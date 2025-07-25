Доллары старого и нового образца в 2025 году: основные отличия, какие принимают

Что такое доллары старого образца

Долларами старого образца называют банкноты, выпущенные до 2013 года. Именно в этом году в последний раз был усилена защита купюры $100 нового дизайна. При этом банкноты разного номинала обновлялись в разное время.

Основные серии старых купюр:

До 1996 года – купюры с минимальными защитными элементами.

1996–2006 – более защищённые, но без современных технологий.

2006–2013 – переходный вариант с частичными новыми элементами защиты.

Если вы хотите узнать год выпуска банкноты — смотрите на аверс. Год выпуска серии расположен у нижней части портрета президента справа на мелких купюрах, слева — на купюре $100, в левом нижнем углу над номиналом — на банкноте $50.

Условно, долларами старого образца называют «белые» доллары, так как по мере обновления и усиления защиты купюры разного достоинства выпускали в новом цветном дизайне. Например, банкнота в $10 стала оранжево-желтой, $50 — розовой, $100 — синей. Примеры, как выглядели наиболее распространенные «белые» банкноты старого образца и новые цветные, будут приведены дальше.