переводов, что сделало его особенно популярным среди физлиц и самозанятых. Поддерживает переводы во всех востребованных направлениях и более чем в 30 валютах.
Плюсы:
Простота и практичность.
Большой выбор валют.
Наличие персонального менеджера.
Минусы:
Небольшой список стран — например, отсутствуют Корея и Япония.
Выводы
В 2025 году трансграничные переводы очевидно требуют более особого подхода, чем несколько лет назад. Универсального решения — не существует, а окончательный выбор зависит, по большей части, от ваших потребностей и целей.
Платежные агенты являются наиболее оптимальным вариантом для большинства участников ВЭД, сочетая в себе гибкость, надежность и высокую скорость трансграничных переводов.
*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств
