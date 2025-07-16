Рисковать не обязательно: секреты формирования инвестиционного портфеля

Как не бояться инвестировать

Почему многие сторонятся инвестиций и отказываются от них, даже если финансы позволяют? Есть несколько причин.

Опыт потери заработанного. Многим деньги достаются непросто. Прибавим сюда опыт экономических кризисов и обесценивания сбережений — в итоге люди боятся рисковать, чтобы не потерять накопленное.

Культурные предрассудки. Иногда заработок с помощью финансовых инструментов называют «легкими деньгами» — то есть какими-то неправильными, нечестными. Считается, что зарабатывать нужно только тяжелым трудом по 14 часов в сутки. А также:

«богатые – всегда бездуховные»;

«деньги – это слишком большая ответственность»;

«обеспеченные люди всегда несчастны»;

«быть богатым стыдно».

Знакомо? Конечно. Но это вредные установки, они еще никого не сделали ни счастливее, ни богаче. От них нужно избавляться.