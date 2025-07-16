Рисковать не обязательно: секреты формирования инвестиционного портфеля

Как не бояться инвестировать
Почему многие сторонятся инвестиций и отказываются от них, даже если финансы позволяют? Есть несколько причин.
Опыт потери заработанного. Многим деньги достаются непросто. Прибавим сюда опыт экономических кризисов и обесценивания сбережений — в итоге люди боятся рисковать, чтобы не потерять накопленное.
Культурные предрассудки. Иногда заработок с помощью финансовых инструментов называют «легкими деньгами» — то есть какими-то неправильными, нечестными. Считается, что зарабатывать нужно только тяжелым трудом по 14 часов в сутки. А также:
«богатые – всегда бездуховные»;
«деньги – это слишком большая ответственность»;
«обеспеченные люди всегда несчастны»;
«быть богатым стыдно».
Знакомо? Конечно. Но это вредные установки, они еще никого не сделали ни счастливее, ни богаче. От них нужно избавляться.
Как снизить риски при инвестировании
Составить риск-профиль
Риск в инвестициях – это не всегда плохо: чем он выше, тем больше возможная доходность. Выявить ваш риск-профиль помогут тесты – я рекомендую опросник Goldman Sachs. Также важна финансовая цель, которую ставит перед собой инвестор — конкретная и реалистичная.
Пример корректной финансовой цели: «Я хочу жить на пассивный доход 50 000 рублей в месяц от инвестиций. Для этого нужен капитал 4 млн рублей, чтобы получать с него проценты. Достичь этого я планирую через 10 лет».
На длительном сроке рисковать проще – время позволяет нейтрализовать падение стоимости активов и другие вероятные факторы.
Если срок меньше (допустим, 3 года), вы рискуете столкнуться с «черным лебедем» – так называют редкое непредвиденное событие, которое негативно влияет на экономику. Например, таким «лебедем» стала пандемия. Поэтому для коротких целей обычно инвестируют более осторожно – здесь нужно снизить риски.
Диверсифицировать активы
Диверсификация простыми словами – это «не класть все яйца в одну корзину». Например, портфель умеренного инвестора может выглядеть так:
30% — рисковые активы (акции);
60-65% — консервативные инструменты (облигации и разные валюты как на вкладах, так и в сейфе);
5-10% — защитный актив (золото).
Это и есть диверсификация — распределение активов, с помощью которого мы снижаем риски потерь.
Также важно хотя бы раз в полгода проводить ребалансировку портфеля: проверять, не изменился ли процентный баланс активов, и корректировать содержимое портфеля при необходимости (в идеале — докупая недостающее, а не продавая излишек).
Где взять деньги для инвестиций
Нужен ли хороший стартовый капитал? Конечно, он не помешает. Но если его нет, можно легко найти деньги на инвестиции, изменив свои повседневные привычки.
Вклады и накопительные счета. Полученные проценты можно направить на инвестиции. Например, сейчас есть вклады от 100 тысяч рублей под 23%. На накопительных счетах процент ниже, но зато деньги можно забрать в любой момент.
Кешбэки. Если ваш банк платит вам кешбэк за пользование картой — эти деньги тоже можно инвестировать.
Округление трат. Вы сделали покупку за 275 рублей, округлили сумму до 300 рублей и 25 рублей отправили на счет для инвестиций. Делайте округления вручную либо с помощью инструментов вашего онлайн-банка.
«Сначала заплати себе». Когда приходит зарплата (или любые другие деньги — хоть подаренные на день рождения, например) — откладываем 10-15% на инвестиции. Начинать можно с любой комфортной суммы, даже со 100 рублей.
Кредитка + накопительный счет. В день зарплаты весь доход целиком переводим на накопительный счет под проценты, а для текущих трат используем кредитную карту. В конце беспроцентного периода кредитки переводим на нее нужную сумму с накопительного счета. Получается, что:
деньги работают и приносят доход;
мы бесплатно пользуемся кредитом;
дополнительно получаем кешбэк по кредитной карте.
Отказ от перепотребления. Шопоголик может остановить себя в момент покупки очередной вещи, понять, что она ему не нужна, и отложить эти деньги.
Налоговые вычеты. Они есть на операции с недвижимостью, лечение, обучение, фитнес, благотворительность, инвестиции.
Также полезно реинвестировать доходы от ценных бумаг: если на доходы от инвестиций покупать активы в свой портфель, начисления идут не на первоначальную сумму, а на увеличенную.
Где открыть брокерский счет
Итак, вы определили свою цель и стратегию, а также накопили стартовый капитал — пора открывать брокерский счет. Новичку проще открыть счет у брокера, который аффилирован с его основным банком – будь то «Сбер», «Альфа-Банк», «ВТБ», «Т-Банк» или другой. Также при выборе брокера обратите внимание:
каковы комиссии брокера за операции на бирже;
удобно ли пополнять счет и снимать с него деньги;
дает ли брокер доступ к нужным вам активам — например, позволяет ли купить выбранную облигацию.
ПИФ — находка для начинающего инвестора
Если вы хотите инвестировать, но не разбираетесь в ценных бумагах — выбирайте ПИФ (паевые инвестиционные фонды). Они работают по принципу «общего котла»: весь портфель ПИФ разделен между пайщиками. Стать одним из них очень просто – вы вкладываете любую сумму (хоть 100 рублей) и получаете соответствующую часть фонда. Важный плюс ПИФ – находящиеся в них ценные бумаги по определению диверсифицированы.
Есть несколько видов ПИФ.
Пассивно управляемые фонды следуют за каким-то понятным общеизвестным индексом. Например, индекс Московской биржи IMOEX, куда входят более 40 самых крупных компаний на фондовом рынке в определенных долях.
Управляемые ПИФ с собственной стратегией при покупке активов. Прежде чем участвовать в них, надо понять, в чем заключается эта стратегия, какие есть нюансы и доверяете ли вы управляющей компании.
Если у ПИФ есть собственная стратегия, комиссия за управление им заметно выше, чем в фондах, привязанных к индексу. Кроме того, в управляемых ПИФ есть ограничения по сроку владения — если вы решите вывести деньги досрочно, придется заплатить процент. Такие ПИФ скорее подходят для долгосрочных инвестиций.
БПИФ — ПИФ, которые торгуются на бирже. С помощью брокера их можно купить гораздо быстрее, и стоят они дешевле. Лайфхак: чтобы сэкономить на комиссии, покупайте БПИФ от управляющей компании через аффилированного с ней брокера (но ситуация может меняться, поэтому уточняйте размер комиссии перед сделкой).
Если вы пользуетесь ПИФ, вы можете настроить автоматическую покупку: нужная сумма будет автоматически списываться раз в неделю или в месяц с вашего банковского счета – главное, чтобы на нем были деньги. Это удобно, чтобы не держать все в голове и не пропускать даты пополнения.
Как инвестировать в зарубежные акции и не попасть под блокировки
При инвестициях в зарубежные акции всегда есть риск блокировки, поэтому нужно выбирать самых «дружественных» брокеров. Для россиян я рекомендую казахстанского брокера Freedom Finance (в Армении он представлен с тем же названием) и кипрский Just2Trade. Их счета дают доступ к американской фондовой бирже, где можно покупать как отдельные акции, так и акции через фонды, которые называются ETF (exchange-traded fund) – они похожи на наши ПИФ.
Важно: между Россией и США приостановлено соглашение об избежании двойного налогообложения. Это значит, что налог на дивиденды от американских акций составляет не 10%, как было раньше, а 30%. Поэтому сейчас ценные бумаги США — не лучший вариант для пассивного дохода.
Как стать инвестором
В первую очередь — вкладывать свое время и силы в обучение.
Разобраться в инвестировании самостоятельно можно, но это долго и непросто, несмотря на множество материалов в открытом доступе. Проще пройти обучение в крупной онлайн-школе с положительными отзывами от выпускников. Некоторые студенты уже во время обучения «отбивают» его стоимость — для этого нужен определенный склад характера, но это возможно.
Я всегда рекомендую студентам заранее составить график, чтобы понять, сколько времени и когда они смогут уделить учебе. Залог успеха – регулярность занятий.
Если же вы выбрали самостоятельный путь – помните, что все начинается с цели, оценки рисков и выбора стратегии. Это база для успешного инвестирования.
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