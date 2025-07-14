Внедряем CPM-систему: что выбрать – коробочное решение или индивидуальный подход

Почему коробочные решения не всегда подходят?

Главный недостаток — ограниченная гибкость: параметры, предусмотренные коробочной системой, могут быть неактуальными или неполными.

Если бизнес-процессы компании выходят за рамки стандартной модели, адаптация «коробки» становится сложной и затратной. Потребуются IT-доработки – например, переписывание логики, а также привлечение IT-специалистов или внешней команды разработчиков. При обновлениях системы будет возникать риск потери совместимости с кастомными модулями.

Кроме того, многие коробочные решения не предполагают глубокой настройки содержания. Это означает, что компании придется «прогибаться» под существующую логику системы — например, игнорировать некоторые из важных параметров планирования или заранее адаптировать данные под нужный формат в сторонних системах (в той же Excel). В результате могут возникать ошибки и искажения.

Также основным недостатком коробочной системы будет ее специализированное применение (хотя это же — ее основное достоинство). В случае, если у компании решается множество сложных задач, IT-контур сильно разрастается, и становится сложно поддерживать множество продуктов. В таком случае необходимо обязательное внедрение базы данных или DWH.