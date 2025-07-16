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Инвестиции
Рисковать не обязательно: секреты формирования инвестиционного портфеля

Рисковать не обязательно: секреты формирования инвестиционного портфеля

Почему вы не инвестируете? Считаете, что это слишком сложно, дорого или рискованно? Многие думают так же — и лишают себя возможности получить серьезный доход.

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Как не бояться инвестировать

Почему многие сторонятся инвестиций и отказываются от них, даже если финансы позволяют? Есть несколько причин.

  • Опыт потери заработанного. Многим деньги достаются непросто. Прибавим сюда опыт экономических кризисов и обесценивания сбережений — в итоге люди боятся рисковать, чтобы не потерять накопленное.

  • Культурные предрассудки. Иногда заработок с помощью финансовых инструментов называют «легкими деньгами» — то есть какими-то неправильными, нечестными. Считается, что зарабатывать нужно только тяжелым трудом по 14 часов в сутки. А также:

  • «богатые – всегда бездуховные»;

  • «деньги – это слишком большая ответственность»;

  • «обеспеченные люди всегда несчастны»;

  • «быть богатым стыдно». 

Знакомо? Конечно. Но это вредные установки, они еще никого не сделали ни счастливее, ни богаче. От них нужно избавляться.

Как снизить риски при инвестировании

Составить риск-профиль

Риск в инвестициях – это не всегда плохо: чем он выше, тем больше возможная доходность. Выявить ваш риск-профиль помогут тесты – я рекомендую опросник Goldman Sachs. Также важна финансовая цель, которую ставит перед собой инвестор — конкретная и реалистичная.

Пример корректной финансовой цели: «Я хочу жить на пассивный доход 50 000 рублей в месяц от инвестиций. Для этого нужен капитал 4 млн рублей, чтобы получать с него проценты. Достичь этого я планирую через 10 лет».

На длительном сроке рисковать проще – время позволяет нейтрализовать падение стоимости активов и другие вероятные факторы.

Если срок меньше (допустим, 3 года), вы рискуете столкнуться с «черным лебедем» – так называют редкое непредвиденное событие, которое негативно влияет на экономику. Например, таким «лебедем» стала пандемия. Поэтому для коротких целей обычно инвестируют более осторожно – здесь нужно снизить риски. 

Диверсифицировать активы

Диверсификация простыми словами – это «не класть все яйца в одну корзину». Например, портфель умеренного инвестора может выглядеть так: 

  • 30% — рисковые активы (акции);

  • 60-65% — консервативные инструменты (облигации и разные валюты как на вкладах, так и в сейфе);

  • 5-10% — защитный актив (золото).

Это и есть диверсификация — распределение активов, с помощью которого мы снижаем риски потерь. 

Также важно хотя бы раз в полгода проводить ребалансировку портфеля: проверять, не изменился ли процентный баланс активов, и корректировать содержимое портфеля при необходимости (в идеале — докупая недостающее, а не продавая излишек). 

Где взять деньги для инвестиций

Нужен ли хороший стартовый капитал? Конечно, он не помешает. Но если его нет, можно легко найти деньги на инвестиции, изменив свои повседневные привычки.

  • Вклады и накопительные счета. Полученные проценты можно направить на инвестиции. Например, сейчас есть вклады от 100 тысяч рублей под 23%. На накопительных счетах процент ниже, но зато деньги можно забрать в любой момент.

  • Кешбэки. Если ваш банк платит вам кешбэк за пользование картой — эти деньги тоже можно инвестировать.

  • Округление трат. Вы сделали покупку за 275 рублей, округлили сумму до 300 рублей и 25 рублей отправили на счет для инвестиций. Делайте округления вручную либо с помощью инструментов вашего онлайн-банка.

  • «Сначала заплати себе». Когда приходит зарплата (или любые другие деньги — хоть подаренные на день рождения, например) — откладываем 10-15% на инвестиции. Начинать можно с любой комфортной суммы, даже со 100 рублей. 

  • Кредитка + накопительный счет. В день зарплаты весь доход целиком переводим на накопительный счет под проценты, а для текущих трат используем кредитную карту. В конце беспроцентного периода кредитки переводим на нее нужную сумму с накопительного счета. Получается, что: 

  • деньги работают и приносят доход;

  • мы бесплатно пользуемся кредитом;

  • дополнительно получаем кешбэк по кредитной карте.

  • Отказ от перепотребления. Шопоголик может остановить себя в момент покупки очередной вещи, понять, что она ему не нужна, и отложить эти деньги.

  • Налоговые вычеты. Они есть на операции с недвижимостью, лечение, обучение, фитнес, благотворительность, инвестиции.

Также полезно реинвестировать доходы от ценных бумаг: если на доходы от инвестиций покупать активы в свой портфель, начисления идут не на первоначальную сумму, а на увеличенную. 

Где открыть брокерский счет

Итак, вы определили свою цель и стратегию, а также накопили стартовый капитал — пора открывать брокерский счет. Новичку проще открыть счет у брокера, который аффилирован с его основным банком – будь то «Сбер», «Альфа-Банк», «ВТБ», «Т-Банк» или другой. Также при выборе брокера обратите внимание:

  • каковы комиссии брокера за операции на бирже;

  • удобно ли пополнять счет и снимать с него деньги;

  • дает ли брокер доступ к нужным вам активам — например, позволяет ли купить выбранную облигацию. 

ПИФ — находка для начинающего инвестора

Если вы хотите инвестировать, но не разбираетесь в ценных бумагах — выбирайте ПИФ (паевые инвестиционные фонды). Они работают по принципу «общего котла»: весь портфель ПИФ разделен между пайщиками. Стать одним из них очень просто – вы вкладываете любую сумму (хоть 100 рублей) и получаете соответствующую часть фонда. Важный плюс ПИФ – находящиеся в них ценные бумаги по определению диверсифицированы.

Есть несколько видов ПИФ.

  • Пассивно управляемые фонды следуют за каким-то понятным общеизвестным индексом. Например, индекс Московской биржи IMOEX, куда входят более 40 самых крупных компаний на фондовом рынке в определенных долях. 

  • Управляемые ПИФ с собственной стратегией при покупке активов. Прежде чем участвовать в них, надо понять, в чем заключается эта стратегия, какие есть нюансы и доверяете ли вы управляющей компании.

Если у ПИФ есть собственная стратегия, комиссия за управление им заметно выше, чем в фондах, привязанных к индексу. Кроме того, в управляемых ПИФ есть ограничения по сроку владения — если вы решите вывести деньги досрочно, придется заплатить процент. Такие ПИФ скорее подходят для долгосрочных инвестиций.

  • БПИФ — ПИФ, которые торгуются на бирже. С помощью брокера их можно купить гораздо быстрее, и стоят они дешевле. Лайфхак: чтобы сэкономить на комиссии, покупайте БПИФ от управляющей компании через аффилированного с ней брокера (но ситуация может меняться, поэтому уточняйте размер комиссии перед сделкой). 

Если вы пользуетесь ПИФ, вы можете настроить автоматическую покупку: нужная сумма будет автоматически списываться раз в неделю или в месяц с вашего банковского счета – главное, чтобы на нем были деньги. Это удобно, чтобы не держать все в голове и не пропускать даты пополнения.

Как инвестировать в зарубежные акции и не попасть под блокировки

При инвестициях в зарубежные акции всегда есть риск блокировки, поэтому нужно выбирать самых «дружественных» брокеров. Для россиян я рекомендую казахстанского брокера Freedom Finance (в Армении он представлен с тем же названием) и кипрский Just2Trade. Их счета дают доступ к американской фондовой бирже, где можно покупать как отдельные акции, так и акции через фонды, которые называются ETF (exchange-traded fund) – они похожи на наши ПИФ.

Важно: между Россией и США приостановлено соглашение об избежании двойного налогообложения. Это значит, что налог на дивиденды от американских акций составляет не 10%, как было раньше, а 30%. Поэтому сейчас ценные бумаги США — не лучший вариант для пассивного дохода.

Как стать инвестором 

В первую очередь — вкладывать свое время и силы в обучение.

Разобраться в инвестировании самостоятельно можно, но это долго и непросто, несмотря на множество материалов в открытом доступе. Проще пройти обучение в крупной онлайн-школе с положительными отзывами от выпускников. Некоторые студенты уже во время обучения «отбивают» его стоимость — для этого нужен определенный склад характера, но это возможно.

Я всегда рекомендую студентам заранее составить график, чтобы понять, сколько времени и когда они смогут уделить учебе. Залог успеха – регулярность занятий.

Если же вы выбрали самостоятельный путь – помните, что все начинается с цели, оценки рисков и выбора стратегии. Это база для успешного инвестирования. 

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