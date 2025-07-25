Доллары старого и нового образца в 2025 году: основные отличия, какие принимают

Что такое доллары старого образца
Долларами старого образца называют банкноты, выпущенные до 2013 года. Именно в этом году в последний раз был усилена защита купюры $100 нового дизайна. При этом банкноты разного номинала обновлялись в разное время.
Основные серии старых купюр:
До 1996 года – купюры с минимальными защитными элементами.
1996–2006 – более защищённые, но без современных технологий.
2006–2013 – переходный вариант с частичными новыми элементами защиты.
Если вы хотите узнать год выпуска банкноты — смотрите на аверс. Год выпуска серии расположен у нижней части портрета президента справа на мелких купюрах, слева — на купюре $100, в левом нижнем углу над номиналом — на банкноте $50.
Условно, долларами старого образца называют «белые» доллары, так как по мере обновления и усиления защиты купюры разного достоинства выпускали в новом цветном дизайне. Например, банкнота в $10 стала оранжево-желтой, $50 — розовой, $100 — синей. Примеры, как выглядели наиболее распространенные «белые» банкноты старого образца и новые цветные, будут приведены дальше.
Доллары не имеют «срока годности». Старые банкноты остаются законным платёжным средством, просто постепенно выводятся из оборота.
Отличия старых долларов от современных
Современные доллары отличаются повышенной защитой от подделок. Основные различия представлены в таблице:
Характеристика
Старые доллары (до 2013 года)
Новые доллары (с 2013 по 2025 года)
Защитная нить
Вертикальная, видна под УФ
3D-нить, меняет цвет при наклоне
Водяной знак
Портрет и номинал
Портрет + номинал с эффектом 3D
Краска
Обычная, без перелива
Оптически переменная (меняет цвет)
Микропечать
Есть, но менее детализирована
Чёткая, с дополнительными узорами
Тактильные элементы
Отсутствуют
Рельефные линии для слабовидящих
На сегодняшний день в обращении находятся банкноты номиналом $1, $2, $5, $10, $20, $50 и $100.
Приведем примеры, как выглядят старые — купюры до последнего «апгрейда», и новые купюры.
$1
Дизайн этой купюры, с изображением изображением Джорджа Вашингтона — первого президента США, не меняется с 1963 года.
$2
Эта банкнота реже всего встречается в обращении. Ее прекращали выпускать в 1966 году, но в 1976 году снова запустили в оборот с обновленным реверсом — репродукцией картины «Декларация независимости». На аверсе банкноты изображен третий президент США — Томас Джефферсон. С тех пор дизайн не менялся. Если вы встретите такую банкноту, она будет выглядеть так:
$5
Дизайн пятидолларовой купюры. с изображением Авраама Линкольна, менялся несколько раз. Но если у вас на руках оказалась купюра старого образца, скорее всего она выпущена после 2003 года, и будет выглядеть так:
Обновленный дизайн купюра получила в 2006 году, с тех пор он не менялся. Банкнота слегка порозовела, получила на реверсе заметную розовую цифру «5», ее стало проще визуально идентифицировать.
$10
На аверсе десятидолларовой купюры с 1928 года неизменно печатают первого министра финансов — Александра Гамильтона. Наиболее часто встречаемая банкнота старого образца выглядит так:
После очередной волны обновления и усиления защиты аверс и реверс банкноты стали оранжево-желтыми:
$20
С 1928 года на банкноте печатают изображение седьмого американского президента Эндрю Джексона. Наиболее часто встречаемая банкнота старого образца выглядит так:
Новая 20-ка после обновления дизайна и усиления защиты тоже поменяла цвет. После 2003 года фон купюры стал светло-зелено-желтым.
$50
На банкноте $50 изображен портрет 18-го президента США Улисса С. Гранта. Наиболее распространенная банкнота старого образца выпускалась с 1996 года. Выгладит она так:
Банкнота с новым дизайном выпускается с 2004 года в розовом цвете.
$100
Банкноты $100 с 1914 года печатают с изображением Бенджамина Франклина на аверсе. Наиболее распространенные купюры старого образца выпускались с 1996 года. Купюра выглядела так:
Купюры нового дизайна выпускаются с 2009 года в синем цвете. В 2013 году банкноту доработали и усилили защиту. Современная банкнота выглядит так:
Когда перестанут действовать доллары старого образца
Старые доллары остаются законным платёжным средством. Но, при этом принимать их без ограничений обязаны только на исторической родине — Федеральная Резервная Система США обязана обменивать старые купюры по номиналу. По факту:
В некоторых зарубежных странах их могут не принимать из-за риска подделок.
Банки и обменники постепенно изымают их из оборота.
В туристических местах и аэропортах предпочитают новые купюры.
Почему есть проблема со старыми долларами в России
Виноваты санкции.
Банкам сейчас крайне сложно отправить старые купюры для замены. Нужно пройти целую цепочку посредников и каждому заплатить комиссию. Устаревает оборудование для проверки, обновить его не представляется возможным. А еще нужны глаза опытного обученного эксперта, который отличит настоящую купюру от поддельной. При этом подделки бывают настолько высокого уровня, что и профи ошибаются. А это влечет дополнительные расходы.
Сдать полученные старые банкноты обратно на руки физлицам при конвертации не выйдет — люди хотят получать свежие купюры, которые без проблем примут в других странах зарубежной поездке. При этом в последние годы даже в туристических странах — друзьях России, например, Турции, Египте, ОАЭ — рассчитаться старыми купюрами стало проблематично. Перед банками и обменниками встает дилемма: брать повышенные комиссии за проверку подлинности, принимать старые купюры по заниженному курсу или не брать вовсе.
Почему надо покупать доллары нового образца
Меньше проблем при оплате – новые купюры принимают везде.
Защита от подделок – их сложнее фальсифицировать.
Быстрый обмен – новые доллары меняют без дополнительных проверок.
Международные поездки – в некоторых странах старые купюры могут отказаться принимать.
Что делать со старыми долларами в 2025
А вот это непростой вопрос. Если раньше обмен не представлял проблемы, сейчас придется потратить немало времени и нервов.
Какие пути стоит попробовать:
1. Обзвонить несколько отделений разных банков и обменников. Возможно, кто-то из них пойдет вам навстречу и примет старые купюры, пусть и с повышенной комиссией.
Учтите, что обмен старых долларов на новые, это по сути двойная конвертация. Вам обменяют старые доллары на рубли. А затем, при наличии новых банкнот в отделении банка или обменника, вы сможете снова провести конвертацию рублей в доллары.
И помните, что банки не обязаны заниматься обменом устаревающей валюты. Поэтому они могут брать комиссию до 10%, чтобы покрыть этой суммой свои затраты.
2. Обменять доллары на рубли через банкомат. С одной стороны банкоматам регулярно обновляют ПО и старые доллары банкомат может просто «не узнать». С другой стороны, если вам повезет и система банкомата умеет распознавать старые доллары — она их примет, в отличие от живого кассира, которому некоторые купюры могут показаться подозрительными. Рекомендуем попробовать банкоматы иностранных банков, которые работают в нашей стране.
Важно учесть, что при совершении обратной обменной операции — покупке долларов за рубли в банкомате, вам на руки так же могут попасть старые купюры — лучше покупать через кассу.
3. Открыть валютный счет. Этот способ подойдет, если ваша цель не получить срочно на руки новые банкноты, а избавиться от старых. В этой ситуации меняется роль физического лица. Вы не просто человек, который забежал обменять валюту, а клиент, который вносит средства на счет. Банк будет к вам более лояльным.
Важно: в России действуют ограничения по наличной валюте. Если гражданин открыл валютный счет после 9 марта 2022 года, то снять с него деньги он может только в рублях по курсу банка на дату выдачи. Получить сумму в долларах можно только с валютного счета, открытого до 9 марта 2022 года с учетом лимита. Максимальная сумма, которую могут выдать — $10 000. Остаток можно получить только в рублях.
А в целом, не зацикливайтесь только на долларах. В некоторых ситуациях удобно сразу купить валюту той страны, куда вы выезжаете на отдых. При поездках в Азию стоит задуматься о покупке юаней — их можно конвертировать практически без потерь, например, в Тайланде.
Можно ли обменять старые доллары на новые в Сбербанке
Теоретически, да. Сбер, как и крупный любой банк проводит операции по обмену валюты. Напомним, что если вам нужно сдать старые и получить на руки новые купюры — это будет операция двойной конвертации. Но перед посещением рекомендуем обзвонить несколько отделений и спросить, примут ли у вас доллары старого образца и есть ли в наличии новые банкноты. Возможно, ответ вас не порадует.
Отделения с обменом валюты можно найти на интерактивной карте.
Начать дискуссию